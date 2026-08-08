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State Bank of India
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Shriram Finance Ltd.
SBI Life Insurance Company Ltd.
Solar Industries India Ltd.
Samvardhana Motherson International Ltd.
Siemens Ltd.
SBI Funds Management Ltd.
Siemens Energy India Ltd.
Shree Cements Ltd.
Swiggy Ltd.
SRF Ltd.
Steel Authority of India (SAIL) Ltd.
Suzlon Energy Ltd.
Schaeffler India Ltd.
SBI Cards and Payment Services Ltd.
Sundaram Finance Ltd.
Sona BLW Precision Forgings Ltd.
Supreme Industries Ltd.
Star Health and Allied Insurance Company Ltd.
Sterlite Technologies Ltd.
Schneider Electric Infrastructure Ltd.
Sai Life Science Ltd.
Shyam Metalics and Energy Ltd.
Syrma SGS Technology Ltd.
SJVN Ltd.
Sumitomo Chemical India Ltd.
Sansera Engineering Ltd.
Sundram Fasteners Ltd.
Sagility Ltd.
Sammaan Capital Ltd.
Sun TV Network Ltd.
SPR Auto Technologies Ltd
Sarda Energy & Minerals Ltd.
Syngene International Ltd.
Shaily Engineering Plastics Ltd.
Sobha Ltd.
Shilpa Medicare Ltd.
Shipping Corporation of India Ltd.
Shadowfax Technologies Ltd.
Swan Defence and Heavy Industries Ltd.
SKF India (Industrial) Ltd.
Sigma Advanced Systems Ltd.
Supreme Petrochem Ltd.
South Indian Bank Ltd.
SEDEMAC Mechatronics Ltd.
Signatureglobal (India) Ltd.
Sudeep Pharma Ltd.
Shreeji Shipping Global Ltd.
Sky Gold and Diamonds Ltd.
SBFC Finance Ltd.
Sanofi Consumer Healthcare India Ltd.
Sandur Manganese & Iron Ores Ltd.
Saregama India Ltd.
Swan Corp Ltd.
Sri Lotus Developers and Realty Ltd.
Sonata Software Ltd.
Strides Pharma Science Ltd.
SG Mart Ltd.
Suven Life Sciences Ltd.
Sudarshan Chemical Industries Ltd.
SML Mahindra Ltd.
Star Cement Ltd.
SJS Enterprises Ltd.
Sanofi India Ltd.
Sheela Foam Ltd.
SKF India Ltd.
Sharda Cropchem Ltd.
Safari Industries (India) Ltd.
Suprajit Engineering Ltd.
Supriya Lifescience Ltd.
Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
Sunflag Iron & Steel Company Ltd.
Sapphire Foods India Ltd.
Senco Gold Ltd.
Shakti Pumps (India) Ltd.
Seshaasai Technologies Ltd.
SIS Ltd.
Senores Pharmaceuticals Ltd.
Stylam Industries Ltd.
Skipper Ltd.
Smartworks Coworking Spaces Ltd.
Surya Roshni Ltd.
Saatvik Green Energy Ltd.
Standard Engineering Technology Ltd.
Savita Oil Technologies Ltd.
Subros Ltd.
Sharda Motor Industries Ltd.
Shilchar Technologies Ltd.
Steel Strips Wheels Ltd.
Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd.
SG Finserve Ltd.
Shrem InvIT
Shree Renuka Sugars Ltd.
Shoppers Stop Ltd.
Symphony Ltd.
Sunteck Realty Ltd.
Shivalik Bimetal Controls Ltd.
Swaraj Engines Ltd.
Sanghvi Movers Ltd.
Sustainable Energy Infra Trust
Spectrum Electrical Industries Ltd.
Styrenix Performance Materials Ltd.
Sanathan Textiles Ltd.
Sandhar Technologies Ltd.
Samhi Hotels Ltd.
Seamec Ltd.
Share India Securities Ltd.
Sindhu Trade Links Ltd.
