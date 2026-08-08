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Coal India Ltd.
Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd.
Cummins India Ltd.
CG Power and Industrial Solutions Ltd.
Canara Bank
Cipla Ltd.
Coforge Ltd.
Coromandel International Ltd.
Colgate-Palmolive (India) Ltd.
Cochin Shipyard Ltd.
Container Corporation of India Ltd.
Cupid Ltd.
Crisil Ltd.
Cholamandalam Financial Holdings Ltd.
Central Bank of India
Central Depository Services (India) Ltd.
Craftsman Automation Ltd.
CreditAccess Grameen Ltd.
Capri Global Capital Ltd.
CESC Ltd.
Cemindia Projects Ltd.
Cube Highways Trust
City Union Bank Ltd.
Carborundum Universal Ltd.
Computer Age Management Services Ltd.
Caplin Point Laboratories Ltd.
Chennai Petroleum Corporation Ltd.
Castrol India Ltd.
Chalet Hotels Ltd.
Choice International Ltd.
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd.
Century Plyboards (India) Ltd.
Central Mine Planning & Design Institute Ltd.
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.
Cohance Lifesciences Ltd.
Clean Max Enviro Energy Solutions Ltd.
CIE Automotive India Ltd.
CCL Products India Ltd.
Ceat Ltd.
Concord Biotech Ltd.
Canara HSBC Life Insurance Company Ltd.
CarTrade Tech Ltd.
Corona Remedies Ltd.
Can Fin Homes Ltd.
Cyient Ltd.
Cello World Ltd.
Clean Science & Technology Ltd.
Cera Sanitaryware Ltd.
Citius TransNet Investment Trust
Campus Activewear Ltd.
C.E. Info Systems Ltd.
Ceigall India Ltd.
CSB Bank Ltd.
Centum Electronics Ltd.
Cyient DLM Ltd.
Canara Robeco Asset Management Company Ltd.
CARE Ratings Ltd.
CMR Green Technologies Ltd.
Capillary Technologies India Ltd.
CMS Info Systems Ltd.
Caliber Mining and Logistics Ltd.
CIAN Agro Industries & Infrastructure Ltd.
Cigniti Technologies Ltd.
Carysil Ltd.
Crizac Ltd.
Chemplast Sanmar Ltd.
Carraro India Ltd.
Colab Platforms Ltd.
Confidence Petroleum India Ltd.
Concord Control Systems Ltd.
Camlin Fine Sciences Ltd.
Capital Infra Trust
Cosmo First Ltd.
CFF Fluid Control Ltd.
Capacit'e Infraprojects Ltd.
Cantabil Retail India Ltd.
Ceinsys Tech Ltd.
Creative Newtech Ltd.
Citurgia Biochemicals Ltd.
Chaman Lal Setia Exports Ltd.
Capital Small Finance Bank Ltd.
Century Enka Ltd.
Cosmic CRF Ltd.
Centrum Capital Ltd.
Crest Ventures Ltd.
Consolidated Finvest & Holdings Ltd.
Control Print Ltd.
Capital India Finance Ltd.
Commercial Syn Bags Ltd.
Coffee Day Enterprises Ltd.
CWD Ltd.
Chemcon Speciality Chemicals Ltd.
Consolidated Construction Consortium Ltd.
Cellecor Gadgets Ltd.
Cheviot Company Ltd.
Captain Technocast Ltd.
Chembond Chemicals Ltd.
Chandan Healthcare Ltd.
Concord Enviro Systems Ltd.
Credo Brands Marketing Ltd.
Chemfab Alkalis Ltd.
CSM Technologies Ltd.
CLN Energy Ltd.
CSL Finance Ltd.
Cryogenic OGS Ltd.
Covance Softsol Ltd.
C2C Advanced Systems Ltd.
Chavda Infra Ltd.
Captain Polyplast Ltd.
Committed Cargo Care Ltd.
Cybertech Systems & Software Ltd.
Cropster Agro Ltd.
Connplex Cinemas Ltd.
Career Point Edutech Ltd.
Capital Trade Links Ltd.
Clay Craft India Ltd.
City Pulse Multiventures Ltd.
Cineline India Ltd.
Creative Graphics Solutions India Ltd.
CL Educate Ltd.
Corporate Merchant Bankers Ltd.
Cospower Engineering Ltd.
Coastal Corporation Ltd.
Cords Cable Industries Ltd.
C K K Retail Mart Ltd.
Cupid Breweries & Distilleries Ltd.
Cool Caps Industries Ltd.
Cosmo Ferrites Ltd.
Chandrima Mercantiles Ltd.
CDG Petchem Ltd.
Clear Secured Services Ltd.
CPS Shapers Ltd.
Cochin Minerals & Rutile Ltd.
Chemkart India Ltd.
Chembond Material Technologies Ltd.
Chatha Foods Ltd.
Chaman Metallics Ltd.
Cash Ur Drive Marketing Ltd.
CapitalNumbers Infotech Ltd.
Competent Automobiles Co Ltd.
Comfort Intech Ltd.
Country Club Hospitality & Holidays Ltd.
Current Infraprojects Ltd.
CP Capital Ltd.
Coral Laboratories Ltd.
Crescentis Capital Ltd.
Coromandel Engineering Company Ltd.
Candour Techtex Ltd.
Century Extrusions Ltd.
CHL Ltd.
Callista Industries Ltd.
Citizen Solar Ltd.
