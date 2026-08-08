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Kotak Mahindra Bank Ltd.
Kalyan Jewellers India Ltd.
KEI Industries Ltd.
Knowledge Realty Trust
KPR Mill Ltd.
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd.
Karur Vysya Bank Ltd.
Kirloskar Oil Engines Ltd.
Kaynes Technology India Ltd.
KIOCL Ltd.
Kalpataru Projects International Ltd.
Kajaria Ceramics Ltd.
Kansai Nerolac Paints Ltd.
KPIT Technologies Ltd.
KFIN Technologies Ltd.
Kirloskar Brothers Ltd.
KSB Ltd.
KEC International Ltd.
Karnataka Bank Ltd.
Kirloskar Pneumatic Company Ltd.
KRBL Ltd.
Kwality Wall's (India) Ltd.
Kama Holdings Ltd.
KRN Heat Exchanger and Refrigeration Ltd.
KPI Green Energy Ltd.
Kirloskar Ferrous Industries Ltd.
Kingfa Science & Technology (India) Ltd.
Kennametal India Ltd.
Kusumgar Ltd.
Kovai Medical Center and Hospital Ltd.
Knowledge Marine & Engineering Works Ltd.
KSH International Ltd.
Kalpataru Ltd.
Krishana Phoschem Ltd.
Keystone Realtors Ltd.
KDDL Ltd.
Kernex Microsystems (India) Ltd.
Kaveri Seed Company Ltd.
KNR Constructions Ltd.
Kirloskar Industries Ltd.
Kalyani Steels Ltd.
Kolte-Patil Developers Ltd.
Kewal Kiran Clothing Ltd.
Kesar India Ltd.
Kitex Garments Ltd.
Kiri Industries Ltd.
Kwality Pharmaceuticals Ltd.
Knack Packaging Ltd.
Kalyani Investment Company Ltd.
K P Energy Ltd.
KMC Speciality Hospitals (India) Ltd.
KCP Ltd.
Kody Technolab Ltd.
Kilburn Engineering Ltd.
Krsnaa Diagnostics Ltd.
Khazanchi Jewellers Ltd.
KS Smart Technologies Ltd.
Krishna Defence and Allied Industries Ltd.
KP Green Engineering Ltd.
Kabra Extrusion Technik Ltd.
Kothari Industrial Corporation Ltd.
Kapston Services Ltd.
Keto Motors Ltd.
Kross Ltd.
Kirloskar Electric Company Ltd.
Kamdhenu Ltd.
Keltech Energies Ltd.
Kopran Ltd.
Krishival Foods Ltd.
Kokuyo Camlin Ltd.
Kothari Petrochemicals Ltd.
Krystal Integrated Services Ltd.
Kellton Tech Solutions Ltd.
Kalind Ltd.
Karnika Industries Ltd.
Kuantum Papers Ltd.
Ksolves India Ltd.
KSE Ltd.
Kanoria Chemicals & Industries Ltd.
Kinetic Engineering Ltd.
Kilitch Drugs(I) Ltd.
KRM Ayurveda Ltd.
Kronox Lab Sciences Ltd.
Kiran Vyapar Ltd.
KN Agri Resources Ltd.
Khaitan Chemicals & Fertilizers Ltd.
Kalyani Cast-Tech Ltd.
Kanpur Plastipack Ltd.
Kamat Hotels (India) Ltd.
Kriti Nutrients Ltd.
Kotyark Industries Ltd.
Kaya Ltd.
Kothari Products Ltd.
Kesoram Industries Ltd.
Kriti Industries (India) Ltd.
KCP Sugar & Industries Corporation Ltd.
Kavveri Defence & Wireless Technologies Ltd.
Kaycee Industries Ltd.
Kaka Industries Ltd.
Khemani Distributors & Marketing Ltd.
Kings Infra Ventures Ltd.
Kisan Mouldings Ltd.
KM Sugar Mills Ltd.
Krishca Strapping Solutions Ltd
Kalyani Forge Ltd.
Kothari Sugars & Chemicals Ltd.
Kataria Industries Ltd.
Kartik Investments Trust Ltd.
Kesar Petroproducts Ltd.
Kerala Ayurveda Ltd.
Kreon Finnancial Services Ltd.
Kratikal Tech Ltd.
K. V. Toys India Ltd.
Khadim India Ltd.
KPT Industries Ltd.
Krishanveer Forge Ltd.
Kanchi Karpooram Ltd.
Kritika Wires Ltd.
Kamdhenu Ventures Ltd.
Kaira Can Company Ltd.
Kanishk Steel Industries Ltd.
Kanoria Energy & Infrastructure Ltd.
