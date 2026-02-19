Sri Lanka have been forced to make a change and they have brought in Dilshan Madushanka in place of injured and ruled out Matheesha Pathirana. While Sri Lanka were forced to make change, Zimbabwe have gone unchanged into the match, trying to keep the core intact for this Group B encounter of the ICC Men’s T20 World Cup 2026, taking place at the R. Premadasa Stadium in Colombo on February 19.



Sri Lanka have secured the top spot of Group B, with six points after winning against Ireland, Oman, and Australia in three matches. Zimbabwe is in second position in Group B with five points and two wins against Oman and Australia. However, the match against Ireland was abandoned due to rain.

Sri Lanka vs Zimbabwe T20 World Cup 2026: Weather report

According to Accuweather, Colombo could see a temperature of 31 degree celsius, ranging from 34 to 37 degree celsius. The probability of precipitation and thunderstorms is 55 per cent and 33 per cent, respectively. The rain could be 1.0 mm in a duration of an hour with cloud cover of 99 per cent.

Sri Lanka vs Zimbabwe T20 World Cup 2026: Pitch report

The pitch at R. Premdasa stadium is a balanced pitch for both batters and bowlers, but favouring spinners a little. The average score made at the pitch in a T20I is 167 with an average of seven wickets. The highest score reached is 222, with the lowest score of 69.

Sri Lanka vs Zimbabwe, T20 World Cup 2026: Playing 11

Sri Lanka Playing 11: Dasun Shanaka (c), Pathum Nissanka, Kamil Mishara, Kusal Mendis (w), Pavan Rathnayake, Kamindu Mendis, Dushan Hemantha, Dunith Wellalage, Dushmantha Chameera, Maheesh Theekshana, Dilshan Madushanka.

Zimbabwe’s Playing 11: Brian Bennett, Tadiwanashe Marumani (w), Dion Myers, Sikandar Raza (c), Ryan Burl, Tony Munyonga, Tashinga Musekiwa, Brad Evans, Wellington Masakadza, Graeme Cremer, and Blessing Muzarabani.

Sri Lanka vs Zimbabwe T20 World Cup 2026: Squads

Zimbabwe Squad: Sikandar Raza(c), Brian Bennett, Tadiwanashe Marumani(w), Ryan Burl, Dion Myers, Tony Munyonga, Tashinga Musekiwa, Brad Evans, Wellington Masakadza, Graeme Cremer, Blessing Muzarabani, Richard Ngarava, Ben Curran, Clive Madande, Tinotenda Maposa

Sri Lanka Squad: Dasun Shanaka(c), Pathum Nissanka, Kusal Perera, Kusal Mendis(w), Pavan Rathnayake, Kamindu Mendis, Dushan Hemantha, Dunith Wellalage, Dushmantha Chameera, Maheesh Theekshana, Matheesha Pathirana, Kamil Mishara, Charith Asalanka, Janith Liyanage, Pramod Madushan