As India sharpens its focus on becoming a developed nation by 2047, the 11th Governing Council meeting of NITI Aayog on Thursday turned into a showcase of the diverse ambitions and development blueprints of states, with chief ministers presenting roadmaps centred on human capital, technology, infrastructure and inclusive growth.

Chaired by Prime Minister Narendra Modi, the meeting revolved around the theme of “Inclusive Human Development for Viksit Bharat @2047”, with states outlining strategies tailored to their strengths while aligning with the national vision.

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath highlighted the importance of human development, good governance and public participation, saying empowerment of every citizen remained central to the state’s development model.

Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay used his maiden address at the forum to seek a high-speed rail corridor connecting Chennai and Kanniyakumari, enhanced climate-resilience funding, and greater support for the state’s ambitions in space manufacturing, skills and technology.

Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu unveiled the Swarna Andhra 2047 vision, aiming to transform the state into a globally competitive economy through technology-led governance, deep-tech adoption, skilling and infrastructure expansion.

Jharkhand Chief Minister Hemant Soren pushed for the release of pending dues worth Rs 1.36 lakh crore and called for support to transform the mineral-rich state into a manufacturing, innovation and research hub.

Technology emerged as a recurring theme. Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi showcased AI-driven governance initiatives, while Sikkim highlighted its newly established AI Centre of Excellence. Mizoram detailed programmes focused on digital literacy, entrepreneurship and future-ready skills, targeting a one per cent share in India’s GDP by 2047.

Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav underscored the state’s progress in eliminating Naxalism ahead of schedule and accelerating industrialisation and skill development.

Despite varying priorities—from connectivity and climate resilience to healthcare, education and investment attraction—the states converged on a common message: India’s march towards Viksit Bharat will be powered by stronger states, empowered citizens and future-ready economies.