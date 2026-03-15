India’s defence of their T20 World Cup title in Ahmedabad could well be the last time Jasprit Bumrah dons the T20I jersey before taking a break from the shortest format. As per a PTI report there has been a ‘secret roadmap’ finalised between the BCCI selection committee, the Centre of Excellence (CoE) and Bumrah, India’s premier fast bowler.

This pact, designed to preserve the 32-year-old’s longevity, could see India field a different T20I side for the next 18 months as the focus shifts towards the World Test Championship (WTC) final next year and the ODI World Cup 2027.

The 18-Month pivot: ODIs over T20Is

According to sources cited by PTI, the BCCI knows that the ace speedster should be preserved. The goal is to win the 2027 ODI World Cup in South Africa and secure the elusive World Test Championship (WTC) crown after first ensuring India qualifies for the same.

Jasprit Bumrah International Career Stats
India
Career Stats
Jasprit Bumrah
International bowling record across all formats
Total International Wickets
Tests + ODIs + T20Is combined
504
Metric
Tests
ODIs
T20Is
Matches
52
89
95
Wickets
234
149
121
Average
19.79
23.55
18.08
Economy
2.77
4.59
6.51
5-wkt Hauls
16
2
4-wkt: 1
Best
6/27
6/19
4/15
All international career figures · T20I best is a 4-wicket haul
To achieve this, Bumrah is expected to take a near-total hiatus from bilateral T20 Internationals. A BCCI source told the aforementioned news agency: “Keep Test cricket aside… but in the 50-over World Cup cycle, he will concentrate more on ODIs. There will be around 30-35 odd games, and one can’t take chances.”

Why the Blueprint is changing

This isn’t just about one player resting; it is about a total structural reset of the Indian T20I side.

With Bumrah effectively sidelined from T20Is until the 2027 cycle, India will lean heavily on the likes of Arshdeep Singh and other options in T20Is who play only shorter formats.

Meanwhile, India are set to participate in the Asian Games in Japan later this year. The roadmap suggests an alternate squad philosophy for T20Is, where senior stars like Bumrah are replaced by young prospects to build a deeper bench.

While Bumrah may skip bilateral T20Is, he is reportedly keen on the 2028 Los Angeles Olympics. The pact allows him to skip the grind of bilateral series to ensure he is at peak fitness for the historic Olympic debut.

Bumrah has not played a single ODI since World Cup 2023 final

Ironically, Bumrah has not played an ODI since the 2023 World Cup Final, focusing instead on Tests and T20Is, given that India had two T20 World Cups in the next three years. This new strategy flips the script entirely. Now to keep him fit, the pace spearhead could skip T20Is and start playing ODIs.