Sambhv Steel Tubes Ltd.
Steel Cast Ltd.
Shanti Educational Initiatives Ltd.
Shankara Buildpro Ltd.
SMS Pharmaceuticals Ltd.
Stallion India Fluorochemicals Ltd.
Shanthi Gears Ltd.
Sangam (India) Ltd.
Schneider Electric President Systems Ltd.
Sasken Technologies Ltd.
Siyaram Silk Mills Ltd.
Sundaram-Clayton Ltd.
Stove Kraft Ltd.
Sportking India Ltd.
Satin Creditcare Network Ltd.
S P Apparels Ltd.
Sirca Paints India Ltd.
Sundrop Brands Ltd.
Silver Touch Technologies Ltd.
Solara Active Pharma Sciences Ltd.
S H Kelkar & Company Ltd.
Sai Parenterals Ltd.
Sika Interplant Systems Ltd.
Saksoft Ltd.
Sagar Cements Ltd.
Shringar House of Mangalsutra Ltd.
Somany Ceramics Ltd.
Spandana Sphoorty Financial Ltd.
Sanstar Ltd.
Sakar Healthcare Ltd.
SBC Exports Ltd.
Servotech Renewable Power System Ltd.
Shipping Corporation of India Land And Assets Ltd.
Simplex Infrastructures Ltd.
Studds Accessories Ltd.
Spice Lounge Food Works Ltd.
Shalby Ltd.
Suryoday Small Finance Bank Ltd.
SAR Auto Products Ltd.
SMC Global Securities Ltd.
Summit Securities Ltd.
SPML Infra Ltd.
Spicejet Ltd.
Shukra Pharmaceuticals Ltd.
Shanti Gold International Ltd.
Som Distilleries & Breweries Ltd.
Steel Exchange India Ltd.
Seshasayee Paper & Boards Ltd.
Solarworld Energy Solutions Ltd.
Shriram Properties Ltd.
Signpost India Ltd.
Sula Vineyards Ltd.
Southern Petrochemicals Industries Corporation Ltd.
Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers Ltd.
Sai Silks (Kalamandir) Ltd.
Saraswati Commercial (India) Ltd.
Suraksha Diagnostic Ltd.
Sanghi Industries Ltd.
Sumeet Industries Ltd.
SEPC Ltd.
SKM Egg Products Export (India) Ltd.
Syncom Formulation (India) Ltd.
SRM Contractors Ltd.
STL Networks Ltd.
Shree Refrigerations Ltd.
Safe Enterprises Retail Fixtures Ltd.
SunRakshakk Industries India Ltd.
Shri Venkatesh Refineries Ltd.
Salzer Electronics Ltd.
Sobhagya Mercantile Ltd.
Shree Digvijay Cement Company Ltd.
Saint-Gobain Sekurit India Ltd.
STEL Holdings Ltd.
Salasar Techno Engineering Ltd.
Sacheerome Ltd.
Sunshield Chemicals Ltd.
Swelect Energy Systems Ltd.
Sudarshan Colorants India Ltd.
Solex Energy Ltd.
Sigachi Industries Ltd.
Suyog Telematics Ltd.
String Metaverse Ltd.
Suraj Estate Developers Ltd.
Swaraj Suiting Ltd.
Synergy Green Industries Ltd.
SAL Steel Ltd.
Sandesh Ltd.
Shri Ahimsa Naturals Ltd.
Sathlokhar Synergys E&C Global Ltd.
Supreme Infrastructure India Ltd.
Sterling Tools Ltd.
Shah Foods Ltd.
Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo Ltd.
Stanley Lifestyles Ltd.
Sadhana Nitro Chem Ltd.
Sahana System Ltd.
Scoda Tubes Ltd.
Shree Vasu Logistics Ltd.
Sarla Performance Fibers Ltd.
Shree Ganesh Remedies Ltd.
Sejal Glass Ltd.
Sahasra Electronic Solutions Ltd.
