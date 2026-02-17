The excitement of the UAE vs Afghanistan clash at the ICC Men’s T20 World Cup 2026 is building up as both teams prepare for a high-pressure contest. While Afghanistan may enter the game as favorites, the UAE will be eager to prove they belong on cricket’s biggest stage.

Afghanistan entered the World Cup with high expectations. However, their losses against New Zealand and South Africa have pushed them out of contention for a Super 8 entry. That said, in recent years, they have become a strong T20 side capable of beating top teams. Their batters score quickly, and their spin bowlers can control any game. When they find their rhythm, they are very hard to stop  and one strong over can change everything.

For the UAE, this match means much more than just playing another game. They don’t want to just be part of the tournament, they want to compete strongly and surprise everyone. They will fight for every run and celebrate every wicket with full passion. They know many people see them as underdogs, but that can give them confidence and freedom. When a team plays without fear, special and memorable moments can happen.

When and where to watch AFG vs UAE live streaming

United Arab vs Afghanistan T20 World Cup match will start at 11:00 am IST on Monday, February 16. Catch the live score and real-time commentary on JioHotstar.

How to watch AFG vs UAE live on Star Sports and HotStar

The match will be telecast live on Star Sports 1 and Star Sports 1 HD. The live stream will be available for subscribers on the JioHotstar app.

AFG vs UAE World Cup full squad:

Afghanistan squad: Rashid Khan (captain), Noor Ahmad, Abdullah Ahmadzai, Sediqullah Atal, Fazalhaq Farooqi, Rahmanullah Gurbaz, Naveen Ul Haq, Mohammad Ishaq (wicketkeeper), Shahidullah Kamal, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Azmatullah Omarzai, Mujeeb Ur Rahman, Darwish Rasooli, Ibrahim Zadran.

United Arab squad: Muhammad Waseem (captain), Alishan Sharafu, Aryansh Sharma, Dhruv Parashar, syedHaider Ali (wicketkeeper), Harshit Kaushik, Junaid Siddique, Mayank Kumar, Muhammad Arfan, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Muhammad Zohaib, Rohid Khan, Sohaib Khan, Simranjeet Singh.

In a tournament like this, moments create heroes. No matter the result, fans can expect a competitive and exciting contest that keeps everyone watching until the very last ball.