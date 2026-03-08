“Form is temporary, class is permanent.” It’s a sporting cliché, often used to defend the indefensible in an era where modern T20 cricket demands immediate impact. But tonight (March 8, 2026), in the T20 World Cup 2026 final against New Zealand, Abhishek Sharma breathed new life into the phrase. After a dismal run throughout the tournament, the left-hander finally delivered when the stakes were highest.

At the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad, Sharma smashed the fastest-ever T20 World Cup final fifty, reaching the milestone in just 18 balls.

Table- Abhishek Sharma: 2026 T20 World Cup Match-by-Match Scores

OpponentRunsBalls
USA01
Pakistan04
Netherlands03
South Africa1512
Zimbabwe5530
West Indies1011
England (Semi-final)97
New Zealand (Final)52*20

Coming into this match, the opener was under intense scrutiny. His place in the side was questioned by legends and experts alike, with many arguing that he should have been replaced by Rinku Singh to provide India with much-needed batting depth. With only one half-century—scored against a weaker Zimbabwe side—to his name, his tournament had been a struggle of form and confidence.

Highest Powerplay Scores in T20 World Cup History

ScoreTeamsVenueYear
92/0IND vs NZAhmedabad2026
92/1WI vs AFGBridgetown2024
91/1NED vs IRESylhet2014
89/3ENG vs SAMumbai2016

The opening stand between Sharma and Sanju Samson was electric, putting on 98 in just seven overs. They raced to 92 in the Powerplay alone, marking the highest Powerplay score in the 2026 tournament and equaling the all-time tournament record. Sharma’s knock finally came to an end when he fished at a delivery from Rachin Ravindra, but the damage was already done.