CPSEs may raise capex by 12% in FY27

Business 24 min ago

The projected capital expenditure by CPSEs for FY27 is estimated at Rs 4.8 lakh crore, a 12% increase from FY26. The energy sector, led by Power Grid Corporation, will have the highest share in the capex cycle. Despite a flat investment forecast, CPSEs under the petroleum ministry will have the largest share in total CPSE capex.