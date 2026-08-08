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Bharti Airtel Ltd.
Bajaj Finance Ltd.
Bajaj Finserv Ltd.
Bajaj Auto Ltd.
Bharat Electronics Ltd.
Bharat Heavy Electricals Ltd.
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
BSE Ltd.
Britannia Industries Ltd.
Bank of Baroda
Bajaj Holdings & Investment Ltd.
Bosch Ltd.
Billionbrains Garage Ventures Ltd.
Bharat Forge Ltd.
Bharti Hexacom Ltd.
Bajaj Housing Finance Ltd.
Biocon Ltd.
Bank of India
Berger Paints (India) Ltd.
Bank of Maharashtra
Bharat Dynamics Ltd.
Balkrishna Industries Ltd.
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Belrise Industries Ltd.
Brookfield India Real Estate Trust
Bayer Cropscience Ltd.
Brigade Enterprises Ltd.
BASF India Ltd.
Bharat Coking Coal Ltd.
Bikaji Foods International Ltd.
BEML Ltd.
Balrampur Chini Mills Ltd.
Black Box Ltd.
Bluestone Jewellery and Lifestyle Ltd.
Blue Dart Express Ltd.
Brainbees Solutions Ltd.
BLS International Services Ltd.
Blue Jet Healthcare Ltd
BlackBuck Ltd.
Banco Products (India) Ltd.
Bata India Ltd.
Birlasoft Ltd.
Borosil Renewables Ltd.
Bengal & Assam Company Ltd.
Bajaj Consumer Care Ltd.
Birla Corporation Ltd.
Balaji Amines Ltd.
Balu Forge Industries Ltd.
Bliss GVS Pharma Ltd.
Bansal Wire Industries Ltd.
Bajaj Electricals Ltd.
Bosch Home Comfort India Ltd.
Bannari Amman Sugars Ltd.
Bajaj Hindusthan Sugar Ltd.
Bhagiradha Chemicals & Industries Ltd.
Bondada Engineering Ltd.
Bhansali Engineering Polymers Ltd.
Balmer Lawrie & Company Ltd.
Borosil Ltd.
BLS E-Services Ltd.
BN Agrochem Ltd.
Bharat Bijlee Ltd.
Beta Drugs Ltd.
Bombay Dyeing & Manufacturing Company Ltd.
Brigade Hotel Ventures Ltd.
Baazar Style Retail Ltd.
Bharat Rasayan Ltd.
Bajel Projects Ltd.
BF Utilities Ltd.
Brightcom Group Ltd.
BGR Energy Systems Ltd.
BF Investment Ltd.
Bluspring Enterprises Ltd.
Balmer Lawrie Investments Ltd.
Blue Cloud Softech Solutions Ltd.
Belding India Ltd.
Bharat Wire Ropes Ltd.
Bharat Seats Ltd.
Benares Hotels Ltd.
B L Kashyap & Sons Ltd.
Borosil Scientific Ltd.
Bhagyanagar India Ltd.
Butterfly Gandhimathi Appliances Ltd.
BMW Industries Ltd.
BirlaNu Ltd.
Bajaj Healthcare Ltd.
Bhartiya International Ltd.
BCL Industries Ltd.
Balaji Telefilms Ltd.
Bharat Parenterals Ltd.
Bhageria Industries Ltd.
Bombay Super Hybrid Seeds Ltd.
Borana Weaves Ltd.
Bodal Chemicals Ltd.
Bharat Global Developers Ltd.
B-Right Realestate Ltd.
Bajaj Steel Industries Ltd.
Baheti Recycling Industries Ltd.
Bright Outdoor Media Ltd.
Beekay Steel Industries Ltd.
Birla Cable Ltd.
BEML Land Assets Ltd.
Best Agrolife Ltd.
Birla Cotsyn (India) Ltd.
Bafna Pharmaceuticals Ltd.
Bigbloc Construction Ltd.
Beezaasan Explotech Ltd.
Black Rose Industries Ltd.
Blue Pearl Agriventures Ltd.
BMW Ventures Ltd.
Bai-Kakaji Polymers Ltd.
Bemco Hydraulics Ltd.
Batliboi Ltd.
Brahmaputra Infrastructure Ltd.
Bizotic Commercial Ltd.
Blue Water Logistics Ltd.
B&B Triplewall Containers Ltd.
Basilic Fly Studio Ltd.
B.R.Goyal Infrastructure Ltd.
