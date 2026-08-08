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Grasim Industries Ltd.
GAIL (India) Ltd.
GE Vernova T&D India Ltd.
GMR Airports Ltd.
Godrej Consumer Products Ltd.
Glenmark Pharmaceuticals Ltd.
Godrej Properties Ltd.
General Insurance Corporation of India
Gujarat Fluorochemicals Ltd.
Godrej Industries Ltd.
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.
Gland Pharma Ltd.
Global Health Ltd.
Godfrey Phillips India Ltd.
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd.
Gabriel India Ltd.
Gujarat Energy Ltd.
Go Digit General Insurance Ltd.
Gillette India Ltd.
Grindwell Norton Ltd.
Granules India Ltd.
Great Eastern Shipping Company Ltd.
Gujarat Mineral Development Corporation Ltd.
Garware Hi-Tech Films Ltd.
Godawari Power & Ispat Ltd.
Gujarat State Petronet Ltd.
Gallantt Ispat Ltd.
Graphite India Ltd.
Gravita India Ltd.
Godrej Agrovet Ltd.
Genus Power Infrastructures Ltd.
G R Infraprojects Ltd.
Garware Technical Fibres Ltd.
Gujarat Ambuja Exports Ltd.
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd.
GMR Power and Urban Infra Ltd.
Gujarat Pipavav Port Ltd.
Galaxy Surfactants Ltd.
Greenlam Industries Ltd.
Gokul Agro Resources Ltd.
Gujarat State Fertilizer & Chemicals Ltd.
Ganesh Housing Ltd.
GNG Electronics Ltd.
Gulf Oil Lubricants India Ltd.
Gokaldas Exports Ltd.
Goldiam International Ltd.
Goodluck India Ltd.
Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd.
GE Power India Ltd.
Greaves Cotton Ltd.
GMM Pfaudler Ltd.
Gufic BioSciences Ltd.
GHCL Ltd.
Gujarat Themis Biosyn Ltd.
Greenply Industries Ltd.
Gopal Snacks Ltd.
Grauer & Weil (India) Ltd.
Ganesha Ecosphere Ltd.
Gateway Distriparks Ltd.
GSP Crop Science Ltd.
GK Energy Ltd.
Globus Spirits Ltd.
Greenpanel Industries Ltd.
Gujarat Industries Power Company Ltd.
Gandhar Oil Refinery (India) Ltd.
GNA Axles Ltd.
Geojit Financial Services Ltd.
Grand Oak Canyons Distillery Ltd.
G M Breweries Ltd.
GOCL Corporation Ltd.
GHV Infra Projects Ltd.
GRM Overseas Ltd.
Goodyear India Ltd.
Go Fashion (India) Ltd.
Garuda Construction and Engineering Ltd.
GTL Infrastructure Ltd.
Gala Precision Engineering Ltd.
GPT Infraprojects Ltd.
Gujarat Natural Resources Ltd.
GPT Healthcare Ltd.
Godavari Biorefineries Ltd.
Gulshan Polyols Ltd.
Gyftr Ltd.
Gretex Corporate Services Ltd.
GHCL Textiles Ltd.
Gandhi Special Tubes Ltd.
GRP Ltd.
Gujarat Kidney and Super Speciality Ltd.
GKW Ltd.
Gaudium IVF And Women Health Ltd.
Genesys International Corporation Ltd.
Gem Aromatics Ltd.
Gayatri Projects Ltd.
Ganesh Benzoplast Ltd.
GIC Housing Finance Ltd.
GeeCee Ventures Ltd.
Gloster Ltd.
GTPL Hathway Ltd.
Goel Construction Company Ltd.
Ganesh Consumer Products Ltd.
Ganesh Green Bharat Ltd.
Glottis Ltd.
GEE Ltd.
GFL Ltd.
Ganesh Infraworld Ltd.
Global Education Ltd.
GP Eco Solutions India Ltd.
Gujarat Apollo Industries Ltd.
Gretex Industries Ltd.
Gokul Refoils & Solvent Ltd.
Goodricke Group Ltd.
Ginni Filaments Ltd.
GVK Power & Infrastructure Ltd.
Goa Carbon Ltd.
Genus Paper & Boards Ltd.
GTV Engineering Ltd.
Galaxy Bearings Ltd.
Gayatri Rubbers and Chemicals Ltd.
Genus Prime Infra Ltd.
GP Petroleums Ltd.
GAMCO Ltd.
GLEN Industries Ltd.
Grand Continent Hotels Ltd.
Grover Jewells Ltd.
GRE Renew Enertech Ltd.
Globe Civil Projects Ltd.
Geekay Wires Ltd.
Global Vectra Helicorp Ltd.
Gennex Laboratories Ltd.
Generic Engineering Construction and Projects Ltd.
Globe International Carriers Ltd.
Game Changers Texfab Ltd.
Graviss Hospitality Ltd.
Goyal Salt Ltd.
GIR Natureview Resorts Ltd.
Goldstar Power Ltd.
Golkunda Diamonds & Jewellery Ltd.
Global Pet Industries Ltd.
GTT Data Solutions Ltd.
GSM Foils Ltd.
Gillanders Arbuthnot & Company Ltd.
Gourmet Gateway India Ltd.
Global Ocean Logistics India Ltd.
Glittek Granites Ltd.
Golden Crest Education & Services Ltd.
Goldkart Jewels Ltd.
G G Automotive Gears Ltd.
Gallard Steel Ltd.
Garware Offshore Services Ltd.