Sudarshan Pharma Industries Ltd.
Sical Logistics Ltd.
SMT Engineering Ltd.
Subex Ltd.
Systematix Corporate Services Ltd.
SJ Corporation Ltd.
Saurashtra Cements Ltd.
South West Pinnacle Exploration Ltd.
Shalimar Paints Ltd.
State Trading Corporation Of India Ltd.
SPEL Semiconductor Ltd.
Speciality Restaurants Ltd.
Snowman Logistics Ltd.
Sheetal Cool Products Ltd.
Sutlej Textiles & Industries Ltd.
Sunlite Recycling Industries Ltd.
Satia Industries Ltd.
Sharat Industries Ltd.
Shraddha Prime Projects Ltd.
SoftTech Engineers Ltd.
Sunita Tools Ltd.
SAR Televenture Ltd.
Shiv Aum Steels Ltd.
Satani Bearings Ltd.
Sayaji Hotels Ltd.
SK Minerals & Additives Ltd.
Stellant Securities (India) Ltd.
Supreme Power Equipment Ltd.
Saakshi Medtech & Panels Ltd.
Shree Rama Multi-Tech Ltd.
Subam Papers Ltd.
Shri Jagdamba Polymers Ltd.
S Chand & Company Ltd.
Sukhjit Starch & Chemicals Ltd.
Sreeleathers Ltd.
Shiva Cement Ltd.
Systematic Industries Ltd.
Shriram Asset Management Company Ltd.
Susan Electricals India Ltd.
Shree Rama Newsprint Ltd.
Sigma Solve Ltd.
S J Logistics (India) Ltd.
SIL Investments Ltd.
SRG Housing Finance Ltd.
Suratwwala Business Group Ltd.
Sealmatic India Ltd.
Singer India Ltd.
Sarveshwar Foods Ltd.
Sattrix Information Security Ltd.
Simplex Castings Ltd.
Shera Energy Ltd.
Shivalik Rasayan Ltd.
Suraj Ltd.
Suditi Industries Ltd.
Shish Industries Ltd.
Sinclairs Hotels Ltd.
S & S Power Switchgear Ltd.
Shah Metacorp Ltd.
Sheetal Universal Ltd.
Scan Steels Ltd.
Sugs Lloyd Ltd.
Sotefin Bharat Ltd.
Shreeji Global FMCG Ltd.
Shardul Securities Ltd.
Sayaji Hotels (Indore) Ltd.
Sahyadri Industries Ltd.
Stovec Industries Ltd.
Solarium Green Energy Ltd.
Starlineps Enterprises Ltd.
Swiss Military Consumer Goods Ltd.
Shree Tirupati Balajee FIBC Ltd.
Shankara Building Products Ltd.
Shemaroo Entertainment Ltd.
Super Sales India Ltd.
Sharp India Ltd.
Soma Textiles & Industries Ltd.
Systango Technologies Ltd
SBEC Sugar Ltd.
Spice Islands Industries Ltd.
Sundaram Brake Lining Ltd.
Spencers Retail Ltd.
Shree Karni Fabcom Ltd.
Supershakti Metaliks Ltd.
Sawaliya Food Products Ltd.
Simca Advertising Ltd.
Savy Infra and Logistics Ltd.
Shradha Realty Ltd.
Sumit Woods Ltd.
Suba Hotels Ltd.
SC Agrotech Ltd.
Shiv Texchem Ltd.
SAB Industries Ltd.
Silverstorm Parks and Resorts Ltd.
SKP Bearing Industries Ltd.
Sayaji Hotels (Pune) Ltd.
Shree Ajit Pulp & Paper Ltd.
Sikko Industries Ltd.
Sizemasters Technology Ltd.
Sakuma Exports Ltd.
Starteck Finance Ltd.
Sayaji Industries Ltd.
Suraj Products Ltd.
Sanginita Chemicals Ltd.
Sera Investments & Finance India Ltd.
Spunweb Nonwoven Ltd.
Sicagen India Ltd.
