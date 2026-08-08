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ICICI Bank Ltd.
Infosys Ltd.
ITC Ltd.
InterGlobe Aviation Ltd.
Indian Oil Corporation Ltd.
ICICI Prudential Asset Management Company Ltd.
Indian Bank
Indian Railway Finance Corporation Ltd.
Indian Hotels Company Ltd.
Indus Towers Ltd.
IDBI Bank Ltd.
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd.
Info Edge (India) Ltd.
IndusInd Bank Ltd.
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd.
IDFC First Bank Ltd.
Indian Overseas Bank
Ipca Laboratories Ltd.
Indo-MIM Ltd.
Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd.
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ITI Ltd.
IIFL Finance Ltd.
IRB Infrastructure Developers Ltd.
Indraprastha Gas Ltd.
IFCI Ltd.
Inox India Ltd.
IndiGrid Infrastructure Trust
International Gemological Institute Ltd.
Ingersoll-Rand (India) Ltd.
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Indegene Ltd.
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Ircon International Ltd.
India Cements Ltd.
Interise Trust
Indian Energy Exchange Ltd.
IndiaMART InterMESH Ltd.
IIFL Capital Services Ltd.
Intellect Design Arena Ltd.
Indo Count Industries Ltd.
Indus Infra Trust
IRB InvIT Fund
Indian Metals & Ferro Alloys Ltd.
India Shelter Finance Corporation Ltd.
India Glycols Ltd.
Indiabulls Ltd.
Inox Green Energy Services Ltd.
India Tourism Development Corporation Ltd.
ISGEC Heavy Engineering Ltd.
IFB Industries Ltd.
Ion Exchange (India) Ltd.
Innova Captab Ltd.
Indigo Paints Ltd.
ICRA Ltd.
IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd.
ideaForge Technology Ltd.
Indo Tech Transformers Ltd.
Indiqube Spaces Ltd.
Intelligent Supply Chain Infrastructure Trust
Indostar Capital Finance Ltd.
Indraprastha Medical Corporation Ltd.
Interarch Building Solutions Ltd.
Imagicaaworld Entertainment Ltd.
India Nippon Electricals Ltd.
Insolation Energy Ltd
Indoco Remedies Ltd.
Indian Hume Pipe Company Ltd.
Ind-Swift Laboratories Ltd.
Insecticides (India) Ltd.
India Pesticides Ltd.
IFGL Refractories Ltd.
InfoBeans Technologies Ltd.
Indokem Ltd.
Indo Rama Synthetics (India) Ltd.
IZMO Ltd.
I G Petrochemicals Ltd.
Igarashi Motors India Ltd.
IKIO Technologies Ltd.
Ivalue Infosolutions Ltd.
Indo Thai Securities Ltd.
Indosolar Ltd.
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Integra Engineering India Ltd.
IRIS RegTech Solutions Ltd.
Iware Supplychain Services Ltd.
International Conveyors Ltd.
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Infinium Pharmachem Ltd.
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IC Electricals Company Ltd.
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International Travel House Ltd.
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Integra Essentia Ltd.
Infinity Infoway Ltd.
Intense Technologies Ltd.
Integrated Personnel Services Ltd.
Indian Phosphate Ltd.
Indus Finance Ltd.
Inflame Appliances Ltd.
IVP Ltd.
Indo US Bio-Tech Ltd.
Indian Terrain Fashions Ltd.
Indian Link Chain Manufacturer Ltd.
I P Rings Ltd.
Infollion Research Services Ltd.
Ikoma Technologies Ltd.
IBL Finance Ltd.
Incredible Industries Ltd.
Indowind Energy Ltd.
Indbank Merchant Banking Services Ltd.
Ishan Dyes and Chemicals Ltd.
Indian Sucrose Ltd.
Intrasoft Technologies Ltd.
International Combustion (India) Ltd.
iSERA Lifesciences Ltd.
Indsil Hydro Power and Manganese Ltd.
Iconik Sports and Events Ltd.
