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Reliance Industries Ltd.
REC Ltd.
RBL Bank Ltd.
Radico Khaitan Ltd.
Rail Vikas Nigam Ltd.
R R Kabel Ltd.
Redington Ltd.
Rubicon Research Ltd.
Ratnamani Metals & Tubes Ltd.
Rainbow Childrens Medicare Ltd.
Ramkrishna Forgings Ltd.
RRP Semiconductor Ltd.
RateGain Travel Technologies Ltd.
Rites Ltd.
Relaxo Footwears Ltd.
Reliance Power Ltd.
RailTel Corporation of India Ltd.
Religare Enterprises Ltd.
RHI Magnesita India Ltd.
Rain Industries Ltd.
Redtape Ltd.
Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd.
Raajmarg Infra Investment Trust
Restaurant Brands Asia Ltd.
Raghav Productivity Enhancers Ltd.
Rashi Peripherals Ltd.
RattanIndia Power Ltd.
Responsive Industries Ltd.
Raymond Realty Ltd.
Raymond Lifestyle Ltd.
RPG Life Sciences Ltd.
Ram Ratna Wires Ltd.
RattanIndia Enterprises Ltd.
Rallis India Ltd.
Raymond Ltd.
Rolex Rings Ltd.
Refex Industries Ltd.
Rossell Techsys Ltd.
Ravindra Energy Ltd.
Route Mobile Ltd.
R Systems International Ltd.
RPSG Ventures Ltd.
Reliance Infrastructure Ltd.
Rossari Biotech Ltd.
Ramco Industries Ltd.
Rane (Madras) Ltd.
Ramky Infrastructure Ltd.
Roadstar Infra Investment Trust
Rajratan Global Wire Ltd.
Rhetan TMT Ltd.
Rane Holdings Ltd.
Rishabh Instruments Ltd.
Rajesh Exports Ltd.
Repco Home Finance Ltd.
Ramco Systems Ltd.
Rico Auto Industries Ltd.
Racl Geartech Ltd.
Rajesh Power Services Ltd.
Ratnaveer Precision Engineering Ltd.
Rupa & Company Ltd.
Roto Pumps Ltd.
Renaissance Global Ltd.
Rajputana Stainless Ltd.
RIR Power Electronics Ltd.
Ruby Mills Ltd.
Raj Rayon Industries Ltd.
Reliance Industrial InfraStructure Ltd.
RSWM Ltd.
Remus Pharmaceuticals Ltd.
Rajoo Engineers Ltd.
RRP Defense Ltd.
Regaal Resources Ltd.
Ritco Logistics Ltd.
Royal Orchid Hotels Ltd.
Radhika Jeweltech Ltd.
Rama Steel Tubes Ltd.
R M Drip and Sprinklers Systems Ltd.
Rajapalayam Mills Ltd.
RNFI Services Ltd.
RBZ Jewellers Ltd.
Rane Brake Lining Ltd.
Riddhi Siddhi Gluco Biols Ltd.
Repro India Ltd.
Rushil Decor Ltd.
R K Swamy Ltd.
Rnit AI Solutions Ltd.
Rama Phosphates Ltd.
RDB Real Estate Constructions Ltd.
Rajasthan Securities Ltd.
Radiant Cash Management Services Ltd.
Rubfila International Ltd.
Raghuvir Synthetics Ltd.
RMC Switchgears Ltd.
Rotographics (India) Ltd.
Regency Fincorp Ltd.
Ruchira Papers Ltd.
RDB Infrastructure and Power Ltd.
Remsons Industries Ltd.
Robust Hotels Ltd.
RDB Rasayans Ltd.
RPP Infra Projects Ltd.
RBM Infracon Ltd.
Ravinder Heights Ltd.
Remi Edelstahl Tubulars Ltd.
Recode Studios Ltd.
R&B Denims Ltd.
Riddhi Steel and Tube Ltd.
Ratnabhumi Developers Ltd.
Reliance Communications Ltd.
Rane Engine Valve Ltd.
Rathi Steel & Power Ltd.
Ramdevbaba Solvent Ltd.
Revathi Equipment India Ltd.
RRIL Ltd.
Rossell India Ltd.
Radix Industries (India) Ltd.
Rudra Ecovation Ltd.
RFBL Flexi Pack Ltd.
Rainbow Foundations Ltd.
Rana Sugars Ltd.
RSD Finance Ltd.
Resonance Specialties Ltd.
Rajshree Polypack Ltd.
Rikhav Securities Ltd.
Race Eco Chain Ltd.
Rudra Global Infra Products Ltd.
Rappid Valves (India) Ltd.
Rex Pipes and Cables Industries Ltd.
Royal Arc Electrodes Ltd.
Raama Finance Ltd.
Rajputana Industries Ltd.
Rapicut Carbides Ltd.
Reliable Data Services Ltd.
Rajputana Biodiesel Ltd.
Refex Renewables & Infrastructure Ltd.
Rama Vision Ltd.
Ruchi Infrastructure Ltd.
Rockingdeals Circular Economy Ltd.
Rapid Fleet Management Services Ltd.
Richa Info Systems Ltd.
Raja Bahadur International Ltd.
Readymix Construction Machinery Ltd.
Rishi Laser Ltd.
Rudrabhishek Enterprises Ltd.
Rexnord Electronics and Controls Ltd.
Rama Telecom Ltd.
ROX Hi-Tech Ltd.
Renol Polychem Ltd.
ResGen Ltd.
Rajshree Sugars & Chemicals Ltd.
Rungta Irrigation Ltd.
Rukmani Devi Garg Agro Impex Ltd.