Surana Telecom and Power Ltd.
Shree Salasar Investment Ltd.
Suyog Gurbaxani Funicular Ropeways Ltd.
Sanjivani Paranteral Ltd.
Shankar Lal Rampal Dye-Chem Ltd.
Shalibhadra Finance Ltd.
SV Global Mill Ltd.
Sahaj Solar Ltd.
Sancode Technologies Ltd.
Star Paper Mills Ltd.
Shivashrit Foods Ltd.
Shivam Autotech Ltd.
Setco Automotive Ltd.
Simmonds Marshall Ltd.
Sintercom India Ltd.
Silkflex Polymers (India) Ltd.
Swastika Investmart Ltd.
Smartlink Holdings Ltd.
Shreedhar Spinners Ltd.
Shiva Texyarn Ltd.
Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company Ltd.
Sonam Ltd.
Samor Reality Ltd.
Shahlon Silk Industries Ltd.
Saraswati Saree Depot Ltd.
Swadeshi Industries & Leasing Ltd.
Srivari Spices and Foods Ltd.
Sakthi Sugars Ltd.
Signet Industries Ltd.
Spacenet Enterprises India Ltd.
Shri Keshav Cements & Infra Ltd.
South India Paper Mills Ltd.
Shri Dinesh Mills Ltd.
Shreyans Industries Ltd.
Silgo Retail Ltd.
Savera Industries Ltd.
Sat Kartar Life Ltd.
Sangam Finserv Ltd.
Sadhav Shipping Ltd.
Speb Adhesives Ltd.
Sakthi Finance Ltd.
Star Delta Transformers Ltd.
Suraj Industries Ltd.
Shubhshree Biofuels Energy Ltd.
Supreme Holdings & Hospitality (India) Ltd.
Suryalata Spinning Mills Ltd.
Shivam Chemicals Ltd.
Superhouse Ltd.
Stratmont Industries Ltd.
Syschem (India) Ltd.
Supra Pacific Financial Services Ltd.
S D Retail Ltd.
SMR Jewels Ltd.
Shree Ram Twistex Ltd.
Shri Bajrang Alliance Ltd.
Shivalic Power Control Ltd.
Sadbhav Engineering Ltd.
Surani Steel Tubes Ltd.
Star Imaging and Path Lab Ltd.
Speciality Medicines Ltd.
Shradha AI Technologies Ltd.
Smiths & Founders (India) Ltd.
Swadeshi Polytex Ltd.
Shri Techtex Ltd.
Spectrum Talent Management Ltd.
Sattva Engineering Construction Ltd.
Shah Alloys Ltd.
SNL Bearings Ltd.
Safety Controls & Devices Ltd.
SecMark Consultancy Ltd.
Sir Shadilal Enterprises Ltd.
Shree Krishna Paper Mills & Industries Ltd.
Smruthi Organics Ltd.
Surana Solar Ltd.
Sharvaya Metals Ltd.
Siddhika Coatings Ltd.
Sheel Biotech Ltd.
Sampann Utpadan India Ltd.
Salona Cotspin Ltd.
Shyam Dhani Industries Ltd.
Steel City Securities Ltd.
Sonal Mercantile Ltd.
Sambhaav Media Ltd.
Srivasavi Adhesive Tapes Ltd.
Sanco Trans Ltd.
Shigan Quantum Technologies Ltd.
Shri Gang Industries and Allied Products Ltd.
Striders Impex Ltd.
Sunshine Capital Ltd.
Samkrg Pistons & Rings Ltd.
Shri Krishna Devcon Ltd.
Srinibas Pradhan Constructions Ltd.
Suryalakshmi Cotton Mills Ltd.
Scoobee Day Garments (India) Ltd.
Sampark India Logistics Ltd.
Sellwin Traders Ltd.
SVJ Enterprises Ltd.
Standard Industries Ltd.
Shree Hari Chemicals Export Ltd.
Shyam Century Ferrous Ltd.
