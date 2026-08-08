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Tata Consultancy Services Ltd.
Titan Company Ltd.
Tata Steel Ltd.
TVS Motor Company Ltd.
Torrent Pharmaceuticals Ltd.
Tata Motors Ltd.
Trent Ltd.
Tata Capital Ltd.
Tech Mahindra Ltd.
Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.
Tata Power Company Ltd.
Tata Consumer Products Ltd.
Torrent Power Ltd.
The Fertilisers and Chemicals Travancore Ltd.
Tube Investments of India Ltd.
Tata Communications Ltd.
Thermax Ltd.
Tata Investment Corporation Ltd.
Tata Technologies Ltd.
TVS Holdings Ltd.
The New India Assurance Company Ltd.
Timken India Ltd.
Tata Elxsi Ltd.
Tenneco Clean Air India Ltd.
The Ramco Cements Ltd.
Triveni Turbine Ltd.
TD Power Systems Ltd.
TBO Tek Ltd.
Travel Food Services Ltd.
Tata Chemicals Ltd.
Thangamayil Jewellery Ltd.
Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
Trident Ltd.
Tilaknagar Industries Ltd.
Tega Industries Ltd.
Titagarh Rail Systems Ltd.
Techno Electric & Engineering Company Ltd.
The Bombay Burmah Trading Corporation Ltd.
Time Technoplast Ltd.
TSF Investments Ltd.
Thyrocare Technologies Ltd.
Tejas Networks Ltd.
Transformers & Rectifiers (India) Ltd.
TTK Prestige Ltd.
Tips Music Ltd.
Tanla Platforms Ltd.
Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd.
Transport Corporation of India Ltd.
Transrail Lighting Ltd.
Tanfac Industries Ltd.
Technocraft Industries (India) Ltd.
TVS Supply Chain Solutions Ltd.
Timex Group India Ltd.
Triveni Engineering & Industries Ltd.
Tourism Finance Corporation of India Ltd.
Thomas Cook (India) Ltd.
Texmaco Rail & Engineering Ltd.
Tatva Chintan Pharma Chem Ltd.
TARC Ltd.
TruAlt Bioenergy Ltd.
The Anup Engineering Ltd.
TechNVision Ventures Ltd.
Turtlemint Fintech Solutions Ltd.
TVS Srichakra Ltd.
TCPL Packaging Ltd.
Talbros Automotive Components Ltd.
The Orissa Minerals Development Company Ltd.
Tasty Bite Eatables Ltd.
Thejo Engineering Ltd.
Taj GVK Hotels & Resorts Ltd.
TVS Infrastructure Trust
TCI Express Ltd.
TeamLease Services Ltd.
Thirumalai Chemicals Ltd.
TIL Ltd.
Tinna Rubber and Infrastructure Ltd.
Tribhovandas Bhimji Zaveri Ltd.
Tarsons Products Ltd.
Titan Biotech Ltd.
TTK Healthcare Ltd.
Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd.
TCC Concept Ltd.
TAAL Tech Ltd.
Tembo Global Industries Ltd.
TGV SRAAC Ltd.
The Hi-Tech Gears Ltd.
Tamil Nadu Newsprint And Papers Ltd.
TAC Infosec Ltd.
Themis Medicare Ltd.
TVS Electronics Ltd.
Tirupati Forge Ltd.
Tamilnadu Petroproducts Ltd.
Tejas Cargo India Ltd.
The Yamuna Syndicate Ltd.
Taneja Aerospace & Aviation Ltd.
Tandhan Industries Ltd.
Tuticorin Alkali Chemicals & Fertilizers Ltd.
Transpek Industry Ltd.
TV Today Network Ltd.
Tankup Engineers Ltd.
TPL Plastech Ltd.
Transindia Real Estate Ltd.
True Green Bio Energy Ltd.
Triton Valves Ltd.
The Investment Trust of India Ltd.
Tera Software Ltd.
Thomas Scott (India) Ltd.
TechD Cybersecurity Ltd.
Teja Engineering Industries Ltd.
Tolins Tyres Ltd.
Tara Chand InfraLogistic Solutions Ltd.
Trejhara Solutions Ltd.
True Colors Ltd.
Transchem Ltd.
Trishakti Industries Ltd.
Taurian Mps Ltd.
Tipco Engineering India Ltd.
Teamtech Formwork Solutions Ltd.
Talbros Engineering Ltd.
Transworld Shipping Lines Ltd.
Take Solutions Ltd.
Tracxn Technologies Ltd.
Trident Lifeline Ltd.
Thaai Casting Ltd.
TechEra Engineering (India) Ltd.
Tiger Logistics (India) Ltd.
Transteel Seating Technologies Ltd.
TRF Ltd.
Tulive Developers Ltd.
Tierra Agrotech Ltd.
The United Nilgiri Tea Estates Company Ltd.
The Peria Karamalai Tea & Produce Company Ltd.
The Indian Wood Products Company Ltd.
Tamboli Industries Ltd.
Trident Techlabs Ltd.
Team India Guaranty Ltd.
Tainwala Chemicals & Plastics (India) Ltd.
Trade Wings Ltd.
The Byke Hospitality Ltd.
Tilak Ventures Ltd.
Trigyn Technologies Ltd.
Tips Films Ltd.
T T Ltd.
Telge Projects Ltd.
Twamev Construction and Infrastructure Ltd.
Tirupati Starch & Chemicals Ltd.
