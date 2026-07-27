Ryan Gosling joins Marvel as ‘Ghost Rider’: How the actor built a $70m Hollywood empire

Life 6 hr ago

Ryan Gosling, with a net worth of $70 million, will star as Ghost Rider in a 2028 standalone film directed by Shawn Levy. The announcement at San Diego Comic-Con has thrilled fans. Known for his low-key lifestyle and love for privacy, Gosling’s real estate and car collection reflect his personality. He has also ventured into brand partnerships.