Somi Conveyor Beltings Ltd.
Silverline Technologies Ltd.
Surat Trade and Mercantile Ltd.
Shantidoot Infra Services Ltd.
Sotac Pharmaceuticals Ltd
Samrat Forgings Ltd.
Shree Balaji (Mala) Textiles Ltd.
Smarten Power Systems Ltd.
Semac Construction Ltd.
Sylvan Plyboard (India) Ltd.
Shreeoswal Seeds and Chemicals Ltd.
Sarthak Metals Ltd.
Sharp Chucks And Machines Ltd.
Standard Capital Markets Ltd.
Sodhani Academy of Fintech Enablers Ltd.
SEL Manufacturing Company Ltd.
Shree OSFM E-Mobility Ltd.
Super Iron Foundry Ltd.
Shilp Gravures Ltd.
Sadbhav Infrastructure Project Ltd.
SPL Industries Ltd.
Sellowrap Industries Ltd.
SAL Automotive Ltd.
Silicon Rental Solutions Ltd.
Sarda Proteins Ltd.
Shri Vasuprada Plantations Ltd.
Shetron Ltd.
Steelco Gujarat Ltd.
Starbeam Ventures Ltd.
Siyaram Recycling Industries Ltd.
Shri Balaji Valve Components Ltd.
Shalimar Wires Industries Ltd.
Sanrhea Technical Textiles Ltd.
Shri Hare-Krishna Sponge Iron Ltd.
Swastika Castal Ltd.
Saptarishi Agro Industries Ltd.
Sanmit Infra Ltd.
Sharda Ispat Ltd.
Sharika Enterprises Ltd.
Signoria Creation Ltd.
Shervani Industrial Syndicate Ltd.
Sky Industries Ltd.
Slone Infosystems Ltd.
Super Tannery Ltd.
Samrat Pharmachem Ltd.
Saumya Consultants Ltd.
Simran Farms Ltd.
SKP Securities Ltd.
Sunrise Efficient Marketing Ltd.
Sunil Healthcare Ltd.
Service Care Ltd.
Source Natural Foods & Herbal Supplements Ltd.
Siddhi Cotspin Ltd.
Shantai Industries Ltd.
Satchmo Holdings Ltd.
SGL Resources Ltd.
Saj Hotels Ltd.
Swarnsarita Jewels India Ltd.
Suntech Infra Solutions Ltd.
Softrak Venture Investment Ltd.
Samay Project Services Ltd.
Steelman Telecom Ltd.
Skyline Millars Ltd.
Shristi Infrastructure Development Corporation Ltd.
SPA Capital Services Ltd.
Shanmuga Hospital Ltd.
Securekloud Technologies Ltd.
Synoptics Technologies Ltd.
Sangani Hospitals Ltd.
Shanti Spintex Ltd.
Shentracon Chemicals Ltd.
Starlog Enterprises Ltd.
Shreeji Translogistics Ltd.
Super Crop Safe Ltd.
Supreme Facility Management Ltd.
Sundaram Multi Pap Ltd.
Shine Fashions (India) Ltd.
SSMD Agrotech India Ltd.
Shayona Engineering Ltd.
Supreme Engineering Ltd.
Shree Pacetronix Ltd.
Shlokka Dyes Ltd.
Sagarsoft (India) Ltd.
Suvidhaa Infoserve Ltd.
Sungarner Energies Ltd.
Seshachal Technologies Ltd.
Shiva Mills Ltd.
Saboo Sodium Chloro Ltd.
Simandhar Impex Ltd.
Sodhani Capital Ltd.
Shree Rajasthan Syntex Ltd.
Surbhi Industries Ltd.
Sofcom Systems Ltd.
Sunsky Logistics Ltd.
Seacoast Shipping Services Ltd.
SVP Global Textiles Ltd.
Safa Systems & Technologies Ltd.
Shining Tools Ltd.
Supertech EV Ltd.
Star Housing Finance Ltd.
Spright Agro Ltd.