Keynote Financial Services Ltd.
Kimia Biosciences Ltd.
Karbonsteel Engineering Ltd.
KIC Metaliks Ltd.
Kore Digital Ltd.
KVS Castings Ltd.
Krebs Biochemicals & Industries Ltd.
KIFS Financial Services Ltd.
Kemp & Company Ltd.
Kanel Industries Ltd.
KHFM Hospitality & Facility Management Services Ltd.
KG Petrochem Ltd.
KCK Industries Ltd.
Kabra Jewels Ltd.
Kay Cee Energy & Infra Ltd.
Konstelec Engineers Ltd.
K&R Rail Engineering Ltd.
Ken Enterprises Ltd.
Kakatiya Cement Sugar & Industries Ltd.
Kati Patang Lifestyle Ltd.
Kandarp Digi Smart BPO Ltd.
Kaytex Fabrics Ltd.
Kamadgiri Fashion Ltd.
Kohinoor Foods Ltd.
Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Ltd.
Khaitan (India) Ltd.
K2 Infragen Ltd.
Kkalpana lndustries (India) Ltd.
Kesar Terminals & Infrastructure Ltd.
Kothari Fermentation & Biochem Ltd.
Kranti Industries Ltd.
Kiaasa Retail Ltd.
Kesar Enterprises Ltd.
Kasturi Metal Composite Ltd.
Kabra Drugs Ltd.
Krypton Industries Ltd.
KSR Footwear Ltd.
Kaizen Agro Infrabuild Ltd.
Kemistar Corporation Ltd.
Key Corp Ltd.
Kshitij Polyline Ltd.
KMS Medisurgi Ltd.
Karma Energy Ltd.
Kaushalya Logistics Ltd.
Krishna Ventures Ltd.
Kabsons Industries Ltd.
Kiduja India Ltd.
K G Denim Ltd.
Kalyan Capitals Ltd.
Khyati Global Ventures Ltd.
Kontor Space Ltd.
Kanishk Aluminium India Ltd.
Kaiser Corporation Ltd.
Kaushalya Infrastructure Development Corpn.Ltd.
Kretto Syscon Ltd.
Keerthi Industries Ltd.
Kay Power And Paper Ltd.
Kanani Industries Ltd.
Katare Spinning Mills Ltd.
Kkalpana Plastick Ltd.
KKV Agro Powers Ltd.
KJMC Financial Services Ltd.
Khandwala Securities Ltd.
KK Shah Hospitals Ltd.
Konark Synthetics Ltd.
KMG Milk Food Ltd.
Kenvi Jewels Ltd.
Kanco Tea & Industries Ltd.
Kalana Ispat Ltd.
Khoobsurat Ltd.
Kridhan Infra Ltd.
Kamanwala Housing Construction Ltd.
Kotia Enterprises Ltd.
K K Silk Mills Ltd.
KJMC Corporate Advisors (India) Ltd.
K-Lifestyle & Industries Ltd.
Koura Fine Diamond Jewelry Ltd.
KCL Infra Projects Ltd.
Kizi Apparels Ltd.
Kapil Raj Finance Ltd.
Kahan Packaging Ltd.
Kobo Biotech Ltd.
Krupalu Metals Ltd.
Kandagiri Spinning Mills Ltd.
KBS India Ltd.
Kunststoffe Industries Ltd.
Kiran Print Pack Ltd.
Kinetic Trust Ltd.
Kalyani Commercials Ltd.
Krishna Capital & Securities Ltd.
Karnavati Finance Ltd.
Kairosoft AI Solutions Ltd.
Kachchh Minerals Ltd.
Kaarya Facilities and Services Ltd.
Kallam Textiles Ltd.
Kumbhat Financial Services Ltd.
Kisaan Parivar Industries Ltd.
Khandelwal Extractions Ltd.
Kush Industries Ltd.
Kuwer Industries Ltd.
Kalpa Commercial Ltd.
Kenrik Industries Ltd.
KCD Industries India Ltd.
KMF Builders & Developers Ltd.
Konndor Industries Ltd.
Kuber Udyog Ltd.
Kalahridhaan Trendz Ltd.
Kuberan Global Edu Solutions Ltd.
Koiya International Ltd.
Karnawati Innovation Ltd.
KLG Capital Services Ltd.
Kanungo Financiers Ltd.
Kiran Syntex Ltd.
Kakatiya Textiles Ltd.
K Z Leasing & Finance Ltd.
Karnimata Cold Storage Ltd.
Krishna Filament Industries Ltd.
Ken Financial Services Ltd.
Khyati Multimedia Entertainment Ltd.
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