Reliance Chemotex Industries Ltd.
RTS Power Corporation Ltd.
Rachit Prints Ltd.
Reliance Home Finance Ltd.
Raaj Medisafe India Ltd.
Reganto Enterprises Ltd.
Rajnandini Metal Ltd.
Retaggio Industries Ltd.
Rishiroop Ltd.
Regency Ceramics Ltd.
Ravelcare Ltd.
Radhe Developers (India) Ltd.
Riba Textiles Ltd.
RS Software (India) Ltd.
Repono Ltd.
Rajgor Castor Derivatives Ltd.
Rollatainers Ltd.
RR Financial Consultants Ltd.
Raj Oil Mills Ltd.
Riddhi Corporate Services Ltd.
Rachana Infrastructure Ltd.
Ravileela Granites Ltd.
Ritesh International Ltd.
RKEC Projects Ltd.
RR Metalmakers India Ltd.
Riyaasat Lifestyle Ltd.
Royal India Corporation Ltd.
Restile Ceramics Ltd.
Retina Paints Ltd.
Real Touch Finance Ltd.
Royal Cushion Vinyl Products Ltd.
Regis Industries Ltd.
Royal Sense Ltd.
Royale Manor Hotels And Industries Ltd.
Refractory Shapes Ltd.
Rudra Gas Enterprise Ltd.
Rulka Electricals Ltd.
Rodium Realty Ltd.
Raj Television Network Ltd.
Rapid Multimodal Logistics Ltd.
Rajasthan Tube Manufacturing Company Ltd.
Roopshri Resorts Ltd.
Rithwik Facility Management Services Ltd.
Ramgopal Polytex Ltd.
Ravi Kumar Distilleries Ltd.
Real Eco-Energy Ltd.
Rexpro Enterprises Ltd.
Rajnish Wellness Ltd.
Rolcon Engineering Company Ltd.
Ruparel Food Products Ltd.
Raghuvansh Agrofarms Ltd.
Rasandik Engineering Industries Ltd.
Rasi Electrodes Ltd.
Roopa Industries Ltd.
Rajnish Retail Ltd.
Roni Households Ltd.
Relic Technologies Ltd.
Relicab Cable Manufacturing Ltd.
Ram Info Ltd.
Rajnandini Fashion India Ltd.
RGF Capital Markets Ltd.
Rose Merc. Ltd.
Rathi Bars Ltd.
Rex Sealing & Packing Industries Ltd.
Rishi Techtex Ltd.
Riddhi Display Equipments Ltd.
RSC International Ltd.
Reliable Ventures India Ltd.
Rolta India Ltd.
Ranjeet Mechatronics Ltd.
RKD Agri & Retail Ltd.
Richfield Financial Services Ltd.
Ramsons Projects Ltd.
Rap Corp Ltd.
Rishab Special Yarns Ltd.
Rama Petrochemicals Ltd.
Roselabs Finance Ltd.
Ras Resorts & Apart Hotels Ltd.
Riwind Green Energy Ltd.
Rishabh Digha Steel & Allied Products Ltd.
Radiowalla Network Ltd.
Rajasthan Petro Synthetics Ltd.
Regent Enterprises Ltd.
Rajeshwari Cans Ltd.
Radaan Mediaworks (I) Ltd.
Rekvina Laboratories Ltd.
RTCL Ltd.
Response Informatics Ltd.
Rapid Investments Ltd.
Ranjit Securities Ltd.
Rajkamal Synthetics Ltd.
Rander Corporation Ltd.
Raj Packaging Industries Ltd.
Raw Edge Industrial Solutions Ltd.
R J Shah & Company Ltd.
Regal Entertainment & Consultants Ltd.
Rita Finance and Leasing Ltd.
Raama Paper Mills Ltd.
Rajvi Logitrade Ltd.
Raconteur Global Resources Ltd.
Rajdarshan Industries Ltd.
Resourceful Automobile Ltd.
Rajasthan Cylinders & Containers Ltd.
Raunaq International Ltd.
Rajputana Investment & Finance Ltd.
RLF Ltd.
Rite Zone Chemcon India Ltd.
RCC Cements Ltd.
Raasi Refractories Ltd.
Reetech International Ltd.
RO Jewels Ltd.
Rich Universe Network Ltd.
Risa International Ltd.
Retro Green Revolution Ltd.
Raghunath International Ltd.
RR Securities Ltd.
Rajkot Investment Trust Ltd.
Richa Industries Ltd.
Revati Media Ltd.
Radhagobind Commercial Ltd.
Rajvir Industries Ltd.
Ramasigns Industries Ltd.
Rajeswari Infrastructure Ltd.
Top Gainers Stocks
Tata Consultancy Services
Grasim Industries
Hindalco Industries
Mahindra & Mahindra
HCL Technologies
State Bank of India
Infosys
Hindustan Unilever
Wipro
Reliance Industries
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Bharti Airtel
Tata Motors Passenger Vehicles
Bharat Electronics
Oil And Natural Gas Corporation
Bajaj Auto
Nestle India
Power Grid Corporation of India
InterGlobe Aviation
UltraTech Cement
Tech Mahindra
Kwality Wall's (India)
Dr. Reddy's Laboratories
ITC
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Bajaj Finance
Bajaj Finserv
Trent
ICICI Bank
Jio Financial Services
Shriram Finance
Axis Bank
Titan Company
Tata Steel
Cipla
Kotak Mahindra Bank
Asian Paints
NTPC
Tata Consumer Products
JSW Steel
HDFC Life Insurance Company
HDFC Bank
Eternal
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Larsen & Toubro
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