Gujarat Intrux Ltd.
Gujarat Inject (Kerala) Ltd.
GenXAI Analytics Ltd.
Giriraj Civil Developers Ltd.
Globus Power Generation Ltd.
Global Surfaces Ltd.
Garnet International Ltd.
Ganges Securities Ltd.
Greenchef Appliances Ltd
GVP Infotech Ltd.
GTL Ltd.
Galaxy Agrico Exports Ltd.
Gabion Technologies India Ltd.
Godavari Drugs Ltd.
Gujjubhai Industries Ltd.
Ganga Papers India Ltd.
GlobalSpace Technologies Ltd.
G M Polyplast Ltd.
Goyal Aluminiums Ltd.
Gujarat Containers Ltd.
Gujarat State Financial Corporation
Garnet Construction Ltd.
Globe Enterprises (India) Ltd.
Galaxy Supermarket Ltd.
Gravity (India) Ltd.
GEM Enviro Management Ltd.
Gujarat Peanut and Agri Products Ltd.
G G Engineering Ltd.
Gowra Leasing & Finance Ltd.
GACM Technologies Ltd.
Gujarat Hotels Ltd.
Grovy India Ltd.
Ganga Forging Ltd.
Gautam Exim Ltd.
Gabriel Pet Straps Ltd.
Gensol Engineering Ltd.
Greenleaf Envirotech Ltd.
Garg Furnace Ltd.
Ganesha Ecoverse Ltd.
Gujarat Toolroom Ltd.
Grill Splendour Services Ltd.
Garment Mantra Lifestyle Ltd.
Gujarat Poly Electronics Ltd.
Genpharmasec Ltd.
Gayatri BioOrganics Ltd.
Gayatri Sugars Ltd.
G V Films Ltd.
Graphisads Ltd.
Ganga Bath Fittings Ltd.
Greenhitech Ventures Ltd.
Gurunanak Agriculture India Ltd.
Gujarat Craft Industries Ltd.
Gayatri Highways Ltd.
G S Auto International Ltd.
Growington Ventures India Ltd.
Grameva Ltd.
GTN Industries Ltd.
Golden Tobacco Ltd.
Gulf Lloyds (India) Ltd.
Goldline Pharmaceutical Ltd.
Gothi Plascon (India) Ltd.
Gokak Textiles Ltd.
Grand Foundry Ltd.
Guru Krupa Gems And Jewellery Ltd.
Galactico Corporate Services Ltd.
GSS Infotech Ltd.
Glance Finance Ltd.
G G Dandekar Properties Ltd.
GDL Leasing & Finance Ltd.
Gujarat Petrosynthese Ltd.
Gini Silk Mills Ltd.
Gita Renewable Energy Ltd.
Gem Spinners India Ltd.
G-Tec Jainx Education Ltd.
Gujarat Terce Laboratories Ltd.
Gogia Capital Growth Ltd.
GKB Ophthalmics Ltd.
GSB Finance Ltd.
Goenka Diamond & Jewels Ltd.
Galaxy Medicare Ltd.
Gorani Industries Ltd.
Gujarat Cotex Ltd.
Globesecure Technologies Ltd.
Globtier Infotech Ltd.
Goel Food Products Ltd.
Gujarat Raffia Industries Ltd.
Glaam Up Jwel Ltd.
GB Logistics Commerce Ltd.
Global Capital Markets Ltd.
Greencrest Financial Services Ltd.
Gujarat Credit Corporation Ltd.
Gallops Enterprise Ltd.
Gilada Finance & Investments Ltd.
Golechha Global Finance Ltd.
GSL Securities Ltd.
Gyan Developers & Builders Ltd.
Gajanan Securities Services Ltd.
Gujarat Hy-Spin Ltd.
Gujarat Lease Financing Ltd.
Gajanand International Ltd.
Getalong Enterprises Ltd.
Global Longlife Hospital and Research Ltd.
GCM Securities Ltd.
GKP Printing & Packaging Ltd.
GK Consultants Ltd.
Goenka Business & Finance Ltd.
Galada Power & Telecommunications Ltd.
Gautam Gems Ltd.
Golden Legand Leasing & Finance Ltd.
Groarc Industries India Ltd.
Garware Marine Industries Ltd.
Globe Multi Ventures Ltd.
Galada Finance Ltd.
Garware Synthetics Ltd.
Gemstone Investments Ltd.
Goblin India Ltd.
Ghushine Fintrrade Ocean Ltd.
Gradiente Infotainment Ltd.
Garbi Finvest Ltd.
Globale Tessile Ltd.
GTN Textiles Ltd.
Ganesh Holding Ltd.
Genomic Valley Biotech Ltd.
Gagan Gases Ltd.
Global Infratech & Finance Ltd.
Golden Carpets Ltd.
Gala Global Products Ltd.
Ganon Products Ltd.
Gratex Industries Ltd.
Ganga Pharmaceuticals Ltd.
GCM Capital Advisors Ltd.
Goyal Associates Ltd.
Garodia Chemicals Ltd.
Grandma Trading & Agencies Ltd.
Gian Life Care Ltd.
Gold Coin Health Foods Ltd.
Gconnect Logitech and Supply Chain Ltd.
Golkonda Aluminium Extrusions Ltd.
Geetanjali Credit and Capital Ltd.
Gujarat Winding Systems Ltd.
Gaekwar Mills Ltd.
GCM Commodity & Derivatives Ltd.
G-Tech Info-Training Ltd.
Gangotri Textile Ltd.
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