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Maruti Suzuki India Ltd.
Mahindra & Mahindra Ltd.
Muthoot Finance Ltd.
Marico Ltd.
Max Healthcare Institute Ltd.
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.
Mankind Pharma Ltd.
Meesho Ltd.
Manipal Health Enterprises Ltd.
Multi Commodity Exchange of India Ltd.
MRF Ltd.
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.
Max Financial Services Ltd.
Motilal Oswal Financial Services Ltd.
Mphasis Ltd.
Manappuram Finance Ltd.
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Mangalore Refinery And Petrochemicals Ltd.
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Minda Corporation Ltd.
Maharashtra Scooters Ltd.
Marksans Pharma Ltd.
Metropolis Healthcare Ltd.
Mahanagar Gas Ltd.
Manorama Industries Ltd.
MMTC Ltd.
Medplus Health Services Ltd.
Mahindra Lifespace Developers Ltd.
Mishra Dhatu Nigam Ltd.
Maharashtra Seamless Ltd.
Madhya Bharat Agro Products Ltd.
Mrugesh Trading Ltd.
Max Estates Ltd.
Mrs. Bectors Food Specialities Ltd.
MOIL Ltd.
Mastek Ltd.
Mas Financial Services Ltd.
Maple Infrastructure Trust
MPS Ltd.
Mahindra Holidays & Resorts India Ltd.
Marine Electricals (India) Ltd.
Man Infraconstruction Ltd.
Midwest Ltd.
Morepen Laboratories Ltd.
MSTC Ltd.
Midwest Energy Ltd.
Man Industries (India) Ltd.
Mahindra Logistics Ltd.
MosChip Technologies Ltd.
Muthoot Microfin Ltd.
Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd.
Mayur Uniquoters Ltd.
Monarch Networth Capital Ltd.
M M Forgings Ltd.
Maithan Alloys Ltd.
Medi Assist Healthcare Services Ltd.
Mufin Green Finance Ltd.
Marathon Nextgen Realty Ltd.
Mangalam Cement Ltd.
Modern Insulators Ltd.
Mobavenue AI Tech Ltd.
Mold-Tek Packaging Ltd.
MSP Steel & Power Ltd.
Mukand Ltd.
Monolithisch India Ltd.
Marsons Ltd.
Mahanagar Telephone Nigam Ltd.
Mahamaya Steel Industries Ltd.
Magellanic Cloud Ltd.
MV Electrosystems Ltd.
M & B Engineering Ltd.
Media Matrix Worldwide Ltd.
Macpower CNC Machines Ltd.
Meghna Infracon Infrastructure Ltd.
Millworks Technologies Ltd.
Motisons Jewellers Ltd.
Meghmani Organics Ltd.
Macfos Ltd.
MVK Agro Food Product Ltd.
Mangalam Worldwide Ltd.
Menon Bearings Ltd.
Manaksia Coated Metals & Industries Ltd.
Manali Petrochemicals Ltd.
Madras Fertilizers Ltd.
Mamata Machinery Ltd.
Monte Carlo Fashions Ltd.
Munjal Auto Industries Ltd.
Max India Ltd.
Master Trust Ltd.
Mafatlal Industries Ltd.
Matrimony.com Ltd.
Mac Charles (India) Ltd.
Modison Ltd.
MIC Electronics Ltd.
MMP Industries Ltd.
Manoj Vaibhav Gems N Jewellers Ltd.
Modis Navnirman Ltd.
Maan Aluminium Ltd.
Mangal Electrical Industries Ltd.
Magadh Sugar & Energy Ltd.
Mukka Proteins Ltd.
Manba Finance Ltd.
Mercury Ev-Tech Ltd.
Merritronix Ltd.
Mallcom (India) Ltd.
Mindteck (India) Ltd.
Manaksia Steels Ltd.
Mold-Tek Technologies Ltd.
Maagh Advertising and Marketing Services Ltd.
Manbro Industries Ltd.
Munjal Showa Ltd.
Mangal Credit And Fincorp Ltd.
Modi Naturals Ltd.
Majestic Auto Ltd.
