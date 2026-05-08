The focus around Vedanta has now shifted from the record date to the next big question for investors – when will shareholders actually receive the new shares and when will the newly created companies begin trading separately on the stock exchanges?

With the stock already trading ex-demerger and the May 1 record date now behind, shareholders are closely tracking the timeline for the credit of shares and the eventual listing of the four demerged entities.

Responding to the queries from Financalexpress.com, the company has shared updates on both developments.

Let’s take a look at what investors need to know –

Vedanta: Share credit process has already begun

One of the biggest questions among shareholders has been whether the process of crediting shares of the four newly created entities into demat accounts has started.

Responding to financialexpress.com, a Vedanta spokesperson confirmed that the process is already in motion.

“The process for crediting shares of the four demerged entities to shareholders’ demat accounts is well underway and is expected to be completed by Monday, 11 May 2026,” added the spokesperson

This means eligible shareholders could start seeing the shares appear in their demat accounts over the coming days as the company moves toward completion of the demerger process.

Under the approved demerger structure, shareholders will receive one share in each of the four newly created companies for every one Vedanta share held on the record date.

Importantly, investors will also continue to hold their existing Vedanta shares. 

Breaking it down, a shareholder owning one Vedanta share before the demerger will eventually own five separate shares after the restructuring is fully completed.

Vedanta: Listing timeline of demerged companies in focus

With the share credit process progressing, investor attention has now shifted toward the listing timeline for the new entities.

The market has been expecting a possible mid-June timeline for the separate listing of the demerged businesses. 

On this, the Vedanta spokesperson indicated that the timeline remains intact. “The demerger process remains fully on track; we are targeting simultaneous listing,” the spokesperson said.

What changes after the Vedanta demerger?

The restructuring marks a major shift in how the Vedanta business will now be viewed by investors.

Earlier, Vedanta operated as a diversified metals, mining and natural resources company under a single listed structure. 

Post the demerger, investors will effectively hold stakes across multiple focused businesses spanning aluminium, oil and gas, power, and iron and steel.

For shareholders, the demerger also spreads exposure across multiple sectors instead of keeping it tied to a single diversified entity.

Anil Agarwal calls demerger a ‘pivotal step’

Vedanta Chairman Anil Agarwal described the restructuring as a transformational phase for the company and its shareholders.

“Your company, Vedanta, is embarking on a very exciting new chapter, where strong performance meets exceptional transformation,” Agarwal said.

According to Agarwal, the restructuring is aimed at creating focused businesses with clearer growth strategies and scalability.

The group has also laid out expansion plans across sectors.

 Vedanta Aluminium is targeting capacity expansion to 6 million tonnes annually, while Vedanta Oil & Gas plans to increase production through a proposed $5 billion investment programme.

Meanwhile, Vedanta Power is looking at expanding its power pipeline from 4.2 Gigawatt to 12 Gigawatt, while the iron and steel business plans to scale capacity significantly over the coming years.