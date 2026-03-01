When it comes to the 8th Pay Commission, the most discussed number is the fitment factor. But history shows that this number can be misleading if you read it in isolation.

Many government employees assume that if the fitment factor is 2.5 or 2.8, their salary will jump by 150% or more. That is not how it actually works. The real hike is usually much lower — because of something called the DA merger effect.

Let’s break it down in simple terms.

Why fitment factor doesn’t mean direct salary jump

Fitment factor is a multiplier applied to your existing basic pay to fix your new basic under the revised pay structure.

But here’s the catch:

Before a new Pay Commission is implemented, employees are already receiving Dearness Allowance (DA) — an inflation-linked component that keeps increasing every six months.

By the time a new pay commission comes into force, DA often reaches 50%, 100% or even 125% of basic pay.

When the new pay structure is implemented, the accumulated DA is first merged into the basic pay and then the fitment factor is applied, and only the balance portion becomes the real hike.

What happened during the 7th Pay Commission?

Under the 7th Pay Commission:

Fitment factor: 2.57

DA reached 125% when merged with basic pay

Example:

Basic pay: Rs 7,000

DA at 125%: Rs 8,750

Total already being received: Rs 15,750

After 2.57× multiplication:

New basic: Rs 18,000

Actual increase: Rs 18,000 – Rs 15,750 = Rs 2,250

Real hike was roughly 14.3%

So while 2.57× sounds like a 157% jump, the actual real increase was just about 14%.

Here’s how much real increase different pay commissions provided:

Pay Commission Real Pay Increase (%) II CPC 14.20% III CPC 20.60% IV CPC 27.60% V CPC 31.00% VI CPC 54.00% VII CPC 14.30%

The 6th Pay Commission gave the highest real hike at 54%. The 7th gave one of the lowest.

This historical pattern is important while estimating 8th Pay Commission projections.

8th Pay Commission: Level 1 salary projection

Let’s now understand possible scenarios in simple numbers.

Current situation

Current basic pay (Level 1): Rs 18,000

Current DA: 58%

The 8th Pay Commission is expected at least 18–24 months away. That means roughly four more DA revisions.

Assuming DA reaches around 68% before implementation:

68% of Rs 18,000 = Rs 12,240

Total salary before 8th CPC: Rs 18,000 + Rs 12,240 = Rs 30,240

This Rs 30,240 is what the employee would already be earning before pay revision.

Scenario 1: Fitment factor 1.9

New basic calculation:

Rs 18,000 × 1.9 = Rs 34,200

Real increase: Rs 34,200 – Rs 30,240 = Rs 3,960

Percentage increase: 13% real hike

So despite 1.9× looking big, actual benefit is modest.

Scenario 2: Fitment factor 2.57 (same as 7th CPC)

Rs 18,000 × 2.57 = Rs 46,260

Real increase: Rs 46,260 – Rs 30,240 = Rs 16,020

Percentage increase: 53% real hike

This is significantly better than Scenario 1.

Scenario 3: Fitment factor 2.86

Rs 18,000 × 2.86 = Rs 51,480

Real increase: Rs 51,480 – Rs 30,240 = Rs 21,240

Percentage increase: 70% real hike

This would be a substantial jump and closer to what employee unions are demanding.

Why the DA merger matters so much

The higher the DA before implementation:

The smaller the “real jump”

Because employees are already receiving inflation compensation

The fitment factor must first absorb DA. Only the excess becomes actual new income.

That’s why a 2.57× factor earlier resulted in just 14% real gain.

Important reminder

The fitment factor applies only to basic pay.

Final take-home salary also includes HRA, transport allowance and other special allowances, so total gross salary impact can vary.

What could realistically happen?

Looking at history, real hikes usually ranged between 14% to 31% and only the 6th CPC was an exception at 54%. If the government follows past patterns, a real hike of 15–30% may be more realistic than headline numbers suggest. But if a higher fitment factor like 2.86 is approved, the impact could be much larger.

Summing up…

The biggest misconception is thinking: 2.5× means salary will double or triple. It doesn’t. The real increase depends on DA at the time of merger, final fitment factor, and historical precedent. Understanding this math helps avoid unrealistic expectations about the 8th Pay Commission salary hike.