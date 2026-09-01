India’s Goods and Services Tax (GST) collections recorded strong growth in August 2026, with both gross and net revenues rising compared with the same month last year.

According to official data released on September 1, the total gross GST revenue for August stood at Rs 1,99,853 crore, rising 14.8% year-on-year (YoY) from Rs 1,74,116 crore collected in August 2025.

Gross domestic revenue grew by 9.3% YoY to Rs 1,37,249 crore in August 2026, compared with Rs 1,25,570 crore in the corresponding month last year.

Meanwhile, gross revenue from imports increased by 29% YoY, reaching Rs 62,604 crore against Rs 48,546 crore a year earlier, which underscores the need for this momentum to be matched by robust exports, as per Vivek Jalan, Partner, Tax Connect Advisory Services LLP.

He further added that only then can India truly leverage imports of raw materials to manufacture for both domestic demand and global markets, in line with the Hon’ble Prime Minister’s vision of ‘Make for India, Make for the World’.

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After accounting for refunds, total net GST revenue for August 2026 stood at Rs 1,68,057 crore, marking a growth of 8.3% YoY from Rs 1,55,181 crore in August 2025, whereas total GST refunds surged 67.9% YoY to Rs 31,795 crore in August 2026, compared with Rs 18,935 crore in August 2025.

Domestic refunds rose sharply by 72.6% YoY to Rs 18,490 crore, while import-related refunds surged 61.8% YoY to Rs 13,305 crore.

Net domestic GST revenue, after adjusting for refunds, grew by 3.4% YoY to Rs 1,18,759 crore. In contrast, net customs revenue jumped by 22.3% YoY to Rs 49,299 crore during the month.

On a yearly basis, total gross GST revenue stood at Rs 10,42,757 crore, up 11% from Rs 9,39,724 crore in the corresponding period of the previous year. Total net GST revenue during the period increased 9% to Rs 8,89,523 crore, compared with Rs 8,15,939 crore a year ago.

“While India’s GST buoyancy YTD (April–August 2026) is below unity at around 0.7, as net GST revenue growth of 9.0% trails real GDP growth of 7.8% and nominal GDP growth of 10.3%, with inflation averaging 4.4–5.1%, with the ensuing festive season, it is expected to move towards unity,” said Jalan.

“The statutory time‑barring deadline of 31st August further strengthened compliance, adding to revenue inflows. Yet, the sharp 72.6% surge in domestic refunds — driven by inverted duty structures — signals a structural imbalance that warrants urgent redressal. The Hon’ble GST Council may address these anomalies in its forthcoming meeting to ensure that the tax framework supports competitiveness,” he added.

The August figures thus present a dual narrative: strong consumption and compliance on one hand, and systemic challenges on the other. Addressing these will be critical to sustaining the buoyancy of GST as India’s most important revenue instrument.