In a provocative forecast that has sent shockwaves through the global sporting economy, IPL founder Lalit Modi has predicted a seismic shift in cricket’s financial structure. Reacting to a critique of India’s growing hegemony in the sport, Modi asserted that the era of ‘national board dominance’ is ending, replaced by a private, India-led market where top players will soon earn ‘millions per game.’

The $1 million-per-match milestone

Modi’s intervention, responding to an op-ed in The Telegraph that labelled the BCCI as a “King Kong” bully, frames the current power shift not as a diplomatic crisis, but as a long-overdue market correction.

He argues that the traditional model of annual central contracts is becoming obsolete. By 2030, he predicts the highest-tier players will command match fees for a single night’s work that equal an entire year’s earnings from their respective national boards.

Modi was blunt about the shifting power dynamics, stating that India will rule the sport and other nations will eventually need to “get in line and wait for handouts.” He claimed that for a century, England and Australia controlled the riches and “handed down crumbs ” but the economic power of 1.5 billion people has now fundamentally rebalanced the books.

The February Takeover: IPL Window expansion

Beyond salaries, Modi signalled a structural overhaul of the global cricket calendar. He stated that the IPL window will “by default” expand to start in February in the years to come.

This represents a significant threat to the Southern Hemisphere Summer. If the IPL moves into February, it effectively cannibalizes the home seasons of South Africa, New Zealand and Australia. This move could render their domestic broadcasts, ticket sales, and local sponsorships commercially non-viable as the world’s best talent migrates to India earlier in the year.

A ‘Football-ization’ of cricket on the cards?

Modi’s vision points toward a model where cricket is becoming more like football where the club (or franchise in this case) becomes the primary employer for athletes over the country or the national boards/federations.

If the IPL pays multiple times what boards give for a year’s work in just a dozen games, players will increasingly view themselves as independent contractors rather than state employees, eventually leading to fewer bilateral series and more league matches.

Small-market boards may be forced to pivot from being employers to becoming talent nurseries relying on BCCI payouts and IPL participation fees to sustain their grassroots systems.

Modi’s stance suggests that the global market will prioritise the high-yield per-game revenue over traditional central contracts.