Shekhawati Industries Ltd.
Sacheta Metals Ltd.
Srestha Finvest Ltd.
Sona Machinery Ltd.
Srigee DLM Ltd.
Sonu Infratech Ltd.
Solitaire Machine Tools Ltd.
Studio LSD Ltd.
Snehaa Organics Ltd.
Silky Overseas Ltd.
Sanchay Finvest Ltd.
Spectrum Foods Ltd.
Swastik Pipe Ltd.
Sampre Nutritions Ltd.
Sita Enterprises Ltd.
Starcom Information Technology Ltd.
Shelter Pharma Ltd.
Sam Industries Ltd.
Sambandam Spinning Mills Ltd.
Sagardeep Alloys Ltd.
Shubham Polyspin Ltd.
S A Tech Software India Ltd.
Share Samadhan Ltd.
Swashthik Plascon Ltd.
Superior Industrial Enterprises Ltd.
SITI Networks Ltd.
Sai Capital Ltd.
Sarup Industries Ltd.
Sri KPR Industries Ltd.
Standard Surfactants Ltd.
Scan Projects Ltd.
Salem Erode Investments Ltd.
Shreyas Intermediates Ltd.
Sainik Finance & Industries Ltd.
Sugal & Damani Share Brokers Ltd.
Sri Ramakrishna Mills (Coimbatore) Ltd.
Simplex Realty Ltd.
Storage Technologies & Automation Ltd.
Shipwaves Online Ltd.
SVC Industries Ltd.
Shaival Reality Ltd.
Shiva Global Agro Industries Ltd.
Shakti Press Ltd.
Spinaroo Commercial Ltd.
Source Industries (India) Ltd.
Stanbik Agro Ltd.
Suryaamba Spinning Mills Ltd.
Sandu Pharmaceuticals Ltd.
Supra Trends Ltd.
Swati Projects Ltd.
Sundrex Oil Company Ltd.
Sanwaria Consumer Ltd.
Swojas Foods Ltd.
Shoora Designs Ltd.
Shri Kanha Stainless Ltd.
Saven Technologies Ltd.
Spenta International Ltd.
Swasti Vinayaka Synthetics Ltd.
Sunrest Lifescience Ltd.
Sri Chakra Cement Ltd.
Seya Industries Ltd.
Sunil Industries Ltd.
Swasti Vinayaka Art & Heritage Corporation Ltd.
Sampat Aluminium Ltd.
Sylph Industries Ltd.
Sumedha Fiscal Services Ltd.
Sharma East India Hospitals & Medical Research Ltd.
Skybiotech Healthcare Ltd.
Sihora Industries Ltd.
Subhash Silk Mills Ltd.
S P Capital Financing Ltd.
Sparkle Gold Rock Ltd.
Shyamkamal Investments Ltd.
Super Spinning Mills Ltd.
Sameera Agro And Infra Ltd.
Supha Pharmachem Ltd.
Soni Medicare Ltd.
Swarna Securities Ltd.
Shalimar Productions Ltd.
Silver Oak (India) Ltd.
Shreeshay Engineers Ltd.
Switching Technologies Gunther Ltd.
SM Auto Stamping Ltd.
Sattva Sukun Lifecare Ltd.
Sulabh Engineers & Services Ltd.
Stanrose Mafatlal Investments & Finance Ltd.
Sahara Housingfina Corporation Ltd.
Sinnar Bidi Udyog Ltd.
Simbhaoli Sugars Ltd.
Salasar Exteriors and Contour Ltd.
Sprayking Ltd.
Sudal Industries Ltd.
STL Global Ltd.
Sonal Adhesives Ltd.
Salguti Industries Ltd.
Sunil Agro Foods Ltd.
Shri Niwas Leasing and Finance Ltd.
Shricon Industries Ltd.
Shreenath Paper Products Ltd.
Salora International Ltd.
Seemax Resources Ltd.
Samtel India Ltd.
Standard Batteries Ltd.