Tunwal E-Motors Ltd.
The Western India Plywood Ltd.
Thakker's Developers Ltd.
The Indian Card Clothing Company Ltd.
Tyche Industries Ltd.
Texmo Pipes & Products Ltd.
Tarmat Ltd.
Trustedge Capital Ltd.
TBI Corn Ltd.
Thacker & Company Ltd.
TCI Industries Ltd.
Total Transport Systems Ltd.
Titan Securities Ltd.
The Grob Tea Company Ltd.
Techknowgreen Solutions Ltd.
Texel Industries Ltd.
Tomorrow Technologies Global Innovations Ltd.
T & I Global Ltd.
Titan Intech Ltd.
Transcorp International Ltd.
Thrive Future Habitats Ltd.
Technichem Organics Ltd.
Terai Tea Company Ltd.
Team24 Consumer Products Ltd.
Taylormade Renewables Ltd.
TPI India Ltd.
Tokyo Plast International Ltd.
Touchwood Entertainment Ltd.
Trust Fintech Ltd.
TSC India Ltd.
Teesta Agro Industries Ltd.
Telogica Ltd.
Tulsyan NEC Ltd.
Tahmar Enterprises Ltd.
Transwarranty Finance Ltd.
Tanvi Foods (India) Ltd.
Trescon Ltd.
TruCap Finance Ltd.
Trom Industries Ltd.
Tejassvi Aaharam Ltd.
Tirupati Innovar Ltd.
The Phosphate Company Ltd.
Three M Paper Boards Ltd.
Teamo Productions HQ Ltd.
Toss the Coin Ltd.
Twentyfirst Century Management Services Ltd.
Times Green Energy (India) Ltd.
TeleCanor Global Ltd.
Tamilnadu Telecommunications Ltd.
Toyam Sports Ltd.
Tirupati Foam Ltd.
Tusaldah Ltd.
Tatia Global Vennture Ltd.
Trident Texofab Ltd.
TCM Ltd.
The Ravalgaon Sugar Farm Ltd.
Timescan Logistics (India) Ltd.
Tyroon Tea Company Ltd.
Tirupati Sarjan Ltd.
Takyon Networks Ltd.
TGB Banquets and Hotels Ltd.
Tarapur Transformers Ltd.
TCFC Finance Ltd.
Thinkink Picturez Ltd.
Tejnaksh Healthcare Ltd.
TGIF Agribusiness Ltd.
Trans India House Impex Ltd.
Tree House Education & Accessories Ltd.
Thinking Hats Entertainment Solutions Ltd.
Tulasee Bio-Ethanol Ltd.
Teerth Gopicon Ltd.
Transvoy Logistics India Ltd.
Tridhya Tech Ltd.
Techindia Nirman Ltd.
Transgene Biotek Ltd.
Tapi Fruit Processing Ltd.
Triliance Polymers Ltd.
Trio Mercantile & Trading Ltd.
TTI Enterprise Ltd.
TCI Finance Ltd.
Travels & Rentals Ltd.
TECIL Chemicals & Hydro Power Ltd.
Tai Industries Ltd.
Tacent Projects Ltd.
TV Vision Ltd.
Taparia Tools Ltd.
Thakral Services (India) Ltd.
Triumph International Finance India Ltd.
Trans Freight Containers Ltd.
Tijaria Polypipes Ltd.
Tamil Nadu Steel Tubes Ltd.
Technopack Polymers Ltd.
Tokyo Finance Ltd.
Tuni Textile Mills Ltd.
Tradewell Holdings Ltd.
Typhoon Financial Services Ltd.
Titaanium Ten Enterprises Ltd.
Tirth Plastic Ltd.
Tarini International Ltd.
Transwind Infrastructures Ltd.
Triveni Glass Ltd.
Trinity League India Ltd.
Tasty Dairy Specialities Ltd.
Transglobe Foods Ltd.
Tarai Foods Ltd.
Thirani Projects Ltd.
Tiaan Consumer Ltd.
Triveni Enterprises Ltd.
Tranway21 Technologies Ltd.
Thakkers Group Ltd.
Transpact Enterprises Ltd.
TMT (India) Ltd.
Tridev Infraestates Ltd.
T. Spiritual World Ltd.
Tricom Fruit Products Ltd.
Technojet Consultants Ltd.
Trustwave Securities Ltd.
Turner Industries Ltd.
Top Gainers Stocks
Tata Consultancy Services
Grasim Industries
Hindalco Industries
Mahindra & Mahindra
HCL Technologies
State Bank of India
Infosys
Hindustan Unilever
Wipro
Reliance Industries
Eicher Motors
Bharti Airtel
Tata Motors Passenger Vehicles
Bharat Electronics
Oil And Natural Gas Corporation
Bajaj Auto
Nestle India
Power Grid Corporation of India
InterGlobe Aviation
UltraTech Cement
Tech Mahindra
Kwality Wall's (India)
Dr. Reddy's Laboratories
ITC
Top Losers Stocks
Bajaj Finance
Bajaj Finserv
Trent
ICICI Bank
Jio Financial Services
Shriram Finance
Axis Bank
Titan Company
Tata Steel
Cipla
Kotak Mahindra Bank
Asian Paints
NTPC
Tata Consumer Products
JSW Steel
HDFC Life Insurance Company
HDFC Bank
Eternal
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SBI Life Insurance Company
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Max Healthcare Institute
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Larsen & Toubro
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