Nearly a week after Vedanta shares started trading ex-demerger, shareholders are now tracking the next major development – the credit of the newly created company shares and the final timeline for their separate stock market listings.

The demerger has become one of the most closely watched corporate restructuring exercises on Dalal Street this year. 

While the parent stock has already adjusted for the split, investors are now checking their demat accounts to see whether the shares of the four demerged businesses have been credited and when these entities will begin trading independently on the exchanges.

Vedanta on share credit process

Responding to queries on whether the shares of the demerged entities have been credited, a Vedanta spokesperson said, “Yes, the shares of the demerged entities have been credited to all shareholders.”

The demerger marks a major shift in the structure of the Vedanta business.

Earlier, Vedanta operated as a large diversified natural resources company with businesses spread across aluminium, oil and gas, power, iron ore and steel under one listed entity.

Now, investors will effectively hold stakes in multiple focused businesses instead of one combined conglomerate.

This changes how the market may value the group going forward.

Rather than assigning a single valuation to the entire business, each vertical could now be assessed separately based on sector-specific growth, profitability, commodity trends and future earnings potential.

Why the listing date is becoming the next big focus

Even though the shares have started getting credited, the market is now waiting for the separate listing dates of the demerged companies.

The listing process is crucial because it will lead to fresh price discovery for each business independently. 

Vedanta: Brokerage outlook after demerger 

Brokerage houses have also shared their outlook after the restructuring exercise.

The brokerage house Emkay has maintained a ‘Buy’ rating on Vedanta with a sum-of-the-parts target valuation of Rs 900, implying an upside potential of around 16%.

On the other hand, Motilal Oswal has retained a more cautious stance on the group.

The brokerage has assigned a target price of Rs 800 and maintained a ‘Neutral’ rating, indicating limited upside from current levels.

What shareholders should watch now

For investors, the focus has now shifted beyond the demerger announcement itself.

The key factors now to watch ahead include the credit of shares in demat accounts, official exchange communication on listing timelines, and the market’s response once independent trading begins.