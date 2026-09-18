India’s net direct tax collections rose 12.96% year-on-year (YoY) to Rs 12.12 lakh crore as of September 17 as compare to Rs 10.73 lakh crore collected during the corresponding period of FY26.

The latest figures include corporate tax as well as non-corporate tax collections after adjusting for refunds.

Gross direct tax collection rises 15.19%

Gross direct tax collections increased 15.19% YoY to Rs 14.32 lakh crore as of September 17, compared with Rs 12.43 lakh crore in the year-ago period.

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Corporate tax collections stood at Rs 6.95 lakh crore, up from Rs 5.96 lakh crore a year earlier. Non-corporate tax collections, which include taxes paid by individuals, HUFs, firms, associations of persons, bodies of individuals, local authorities and artificial juridical persons, rose to Rs 6.98 lakh crore from Rs 6.21 lakh crore.

STT collections surge 53%

Securities Transaction Tax (STT) collections increased to Rs 40,214.36 crore, up 52.9% from Rs 26,305.72 crore collected in the year-ago period.

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Important to note, the government this year raised the STT on specified derivatives transactions from April 1. The STT on the sale of futures was increased from 0.02% to 0.05%, while the tax on the sale of options was raised from 0.10% to 0.15% of the option premium.

The STT on exercised options was also increased from 0.125% to 0.15% of the intrinsic value. The sharpest increase was on futures, where the rate was raised 2.5 times.

Refunds rise 29.19%

The government issued refunds worth Rs 2.20 lakh crore as of September 17, marking a 29.19% increase from Rs 1.70 lakh crore during the same period last year.

After adjusting for refunds, net corporate tax collections stood at Rs 5.56 lakh crore, while net non-corporate tax collections were Rs 6.16 lakh crore.

STT contributed another Rs 40,214.36 crore to net collections.

Advance tax collections rise 16.18%

Advance tax collections also recorded strong growth during the period. Total advance tax collections rose 16.18% YoY to Rs 5.22 lakh crore as of September 17, compared with Rs 4.49 lakh crore a year earlier.

Corporate taxpayers contributed Rs 4.16 lakh crore through advance tax, an increase of 18.09% from Rs 3.52 lakh crore in the corresponding period of FY26.

Advance tax paid by non-corporate taxpayers rose 9.24% to Rs 1.06 lakh crore, compared with Rs 96,904.05 crore a year earlier.