Samsrita Labs Ltd.
Sarthak Industries Ltd.
Smart Finsec Ltd.
Safecure Services Ltd.
Shreevatsaa Finance & Leasing Ltd.
Sonalis Consumer Products Ltd.
Span Divergent Ltd.
Sati Poly Plast Ltd.
Southern Magnesium & Chemicals Ltd.
Sri Havisha Hospitality and Infrastructure Ltd.
Shree Bhavya Fabrics Ltd.
Shree Ganesh Bio-Tech (India) Ltd.
Sangal Papers Ltd.
SRM Energy Ltd.
Shrenik Ltd.
Shashijit Infraprojects Ltd.
Shree Metalloys Ltd.
Senthil Infotek Ltd.
SI Capital & Financial Services Ltd.
Shubhlaxmi Jewel Art Ltd.
SKIL Infrastructure Ltd.
SSPDL Ltd.
SBEC Systems (India) Ltd.
Silly Monks Entertainment Ltd.
Saffron Industries Ltd.
SPP Polymer Ltd.
Sterling Powergensys Ltd.
SP Refractories Ltd.
Shree Marutinandan Tubes Ltd.
Sharpline Broadcast Ltd.
Shahi Shipping Ltd.
Shyam Telecom Ltd.
Solvex Edibles Ltd.
Square Four Projects India Ltd.
Shrydus Industries Ltd.
SK International Export Ltd.
Sawaca Enterprises Ltd.
South Asian Enterprises Ltd.
Shiva Granito Export Ltd.
Sagar Diamonds Ltd.
Shashwat Furnishing Solutions Ltd.
Sovereign Diamonds Ltd.
Shree Securities Ltd.
Steel Strips Infrastructures Ltd.
Southern Latex Ltd.
Step Two Corporation Ltd.
S M Gold Ltd.
Simplex Mills Company Ltd.
Sarvottam Finvest Ltd.
SMVD Poly Pack Ltd.
Shree Karthik Papers Ltd.
Sanblue Corporation Ltd.
Stellar Capital Services Ltd.
Samyak International Ltd.
Scarnose International Ltd.
SRG Fingrow Finance Ltd.
Super Fine Knitters Ltd.
SW Investments Ltd.
Sungold Media and Entertainment Ltd.
Shukra Bullions Ltd.
Shamrock Industrial Company Ltd.
Sibar Auto Parts Ltd.
Sabrimala Industries India Ltd.
Suryo Foods & Industries Ltd.
Solid Stone Company Ltd.
S & T Corporation Ltd.
Seasons Textiles Ltd.
SVS Ventures Ltd.
Sanghvi Brands Ltd.
Shivamshree Businesses Ltd.
Shanthala FMCG Products Ltd.
Shangar Decor Ltd.
Suncare Traders Ltd.
Shukra Jewellery Ltd.
Santosh Fine - Fab Ltd.
Sri Nachammai Cotton Mills Ltd.
Sabar Flex India Ltd.
Shivagrico Implements Ltd.
Suvidha Infraestate Corporation Ltd.
Saroja Pharma Industries India Ltd.
SDC Techmedia Ltd.
Sarthak Global Ltd.
Svaraj Trading & Agencies Ltd.
Sanathnagar Enterprises Ltd.
Shanti Guru Industries Ltd.
Sreechem Resins Ltd.
Southern Infoconsultants Ltd.
Sharanam Infraproject and Trading Ltd.
Samtex Fashions Ltd.
Springform Technology Ltd.
Scintilla Commercial & Credit Ltd.
Sumeru Industries Ltd.
Starsource Multitrade Ltd.
Sashwat Technocrats Ltd.
Saptak Chem And Business Ltd.
Suumaya Industries Ltd.
Shashank Traders Ltd.
Sparc Electrex Ltd.
Sri Lakshmi Saraswathi Textiles (Arni) Ltd.
Shree Ganesh Elastoplast Ltd.
Swasth Foodtech India Ltd.
