The government on Saturday put silver imports for domestic consumption under the restricted category, requiring prior government approval.

This follows a series of steps taken over the last few days to discourage precious metal imports, which strain the current account and increase forex outflow due to high global prices.   

Policy Multipliers

Last Wednesday, the government raised the customs duty on imports of gold and silver to 15% from 6%, and on platinum to 15.4% from 6.4% to moderate these non-essential imports amidst the West Asia crisis.  A day later, it put a quantitative limit of 100 kg on the import of yellow metal under a key export scheme to curb misuse of the duty-free import facility for value-added exports.

As per a Directorate General of Foreign Trade (DGFT) notification, imports of bars containing silver up to 99% would now be in the restricted category if it is meant for domestic consumption. However, silver imported for processing and value-added exports as jewellery would continue to be unrestricted.    

Imports by 100% export-oriented units and units located in Special Economic Zones (SEZs) shall also not be subject to any restrictions provided the imported goods are not sold in the domestic tariff area.

Rising imports of gold and silver amidst their rising prices in the past one year have been a cause of concern. With the onset of war in West Asia from March the government has taken steps over the past week to curb imports and conserve foreign exchange in an uncertain global atmosphere.

Surge in Numbers

In 2025-26, silver imports increased by 149% to $12.05 billion. In volume terms, however, the increase was only 42%, reaching $7,334 per tonne. International prices of the metal rose 74% in the year.

Similarly, gold imports increased 24% to $71.98 billion in the last financial year. This occurred despite a 4.7% drop in gold import volume to 721 tonne, as international gold prices increased by 30% during the year.

The demand for these metals remained robust even in April with gold imports increasing 81.7% on year to $5.6 billion while silver imports increased 157% to $411 million.