ITL Industries Ltd.
Indian Infotech & Software Ltd.
Invicta Diagnostic Ltd.
Inventure Growth & Securities Ltd.
Inter Globe Finance Ltd.
Ind-Swift Ltd.
Ideal Technoplast Industries Ltd.
Ironwood Education Ltd.
IEL Ltd.
Indian Acrylics Ltd.
Indian Emulsifiers Ltd.
IL&FS Transportation Networks Ltd.
Integrity Infrabuild Developers Ltd.
Innovative Tyres & Tubes Ltd.
Identixweb Ltd.
Icodex Publishing Solutions Ltd.
IB Infotech Enterprises Ltd.
Icon Facilitators Ltd.
ICDS Ltd.
Ind Bank Housing Ltd.
India Cements Capital Ltd.
Indobell Insulations Ltd.
IFL Enterprises Ltd.
Italian Edibles Ltd.
Incap Ltd.
Integra Switchgear Ltd.
Infonative Solutions Ltd.
Indrayani Biotech Ltd.
India Home Loan Ltd.
ISL Consulting Ltd.
Innovatus Entertainment Networks Ltd.
IEC Education Ltd.
Informed Technologies India Ltd.
Inland Printers Ltd.
Innovative Tech Pack Ltd.
Intec Capital Ltd.
Identical Brains Studios Ltd.
Impex Ferro Tech Ltd.
Invigorated Business Consulting Ltd.
Infomedia Press Ltd.
Innovative Ideals and Services (India) Ltd.
Indo Cotspin Ltd.
IITL Projects Ltd.
IndiaNivesh Ltd.
Ishita Drugs & Industries Ltd.
Inducto Steel Ltd.
Iykot Hitech Toolroom Ltd.
IMEC Services Ltd.
Ind Renewable Energy Ltd.
Inter State Oil Carrier Ltd.
Indus Aluminium Recyclers Ltd.
Infronics Systems Ltd.
Indong Tea Company Ltd.
Inani Marbles & Industries Ltd.
Indergiri Finance Ltd.
Integrated Capital Services Ltd.
Ind-Agiv Commerce Ltd.
Innokaiz India Ltd.
Inspire Films Ltd.
Indo-City Infotech Ltd.
Incon Engineers Ltd.
Ishan International Ltd.
India Lease Development Ltd.
Interworld Digital Ltd.
Inani Securities Ltd.
i Power Solutions India Ltd.
IDream Film Infrastructure Company Ltd.
Indifra Ltd.
International Data Management Ltd.
Interactive Financial Services Ltd.
IGC Industries Ltd.
Indo Credit Capital Ltd.
Indo Euro Indchem Ltd.
Ishaan Infrastructures & Shelters Ltd.
ISF Ltd.
Inditrade Capital Ltd.
Integra Capital Ltd.
Integrated Thermoplastic Ltd.
Integrated Hitech Ltd.
Innocorp Ltd.
Indo Gulf Industries Ltd.
India Radiators Ltd.
Ishwarshakti Holdings & Traders Ltd.
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Tata Consultancy Services
Grasim Industries
Hindalco Industries
Mahindra & Mahindra
HCL Technologies
State Bank of India
Infosys
Hindustan Unilever
Wipro
Reliance Industries
Eicher Motors
Bharti Airtel
Tata Motors Passenger Vehicles
Bharat Electronics
Oil And Natural Gas Corporation
Bajaj Auto
Nestle India
Power Grid Corporation of India
InterGlobe Aviation
UltraTech Cement
Tech Mahindra
Kwality Wall's (India)
Dr. Reddy's Laboratories
ITC
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Bajaj Finance
Bajaj Finserv
Trent
ICICI Bank
Jio Financial Services
Shriram Finance
Axis Bank
Titan Company
Tata Steel
Cipla
Kotak Mahindra Bank
Asian Paints
NTPC
Tata Consumer Products
JSW Steel
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Eternal
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Max Healthcare Institute
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Larsen & Toubro
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