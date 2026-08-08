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Vedanta Aluminium Metal Ltd.
Varun Beverages Ltd.
Vodafone Idea Ltd.
Vedanta Ltd.
Vishal Mega Mart Ltd.
Voltas Ltd.
Vardhman Textiles Ltd.
Vertis Infrastructure Trust
Ventive Hospitality Ltd.
Vedanta Iron and Steel Ltd.
Vedanta Oil and Gas Ltd.
Vedanta Power Ltd.
V-Guard Industries Ltd.
Vinati Organics Ltd.
Vijaya Diagnostic Centre Ltd.
Va Tech Wabag Ltd.
Vedant Fashions Ltd.
Viyash Scientific Ltd.
Varroc Engineering Ltd.
Voltamp Transformers Ltd.
Vesuvius India Ltd.
V2 Retail Ltd.
V-Mart Retail Ltd.
Vikram Solar Ltd.
Valor Estate Ltd.
Vadilal Industries Ltd.
VRL Logistics Ltd.
V-Marc India Ltd.
VIP Industries Ltd.
Vaibhav Global Ltd.
Vishnu Chemicals Ltd.
VST Tillers Tractors Ltd.
VST Industries Ltd.
Venus Pipes & Tubes Ltd.
Vardhman Special Steels Ltd.
Vimta Labs Ltd.
Vindhya Telelinks Ltd.
Veedol Corporation Ltd.
Veranda Learning Solutions Ltd.
Venky's (India) Ltd.
Vintage Coffee And Beverages Ltd.
Venus Remedies Ltd.
Vidya Wires Ltd.
Vikran Engineering Ltd.
Virtuoso Optoelectronics Ltd.
Vidhi Specialty Food Ingredients Ltd.
Vinyas Innovative Technologies Ltd.
Valiant Communications Ltd.
Vivid Electromech Ltd.
Vardhman Holdings Ltd.
VLS Finance Ltd.
Vilas Transcore Ltd.
Viceroy Hotels Ltd.
Vadilal Enterprises Ltd.
Vinsys IT Services India Ltd.
Valiant Organics Ltd.
Vikram Thermo (India) Ltd.
Vascon Engineers Ltd.
Vision Infra Equipment Solutions Ltd.
Veljan Denison Ltd.
Visaka Industries Ltd.
Veefin Solutions Ltd.
Viviana Power Tech Ltd.
Voith Paper Fabrics India Ltd.
Vasa Denticity Ltd.
Vakrangee Ltd.
VTM Ltd.
VISA Chrome Ltd.
Virat Industries Ltd.
Vipul Organics Ltd.
Veritas (India) Ltd.
Vishal Fabrics Ltd.
Vinyl Chemicals (I) Ltd.
Vishnusurya Projects And Infra Ltd.
Vraj Iron & Steel Ltd.
Vashu Bhagnani Industries Ltd.
Virtual Galaxy Infotech Ltd.
Vishnu Prakash R Punglia Ltd.
Vardhman Acrylics Ltd.
Valiant Laboratories Ltd.
Vegorama Punjabi Angithi Ltd.
Varvee Global Ltd.
Vega Jewellers Ltd.
VVIP Infratech Ltd.
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Vardhman Polytex Ltd.
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Voler Car Ltd.
Vikas Lifecare Ltd.
Visaman Global Sales Ltd.
Viji Finance Ltd.
Veer Global Infraconstruction Ltd.
VMS TMT Ltd.
Vijay Solvex Ltd.
Vaarad Ventures Ltd.
Vibhor Steel Tubes Ltd.
Vaidya Sane Ayurved Laboratories Ltd.
VIP Clothing Ltd.
Vipul Ltd.
Virinchi Ltd.
Vaswani Industries Ltd.
Vikas Ecotech Ltd.
Vaxfab Enterprises Ltd.
Virat Leasing Ltd.
Vistar Amar Ltd.
VijayPD Ceutical Ltd.
Vibrant Global Capital Ltd.
