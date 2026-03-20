The government has shared fresh details in Parliament on EPFO 3.0, a major digital transformation initiative aimed at making provident fund and pension services faster, simpler, and largely paperless.

Replying to a question in the Lok Sabha, Minister of State for Labour and Employment Shobha Karandlaje said EPFO 3.0 is designed to “streamline processes and reduce paperwork,” allowing members to manage their accounts through a single unified platform.

The focus is clear: less paperwork, faster claims, and minimal employer dependency.

Centralised pension system: Big relief for 70 lakh pensioners

One of the biggest changes under EPFO 3.0 is the rollout of the Centralised Pension Payment System (CPPS). The government said the system has been fully implemented across all EPFO offices from January 1, 2025. Pension is now disbursed centrally and payments can be received through any scheduled bank branch across India. Over 70 lakh pensioners benefit every month.

As per the reply, CPPS ensures “expedited pension payment”, reducing delays and errors that pensioners often faced earlier.

Auto claim settlement up to Rs 5 lakh: Faster money in your account

In a major relief for EPF members, the auto-settlement limit has been increased from Rs 1 lakh to Rs 5 lakh (June 2025).

The impact has been significant:

-Over 3.52 crore claims up to Rs 5 lakh settled automatically (FY26 till Feb 25)

-Around 71.37% of advance claims processed in auto mode

-Nearly Rs 51,620 crore disbursed

The government noted that the system has “significantly improved efficiency of claim settlement”, cutting down processing time drastically.

No employer needed: PF transfer becomes hassle-free

Changing jobs will now be far less stressful for EPF subscribers. From January 19, 2025, the EPFO introduced a simplified transfer process: No need to file transfer claims manually in most cases, employer approval removed for KYC-compliant accounts and transfers happen automatically in many cases.

Data shared in Parliament shows that over 70.5 lakh transfer claims auto-triggered and more than 21.39 lakh transfers done without employer intervention. This means your PF balance can now move seamlessly when you switch jobs, without delays or paperwork.

Amnesty Scheme 2025: Boost to enrolments

The government also shared progress under the Employee Enrolment Scheme 2025: 4,815 establishments participated and over 39,000 UANs declared. Benefits under the PM-VBRY scheme will start after completing six months of eligibility, beginning March 2026.

Minimum pension update: No revision announced yet

On the long-pending demand to increase EPS pension, the government did not announce any revision.

Currently, minimum pension under EPS is Rs 1,000 per month and the fund is supported by employer contribution (8.33%) and government contribution (1.16%). The government said it remains committed to strengthening social security, but also highlighted the need to balance fund sustainability and future liabilities.

What EPFO 3.0 means for you

Overall, EPFO 3.0 marks a shift towards a faster, digital-first, and user-friendly system:

-Quick claims settlement (up to Rs 5 lakh)

-Hassle-free PF transfers when switching jobs

-Timely pension payments via centralized system

-Reduced dependency on employers

For crores of salaried employees and pensioners, this could mean less waiting, fewer errors, and better access to their money.