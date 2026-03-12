After touching an all-time high of 19% in January 2026, the share of gold in India’s total foreign exchange reserves dipped marginally to 18.1% in February, as foreign currency assets grew at a faster clip.

ALSO READ

Comparing Gold and Foreign Currency

While foreign currency assets grew 1.9% month-on-month to $573.1 billion in February compared with $562.4 billion in January, gold reserves fell 4.4% to $131.6 billion in February from $137.7 billion in January as global prices of the yellow metal moderated.

ALSO READ

22-Month Growth Streak

The share of gold in total foreign exchange reserves grew every month between March 2024 and January 2026. India’s forex reserves touched $728.5 billion in February.