Magna Electrocastings Ltd.
Mangalam Global Enterprise Ltd.
McLeod Russel (India) Ltd.
Modern Malleables Ltd.
Meenakshi (India) Ltd.
Mazda Ltd.
Mirza International Ltd.
Megamont Ltd.
Moneyboxx Finance Ltd.
Mawana Sugars Ltd.
Muthoot Capital Services Ltd.
Mkventures Capital Ltd.
Msafe Equipments Ltd.
Mahamaya Lifesciences Ltd.
Mardia Samyoung Capillary Tubes Company Ltd.
Markolines Pavement Technologies Ltd.
Mangalam Organics Ltd.
Monika Alcobev Ltd.
Medico Remedies Ltd.
Megatherm Induction Ltd.
Manomay Tex India Ltd.
MBL Infrastructure Ltd.
Mishtann Foods Ltd.
Menon Pistons Ltd.
Manaksia Ltd.
Megastar Foods Ltd.
Maxvolt Energy Industries Ltd.
Madhusudan Masala Ltd.
Maxgrow India Ltd.
Medicamen Biotech Ltd.
Mach Travel Solutions Ltd.
Monarch Surveyors and Engineering Consultants Ltd.
Marble City India Ltd.
Mahindra EPC Irrigation Ltd.
Modi Rubber Ltd.
Madala Holdings Ltd.
Mercantile Ventures Ltd.
Mason Infratech Ltd.
Metalic Technoforge Ltd.
Mahickra Chemicals Ltd.
MOS Utility Ltd.
Magson Retail & Distribution Ltd.
Manaksia Aluminium Company Ltd.
Music Broadcast Ltd.
Maruti Interior Products Ltd.
M K Exim (India) Ltd.
Maral Overseas Ltd.
Multibase India Ltd.
Maheshwari Logistics Ltd.
Mitsu Chem Plast Ltd.
Madhav Infra Projects Ltd.
Macobs Technologies Ltd.
Mother Nutri Foods Ltd.
Marc Technocrats Ltd.
Meta Infotech Ltd.
Munish Forge Ltd.
Maximus International Ltd.
Master Components Ltd.
Murudeshwar Ceramics Ltd.
Milkfood Ltd.
Machino Plastics Ltd.
Mahalaxmi Rubtech Ltd.
Metroglobal Ltd.
Modern Threads (India) Ltd.
M K Proteins Ltd.
Madhav Copper Ltd.
Mangalam Seeds Ltd.
Mahendra Realtors & Infrastructure Ltd.
Maiden Forgings Ltd.
Manoj Ceramic Ltd.
Marg Techno Projects Ltd.
MITCON Consultancy & Engineering Services Ltd.
Methodhub Software Ltd.
Magnum Ventures Ltd.
Maha Rashtra Apex Corporation Ltd.
Mukta Arts Ltd.
Mini Diamonds (India) Ltd.
Mena Mani Industries Ltd.
Modulex Construction Technologies Ltd.
Mayank Cattle Food Ltd.
Marvel Decor Ltd.
Mega Flex Plastics Ltd.
MRC Agrotech Ltd.
Matrix Geo Solutions Ltd.
Mobilise App Lab Ltd.
Manilam Industries India Ltd.
Mauria Udyog Ltd.
Mukesh Babu Financial Services Ltd.
Moxsh Overseas Educon Ltd.
Motor & General Finance Ltd.
MRP Agro Ltd.
Maruti Infrastructure Ltd.
Mercury Laboratories Ltd.
Makers Laboratories Ltd.
MPK Steels (I) Ltd.
Munoth Capital Market Ltd.
Moksh Ornaments Ltd.
Mizzen Ventures Ltd.
Mehul Telecom Ltd.
My Mudra Fincorp Ltd.
Marushika Technology Ltd.
Mayasheel Ventures Ltd.
Mehai Technology Ltd.
Maitreya Medicare Ltd.
Milgrey Finance & Investments Ltd.
Mangalam Industrial Finance Ltd.
Mega Nirman & Industries Ltd.
