The Group B clash between Ireland and Zimbabwe is set to take place on February 17 (Tuesday) at the Pallekele International Cricket Stadium. This is the 32nd match of the ICC Men’s T20 World Cup 2026 and will begin at 03:00 PM IST. Zimbabwe enter this match as the tournament’s giant-killers after stunning Australia by 23 runs, following an opening win against Oman.

Ireland, meanwhile, kept their campaign alive with a dominant 96-run victory over Oman after suffering heavy defeats to Sri Lanka and Australia. For Zimbabwe, a win today guarantees a historic Super 8 berth; for Ireland, it is a do or die scenario.

Ireland vs Zimbabwe T20 World Cup 2026: Weather report

According to local forecasts, Pallekele could see temperatures around 25-28 Degrees Celsius during match hours. Humidity is a major factor, expected to hover near 69-75%, which may lead to significant dew in the evening. While the sky remains partly cloudy, the probability of precipitation is roughly 20%, though a brief passing shower cannot be entirely ruled out.

Ireland vs Zimbabwe T20 World Cup 2026: Pitch report

The pitch at the Pallekele International Cricket Stadium is traditionally a high-scoring surface with true bounce and a fast outfield. However, as the tournament progresses, the track has shown signs of tackiness offering more assistance to spinners in the middle overs. Pacers like Blessing Muzarabani and Josh Little may find some early zip in the air, but batters usually enjoy the surface once the initial movement subsides. The average first-innings score at this venue is approximately 165-170.

Ireland vs Zimbabwe T20 World Cup 2026: Probable Playing 11

Ireland: Lorcan Tucker (captain/wicketkeeper), Ross Adair, Tim Tector, Harry Tector, Curtis Campher, George Dockrell, Gareth Delany, Mark Adair, Barry McCarthy, Matthew Humphreys, Joshua Little.

Zimbabwe: Sikandar Raza (captain), Brian Bennett, Tadiwanashe Marumani (wk), Dion Myers, Ben Curran, Ryan Burl, Tony Munyonga, Tashinga Musekiwa, Brad Evans, Wellington Masakadza, Blessing Muzarabani.

Ireland vs Zimbabwe T20 World Cup 2026: Squads

Ireland Squad: Lorcan Tucker (captain/wicketkeeper), Ross Adair, Tim Tector, Harry Tector, Curtis Campher, George Dockrell, Gareth Delany, Mark Adair, Barry McCarthy, Matthew Humphreys, Joshua Little, Benjamin Calitz, Benjamin White, Craig Young, Sam Topping. (Note: Paul Stirling ruled out due to injury).

Zimbabwe Squad: Sikandar Raza (captain), Brian Bennett, Tadiwanashe Marumani (wicketkeeper), Dion Myers, Ryan Burl, Tony Munyonga, Tashinga Musekiwa, Brad Evans, Wellington Masakadza, Graeme Cremer, Blessing Muzarabani, Ben Curran, Richard Ngarava, Clive Madande, Tinotenda Maposa. (Note: Brendan Taylor ruled out due to injury).