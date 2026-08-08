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NTPC Ltd.
Nestle India Ltd.
NHPC Ltd.
Nippon Life India Asset Management Ltd.
NTPC Green Energy Ltd.
NMDC Ltd.
National Aluminium Company Ltd.
Navin Fluorine International Ltd.
NLC India Ltd.
Narayana Hrudayalaya Ltd.
National Highways Infra Trust
Nuvama Wealth Management Ltd.
Neuland Laboratories Ltd.
Netweb Technologies India Ltd.
NBCC (India) Ltd.
Nexus Select Trust REIT
NAVA Ltd.
National Securities Depository Ltd.
Natco Pharma Ltd.
Niva Bupa Health Insurance Company Ltd.
Nazara Technologies Ltd.
NMDC Steel Ltd.
Nuvoco Vistas Corporation Ltd.
NCC Ltd.
Newgen Software Technologies Ltd.
Nesco Ltd.
Nephrocare Health Services Ltd.
NDR InvIT Trust
Nirlon Ltd.
Neogen Chemicals Ltd.
Network18 Media & Investments Ltd.
Northern Arc Capital Ltd.
NRB Bearings Ltd.
NACL Industries Ltd.
Novartis India Ltd.
National Fertilizers Ltd.
NIIT Learning Systems Ltd.
Nitin Spinners Ltd.
Network People Services Technologies Ltd.
Nalwa Sons Investments Ltd.
NOCIL Ltd.
Navneet Education Ltd.
Nxt-Infra Trust
Nilkamal Ltd.
Nitco Ltd.
Nelco Ltd.
NIBE Ltd.
NGL Fine - Chem Ltd.
NDR Auto Components Ltd.
Nucleus Software Exports Ltd.
Nitta Gelatin India Ltd.
Navkar Corporation Ltd.
Nintec Systems Ltd.
NIIT Ltd.
Nahar Spinning Mills Ltd.
Nelcast Ltd.
N R Agarwal Industries Ltd.
New Delhi Television Ltd.
Neueon Corporation Ltd.
Nupur Recyclers Ltd.
NCL Industries Ltd.
NBI Industrial Finance Company Ltd.
Neetu Yoshi Ltd.
Namo eWaste Management Ltd.
Nahar Poly Films Ltd.
Nurture Well Industries Ltd.
Niyogin Fintech Ltd.
Nahar Industrial Enterprises Ltd.
Nila Spaces Ltd.
Nile Ltd.
Nahar Capital & Financial Services Ltd.
NDL Ventures Ltd.
Nisus Finance Services Co. Ltd.
Neptune Petrochemicals Ltd.
National Standard (India) Ltd.
Naperol Investments Ltd.
Nimbus Projects Ltd.
Nureca Ltd.
Nikhil Adhesives Ltd.
Nandan Denim Ltd.
Nicco Parks & Resorts Ltd.
National Peroxide Ltd.
Nath Bio-Genes (India) Ltd.
Nila Infrastructures Ltd.
Narmada Gelatines Ltd.
Naga Dhunseri Group Ltd.
Nutricircle Ltd.
Nitin Castings Ltd.
Nidhi Granites Ltd.
Nectar Lifesciences Ltd.
Novus Loyalty Ltd.
Nitiraj Engineers Ltd.
Nova Agritech Ltd.
Nagpur Power & Industries Ltd.
Nilachal Carbo Metalicks Ltd.
NTC Industries Ltd.
Northern Spirits Ltd.
Nanta Tech Ltd.
Neelamalai Agro Industries Ltd.
Nikita Greentech Recycling Ltd.
Niraj Cement Structurals Ltd.
Neochem Bio Solutions Ltd.
N R Vandana Tex Industries Ltd.
North Eastern Carrying Corporation Ltd.
Natural Capsules Ltd.
Nagarjuna Fertilizers and Chemicals Ltd.
National Fittings Ltd.
National Plastic Technologies Ltd.
Naapbooks Ltd.
NSB BPO Solutions Ltd.
Nexome Capital Markets Ltd.
Novelix Pharmaceuticals Ltd.
Nagarjuna Agri Tech Ltd.
Narbada Gems & Jewellery Ltd.
Nephro Care India Ltd.
Navkar Urbanstructure Ltd.
Newtime Infrastructure Ltd.
