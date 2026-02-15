The 25th match of the ICC Men’s T20 World Cup 2026 will see the West Indies face off against Nepal in a Group C encounter. The game is scheduled for tomorrow, February 15, and will take place at Wankhede Stadium in Mumbai, starting at 11:00 AM. The West Indies enter the match in strong form after victories over Scotland and England, looking to secure their spot in the Super Eight. Meanwhile, Nepal is searching for its first win of the tournament following a narrow loss to England and a defeat against Italy.

West Indies vs Nepal T20 World Cup 2026: Weather report

According to AccuWeather, Wankhede Stadium is expected to see an average temperature of 32°C, ranging between 31°C and 35°C throughout the match day. Wind gusts are predicted to reach speeds of 30 km/h, while the probability of thunderstorms or precipitation remains at zero.

West Indies vs Nepal T20 World Cup 2026: Pitch report

Mumbai’s Wankhede Stadium is favourable for batting, which offers a flat surface and bounce that allows the ball to come onto the bat. However, the new ball might offer some early swing for the pacers. Power hitters from both the West Indies and Nepal will likely back themselves to take on the pace attacks and capitalise on the favourable scoring conditions.

West Indies vs Nepal T20 World Cup 2026: Probable playing 11

West Indies probable playing XI: Brandon King, Shai Hope (c & wk), Shimron Hetmyer, Rovman Powell, Sherfane Rutherford, Roston Chase, Romario Shepherd, Jason Holder, Akeal Hosein, Gudakesh Motie, Shamar Joseph

Nepal Probable playing XI: Kushal Bhurtel, Aasif Sheikh (wk), Rohit Paudel (c), Dipendra Singh Airee, Aarif Sheikh, Lokesh Bam, Gulsan Jha, Sompal Kami, Karan KC, Nandan Yadav, Sandeep Lamichhane

West Indies vs Nepal Squad

West Indies: Shai Hope (c) (wk), Brandon King, Shimron Hetmyer, Roston Chase, Sherfane Rutherford, Rovman Powell, Jason Holder, Romario Shepherd, Akeal Hosein, Gudakesh Motie, Shamar Joseph, Johnson Charles, Matthew Forde, Jayden Seales, Quentin Sampson,

Nepal: Aasif Sheikh (wk), Rohit Paudel (c), Kushal Bhurtel, Dipendra Singh Airee, Aarif Sheikh, Lokesh Bam, Gulsan Jha, Karan KC, Nandan Yadav, Sandeep Lamichhane, Lalit Rajbanshi, Sompal Kami , Sundeep Jora , Sher Malla, Basir Ahamad,