Shree Manufacturing Company Ltd.
Shree Steel Wire Ropes Ltd.
Sujala Trading & Holdings Ltd.
SRU Steels Ltd.
Sterling Greenwoods Ltd.
Super Bakers (India) Ltd.
Shree Rajiv Lochan Oil Extraction Ltd.
Shree Krishna Infrastructure Ltd.
Svam Software Ltd.
Skyline Ventures India Ltd.
Sharp Investments Ltd.
Shivansh Finserve Ltd.
Suryavanshi Spinning Mills Ltd.
Standard Shoe Sole and Mould (India) Ltd.
Shiva Suitings Ltd.
Sikozy Realtors Ltd.
Solve Plastic Products Ltd.
Sheshadri Industries Ltd.
Shanti Overseas (India) Ltd.
Sirohia & Sons Ltd.
Starlit Power Systems Ltd.
SAB Events & Governance Now Media Ltd.
Sahara Maritime Ltd.
Shree Ram Proteins Ltd.
Sunraj Diamond Exports Ltd.
Systematix Securities Ltd.
SecUR Credentials Ltd.
Shree Hanuman Sugar & Industries Ltd.
Satiate Agri Ltd.
Space Incubatrics Technologies Ltd.
Swagtam Trading & Services Ltd.
Stanpacks (India) Ltd.
Super Tex Industries Ltd.
Shelter Infra Projects Ltd.
Shikhar Consultants Ltd.
Sailani Tours N Travels Ltd.
Symbiox Investment & Trading Co. Ltd.
Sword-Edge Commercials Ltd.
Seven Hill Industries Ltd.
Shree Precoated Steels Ltd.
Setubandhan Infrastructure Ltd.
Superior Finlease Ltd.
Sahaj Fashions Ltd.
Saianand Commercial Ltd.
Sun Retail Ltd.
Siddheswari Garments Ltd.
Sungold Capital Ltd.
SGN Telecoms Ltd.
SBL Infratech Ltd.
Siddha Ventures Ltd.
Simplex Papers Ltd.
Silver Pearl Hospitality & Luxury Spaces Ltd.
Sanco Industries Ltd.
Sturdy Industries Ltd.
Suncity Synthetics Ltd.
Shyama Computronics and Services Ltd.
Sea TV Network Ltd.
Swadha Nature Ltd.
Spectra Industries Ltd.
SSPN Finance Ltd.
Svarnim Trade Udyog Ltd.
Suumaya Corporation Ltd.
Shreenath Investments Company Ltd.
Silver Oak Commercials Ltd.
Signature Green Corporation Ltd.
Sybly Industries Ltd.
Shah Construction Company Ltd.
Silicon Valley Infotech Ltd.
Southern Gas Ltd.
Top Gainers Stocks
Tata Consultancy Services
Grasim Industries
Hindalco Industries
Mahindra & Mahindra
HCL Technologies
State Bank of India
Infosys
Hindustan Unilever
Wipro
Reliance Industries
Eicher Motors
Bharti Airtel
Tata Motors Passenger Vehicles
Bharat Electronics
Oil And Natural Gas Corporation
Bajaj Auto
Nestle India
Power Grid Corporation of India
InterGlobe Aviation
UltraTech Cement
Tech Mahindra
Kwality Wall's (India)
Dr. Reddy's Laboratories
ITC
Top Losers Stocks
Bajaj Finance
Bajaj Finserv
Trent
ICICI Bank
Jio Financial Services
Shriram Finance
Axis Bank
Titan Company
Tata Steel
Cipla
Kotak Mahindra Bank
Asian Paints
NTPC
Tata Consumer Products
JSW Steel
HDFC Life Insurance Company
HDFC Bank
Eternal
Apollo Hospitals Enterprise
SBI Life Insurance Company
Maruti Suzuki India
Sun Pharmaceutical Industries
Max Healthcare Institute
Adani Enterprises
Larsen & Toubro
Adani Ports & Special Economic Zone
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