Maestros Electronics & Telecommunications Systems Ltd.
Modern Diagnostic & Research Centre Ltd.
Mangalam Alloys Ltd.
Maxposure Ltd.
Modern Dairies Ltd.
Meera Industries Ltd.
Malpani Pipes & Fittings Ltd.
Mohini Health & Hygiene Ltd.
Mishka Exim Ltd.
Mysore Petro Chemicals Ltd.
Minolta Finance Ltd.
Mangal Compusolution Ltd.
M R Maniveni Foods Ltd.
Marco Cables & Conductors Ltd.
My Money Securities Ltd.
Mega Corporation Ltd.
Moving Media Entertainment Ltd.
Malu Paper Mills Ltd.
Mehul Colours Ltd.
Mapro Industries Ltd.
Mohite Industries Ltd.
Milton Industries Ltd.
Mantra Capital Ltd.
MKP Mobility Ltd.
Manugraph India Ltd.
MAC Hotels Ltd.
Mask Investments Ltd.
Modern Engineering & Projects Ltd.
Morgan Ventures Ltd.
Mefcom Capital Markets Ltd.
Manjeera Constructions Ltd.
Medinova Diagnostic Services Ltd.
Mangalam Drugs and Organics Ltd.
Madhucon Projects Ltd.
Mittal Life Style Ltd.
Medicamen Organics Ltd.
Metal Coatings (India) Ltd.
Mohit Paper Mills Ltd.
Minal Industries Ltd.
Murae Organisor Ltd.
Misquita Engineering Ltd.
Morarjee Textiles Ltd.
Mohit Industries Ltd.
Modipon Ltd.
MSL Global Ltd.
M M Rubber Company Ltd.
MediCaps Ltd.
Mittal Sections Ltd.
Madhav Marbles & Granites Ltd.
Margo Finance Ltd.
Mudunuru Ltd.
Manav Infra Projects Ltd.
Mahip Industries Ltd.
Medico Intercontinental Ltd.
Mindpool Technologies Ltd.
MCON Rasayan India Ltd.
Manas Polymers and Energies Ltd.
Medistep Healthcare Ltd.
Mega Fin (India) Ltd.
Morarka Finance Ltd.
Miven Machine Tools Ltd.
Micropro Software Solutions Ltd.
Megri Soft Ltd.
Mewar Hi-Tech Engineering Ltd.
Marc Loire Fashions Ltd.
Manoj Jewellers Ltd.
Milestone Furniture Ltd.
Maris Spinners Ltd.
Monotype India Ltd.
Martin Burn Ltd.
Mandeep Auto Industries Ltd.
Munoth Financial Services Ltd.
Machhar Industries Ltd.
Manglam Infra & Engineering Ltd.
Mansi Finance (Chennai) Ltd.
Mediaone Global Entertainment Ltd.
MPIL Corporation Ltd.
Madhya Pradesh Today Media Ltd.
Mahalaxmi Fabric Mills Ltd.
MPDL Ltd.
Mukat Pipes Ltd.
MSR India Ltd.
Maharashtra Corporation Ltd.
Modern Steels Ltd.
Mideast Portfolio Management Ltd.
Maruti Global Industries Ltd.
Madhusudan Industries Ltd.
Marinetrans India Ltd.
Manraj Housing Finance Ltd.
Maxheights Infrastructure Ltd.
Maitri Enterprises Ltd.
Market Creators Ltd.
Manglam Global Corporations Ltd.
Magnus Steel and Infra Ltd.
Moongipa Capital Finance Ltd.
Mono Pharmacare Ltd.
MFL India Ltd.
MT Educare Ltd.
Mehta Integrated Finance Ltd.
Muller & Phipps (India) Ltd.
Manipal Finance Corporation Ltd.
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Mihika Industries Ltd.
Mitshi India Ltd.
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Marshall Machines Ltd.
Mid India Industries Ltd.
Mahesh Developers Ltd.
Mayur Floorings Ltd.
Milestone Global Ltd.
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Mahaveer Infoway Ltd.
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Mehta Securities Ltd.
Magenta Lifecare Ltd.
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