Crazy Snacks Ltd.
Choksi Asia Ltd.
Captain Pipes Ltd.
Canarys Automations Ltd.
Coral India Finance and Housing Ltd.
Chemcrux Enterprises Ltd.
Crown Lifters Ltd.
Chemtech Industrial Valves Ltd.
Crop Life Science Ltd.
CCME Global Ltd.
Cubex Tubings Ltd.
Caprihans India Ltd.
Calcom Vision Ltd.
Ceenik Exports (India) Ltd.
Chartered Logistics Ltd.
Compucom Software Ltd.
Classic Electrodes (India) Ltd.
Concord Drugs Ltd.
Chetana Education Ltd.
Cressanda Railway Solutions Ltd.
Cravatex Ltd.
Cenlub Industries Ltd.
Curis Lifesciences Ltd.
Chartered Capital & Investment Ltd.
Clara Industries Ltd.
Cinevista Ltd.
Confidence Futuristic Energetech Ltd.
Choksi Laboratories Ltd.
CG-VAK Software & Exports Ltd.
Cosco (India) Ltd.
Creative Castings Ltd.
Chowgule Steamships Ltd.
Chandni Machines Ltd.
Cambridge Technology Enterprises Ltd.
Chatterbox Technologies Ltd.
Cranex Ltd.
Classic Leasing & Finance Ltd.
California Software Company Ltd.
Consecutive Commodities Ltd.
Continental Petroleums Ltd.
Chrome Silicon Ltd.
Crayons Advertising Ltd.
Comfort Fincap Ltd.
Capfin India Ltd.
Capital Trust Ltd.
Constronics Infra Ltd.
Ceejay Finance Ltd.
Conart Engineers Ltd.
Cranes Software International Ltd.
Ceeta Industries Ltd.
Cadsys (India) Ltd.
City Crops Agro Ltd.
Cella Space Ltd.
Cargotrans Maritime Ltd.
Capricorn Systems Global Solutions Ltd.
Clenon Enterprises Ltd.
Country Condo's Ltd.
Chamunda Electricals Ltd.
Cybele Industries Ltd.
Celebrity Fashions Ltd.
Chiraharit Ltd.
Caspian Corporate Services Ltd.
Camex Ltd.
CCL International Ltd.
Crestchem Ltd.
Chambal Breweries & Distilleries Ltd.
Continental Securities Ltd.
CFSL Ltd.
Cerebra Integrated Technologies Ltd.
Cyber Media (India) Ltd.
Comrade Appliances Ltd.
Cell Point (India) Ltd.
Carnation Industries Ltd.
Contil India Ltd.
Chandra Prabhu International Ltd.
Chandra Bhagat Pharma Ltd.
Chennai Ferrous Industries Ltd.
Citadel Realty & Developers Ltd.
Centenial Surgical Suture Ltd.
Challani Capital Ltd.
Classic Filaments Ltd.
Chennai Meenakshi Multispeciality Hospital Ltd.
Chordia Food Products Ltd.
Cargosol Logistics Ltd.
CLC Industries Ltd.
Cochin Malabar Estates & Industries Ltd.
Cian Healthcare Ltd.
Chemiesynth (Vapi) Ltd.
Caprolactam Chemicals Ltd.
Cedaar Textile Ltd.
Centuple Global Ltd.
Colinz Laboratories Ltd.
Command Polymers Ltd.
Crystal Business System Ltd.
Cindrella Hotels Ltd.
Crimson Metal Engineering Company Ltd.
CIL Securities Ltd.
Colorchips New Media Ltd.
Containe Technologies Ltd.
Cyber Media Research & Services Ltd.
Cityman Ltd.
Continental Seeds and Chemicals Ltd.
CLIO Infotech Ltd.
Cosyn Ltd.
Comfort Commotrade Ltd.
Citi Port Financial Services Ltd.
Continental Chemicals Ltd.
Creative Eye Ltd.
Cemantic Infra-Tech Ltd.
Citichem India Ltd.
Coastal Roadways Ltd.
Catvision Ltd.
CRP Risk Management Ltd.
Computer Point Ltd.
Compuage Infocom Ltd.
Clinitech Laboratory Ltd.
Crane Infrastructure Ltd.
CJ Gelatine Products Ltd.
Chothani Foods Ltd.
Croissance Ltd.
Continental Controls Ltd.
Castora Agri Commodities Ltd.
Cistro Telelink Ltd.
CHD Chemicals Ltd.
Coral Newsprints Ltd.
CMI Ltd.
Cindrella Financial Services Ltd.
City Online Services Ltd.
Concrete Infra & Media Ltd.
CMM Infraprojects Ltd.
Charms Industries Ltd.
Cura Technologies Ltd.
Cresanto Global Ltd.
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Grasim Industries
Hindalco Industries
Mahindra & Mahindra
HCL Technologies
State Bank of India
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Hindustan Unilever
Wipro
Reliance Industries
Eicher Motors
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Tata Motors Passenger Vehicles
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Bajaj Auto
Nestle India
Power Grid Corporation of India
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UltraTech Cement
Tech Mahindra
Kwality Wall's (India)
Dr. Reddy's Laboratories
ITC
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Bajaj Finserv
Trent
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Jio Financial Services
Shriram Finance
Axis Bank
Titan Company
Tata Steel
Cipla
Kotak Mahindra Bank
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NTPC
Tata Consumer Products
JSW Steel
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