VJTF Eduservices Ltd.
V R Infraspace Ltd.
Value 360 Communications Ltd.
VL e-Governance & IT Solutions Ltd.
Vital Chemtech Ltd.
Vishwaraj Sugar Industries Ltd.
Viram Suvarn Ltd.
Virya Resources Ltd.
Vaishali Pharma Ltd.
Vippy Spinpro Ltd.
Vigor Plast India Ltd.
VELS Film International Ltd.
Variman Global Enterprises Ltd.
Veerhealth Care Ltd.
Viaz Tyres Ltd.
Veekayem Fashion and Apparels Ltd.
Valencia Nutrition Ltd.
Visdem Technosys Ltd.
Vdeal System Ltd.
Vineet Laboratories Ltd.
Valplast Technologies Ltd.
Virat Crane Industries Ltd.
Vikram Kamats Hospitality Ltd.
Vilin Bio Med Ltd.
Vruddhi Engineering Works Ltd.
Vivid Mercantile Ltd.
Vasundhara Rasayans Ltd.
Vishal Bearings Ltd.
VSF Projects Ltd.
VMS Industries Ltd.
Vinny Overseas Ltd.
Victoria Mills Ltd.
Vivo Bio Tech Ltd.
Vedavaag Systems Ltd.
V L Infraprojects Ltd.
Vahh Chemicals Ltd.
Vinit Mobile Ltd.
Vista Pharmaceuticals Ltd.
Vivimed Labs Ltd.
Vivaa Tradecom Ltd.
Vishwas Agri Seeds Ltd.
Victory Electric Vehicles International Ltd.
Vera Synthetic Ltd.
Vadivarhe Speciality Chemicals Ltd.
Vapi Enterprise Ltd.
Vertex Securities Ltd.
Vantage Knowledge Academy Ltd.
Valson Industries Ltd.
Vertexplus Technologies Ltd.
Virtual Global Education Ltd.
Varanium Cloud Ltd.
Valencia India Ltd.
Vani Commercials Ltd.
Vaxtex Cotfab Ltd.
Vinyoflex Ltd.
Vrundavan Plantation Ltd.
Vedant Asset Ltd.
Vikram Aroma Ltd.
Vivo Collaboration Solutions Ltd.
Vivanta Industries Ltd.
Velan Hotels Ltd.
Veejay Lakshmi Engineering Works Ltd.
Venlon Enterprises Ltd.
Vama Industries Ltd.
Vandan Foods Ltd.
Vikas WSP Ltd.
Ventura Textiles Ltd.
Veer Energy & Infrastructure Ltd.
Visagar Financial Services Ltd.
Vamshi Rubber Ltd.
Vivid Global Industries Ltd.
Vanta Bioscience Ltd.
V R Films & Studios Ltd.
Venmax Drugs & Pharmaceuticals Ltd.
Visagar Polytex Ltd.
Vas Infrastructure Ltd.
Vikas Proppant & Granite Ltd.
Vashishtha Luxury Fashion Ltd.
Varyaa Creations Ltd.
Vishvprabha Ventures Ltd.
VCU Data Management Ltd.
V B Industries Ltd.
Veritaas Advertising Ltd.
VK Global Industries Ltd.
Vision Cinemas Ltd.
V B Desai Financial Services Ltd.
Vellora Impact Ltd.
Vijay Textiles Ltd.
Vivanza Biosciences Ltd.
VKJ Infradevelopers Ltd.
Vinayak Polycon International Ltd.
Veerkrupa Jewellers Ltd.
Voltaire Leasing & Finance Ltd.
Vikalp Securities Ltd.
Vintage Securities Ltd.
VXL Instruments Ltd.
Vision Corporation Ltd.
Vasudhagama Enterprises Ltd.
Vardhman Concrete Ltd.
Vallabh Steels Ltd.
Vax Housing Finance Corporation Ltd.
Virgo Global Ltd.
Vasa Retail and Overseas Ltd.
Vaishno Cement Company Ltd.
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