Narmada Agrobase Ltd.
Naturite Agro Products Ltd.
Norben Tea & Exports Ltd.
Nath Industries Ltd.
NIS Management Ltd.
Narmadesh Brass Industries Ltd.
NRB Industrial Bearings Ltd.
Nukleus Office Solutions Ltd.
Noida Toll Bridge Company Ltd.
New Swan Multitech Ltd.
Nilachal Refractories Ltd.
Narmada Macplast Drip Irrigation Systems Ltd.
Nagreeka Exports Ltd.
Nakoda Group Of Industries Ltd.
NCL Research and Financial Services Ltd.
NHC Foods Ltd.
Nandani Creation Ltd.
Newjaisa Technologies Ltd.
Naman In-Store (India) Ltd.
Nexxus Petro Industries Ltd.
Nam Securities Ltd.
Neptune Logitek Ltd.
Nova Iron & Steel Ltd.
Netlink Solutions (India) Ltd.
Newmalayalam Steel Ltd.
Nanavati Ventures Ltd.
Nirmitee Robotics India Ltd.
N G Industries Ltd.
National Plastic Industries Ltd.
N K Industries Ltd.
Nettlinx Ltd.
Nuway Organic Naturals (India) Ltd.
National General Industries Ltd.
National Oxygen Ltd.
Nirman Agri Genetics Ltd.
NFP Sampoorna Foods Ltd.
Nagreeka Capital & Infrastructure Ltd.
Nirav Commercials Ltd.
Neelkanth Rock-Minerals Ltd.
NACDAC Infrastructure Ltd.
Narendra Properties Ltd.
Next Mediaworks Ltd.
New Markets Avenue Ltd.
Nalin Lease Finance Ltd.
Neeraj Paper Marketing Ltd.
Navigant Corporate Advisors Ltd.
Naturewings Holidays Ltd.
NEO Infracon Ltd.
NAPS Global India Ltd.
Novateor Research Laboratories Ltd.
N D Metal Industries Ltd.
Nidan Laboratories And Healthcare Ltd.
Neelam Linens And Garments (India) Ltd.
NDA Securities Ltd.
Neelkanth Ltd.
NMS Global Ltd.
Natura Hue Chem Ltd.
Norris Medicines Ltd.
Niks Technology Ltd.
New Light Industries Ltd.
NCC Blue Water Products Ltd.
Natraj Proteins Ltd.
Neil Industries Ltd.
Niraj Ispat Industries Ltd.
Northlink Fiscal & Capital Services Ltd.
NPR Finance Ltd.
Natural Biocon (India) Ltd.
Neopolitan Pizza and Foods Ltd.
Net Avenue Technologies Ltd.
N2N Technologies Ltd.
Net Pix Shorts Digital Media Ltd.
Nexus Surgical and Medicare Ltd.
N B Footwear Ltd.
Nutech Global Ltd.
National Plywood Industries Ltd.
Novyra Pharmachem Ltd.
Nyssa Corporation Ltd.
Nikki Global Finance Ltd.
Nihar Info Global Ltd.
Newtrac Foods & Beverages Ltd.
Noble Polymers Ltd.
Naturo Indiabull Ltd.
Nouveau Global Ventures Ltd.
Navoday Enterprises Ltd.
Nivaka Fashions Ltd.
Naksh Precious Metals Ltd.
Neogem India Ltd.

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Tata Consultancy Services
Grasim Industries
Hindalco Industries
Mahindra & Mahindra
HCL Technologies
State Bank of India
Infosys
Hindustan Unilever
Wipro
Reliance Industries
Eicher Motors
Bharti Airtel
Tata Motors Passenger Vehicles
Bharat Electronics
Oil And Natural Gas Corporation
Bajaj Auto
Nestle India
Power Grid Corporation of India
InterGlobe Aviation
UltraTech Cement
Tech Mahindra
Kwality Wall's (India)
Dr. Reddy's Laboratories
ITC

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Bajaj Finance
Bajaj Finserv
Trent
ICICI Bank
Jio Financial Services
Shriram Finance
Axis Bank
Titan Company
Tata Steel
Cipla
Kotak Mahindra Bank
Asian Paints
NTPC
Tata Consumer Products
JSW Steel
HDFC Life Insurance Company
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