Banswara Syntex Ltd.
Bedmutha Industries Ltd.
BCC Fuba India Ltd.
Balgopal Commercial Ltd.
Brandman Retail Ltd.
Bella Casa Fashion & Retail Ltd.
BDH Industries Ltd.
Bhatia Communications & Retail (India) Ltd.
Bombay Oxygen Investments Ltd.
Baroda Rayon Corporation Ltd.
Bhavik Enterprises Ltd.
Bhilwara Technical Textiles Ltd.
BPL Ltd.
Bimetal Bearings Ltd.
BharatRohan Airborne Innovations Ltd.
BAG Convergence Ltd.
Birla Precision Technologies Ltd.
Brand Concepts Ltd.
Bannari Amman Spinning Mills Ltd.
Balaji Phosphates Ltd.
Bhagwati Autocast Ltd.
Bio Medica Laboratories Ltd.
Brooks Laboratories Ltd.
Bambino Agro Industries Ltd.
Bansal Roofing Products Ltd.
Bharat Gears Ltd.
Brady & Morris Engg Co Ltd.
Bhadora Industries Ltd.
Baroda Extrusion Ltd.
Beacon Trusteeship Ltd.
B.D. Industries (Pune) Ltd.
Baid Finserv Ltd.
Bharat Road Network Ltd.
Bilcare Ltd.
Bright Brothers Ltd.
Barflex Polyfilms Ltd.
Bal Pharma Ltd.
Balaxi Pharmaceuticals Ltd.
Bodhi Tree Multimedia Ltd.
BSL Ltd.
Bengal Tea and Fabrics Ltd.
B&A Ltd.
Bharat Agri Fert & Realty Ltd.
BCPL Railway Infrastructure Ltd.
Bhilwara Spinners Ltd.
Binayak Tex Processors Ltd.
Bihar Sponge Iron Ltd.
Beardsell Ltd.
Biopol Chemicals Ltd.
Basant Agro Tech (India) Ltd.
B&A Packaging India Ltd.
Bikewo Green Tech Ltd.
BAG Films & Media Ltd.
Banka Bioloo Ltd.
Bhandari Hosiery Exports Ltd.
Barak Valley Cements Ltd.
Binny Mills Ltd.
B N Rathi Securities Ltd.
BLB Ltd.
BITS Ltd.
Brace Port Logistics Ltd.
Baba Arts Ltd.
Banaras Beads Ltd.
Bhudevi Infra Projects Ltd.
Betex India Ltd.
BEW Engineering Ltd.
Bonlon Industries Ltd.
Bharat Immunological & Biologicals Corporation Ltd.
Banas Finance Ltd.
Bampsl Securities Ltd.
Bombay Cycle & Motor Agency Ltd.
BLS Infotech Ltd.
Bhaskar Agrochemicals Ltd.
Balkrishna Paper Mills Ltd.
Biofil Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.
Bheema Cements Ltd.
Blue Coast Hotels Ltd.
Baweja Studios Ltd.
Bulkcorp International Ltd.
Bombay Metrics Supply Chain Ltd.
Bridge Securities Ltd.
Bhatia Colour Chem Ltd.
B2B Software Technologies Ltd.
Bang Overseas Ltd.
Baba Food Processing (India) Ltd.
Bhanderi Infracon Ltd.
Bandaram Pharma Packtech Ltd.
BSEL Algo Ltd.
Best Eastern Hotels Ltd.
Bodhtree Consulting Ltd.
Bohra Industries Ltd.
Biogen Pharmachem Industries Ltd.
Blue Pebble Ltd.
BYLD Capital Finance Ltd.
Bacil Pharma Ltd.
Benchmark Computer Solutions Ltd.
Blue Chip Tex Industries Ltd.
Bervin Investment & Leasing Ltd.
Bombay Wire Ropes Ltd.
Balurghat Technologies Ltd.
Bloom Industries Ltd.
Bhagawati Gas Ltd.
Boss Packaging Solutions Ltd
Benara Bearings & Pistons Ltd.
Beryl Securities Ltd.
Bazel International Ltd.
Bharat Textiles & Proofing Industries Ltd.
Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Ltd.
Bombay Talkies Ltd.
Brisk Technovision Ltd.
BKV Industries Ltd.
Bothra Metals & Alloys Ltd.
BLT Logistics Ltd.
BIL Vyapar Ltd.
B C Power Controls Ltd.
Bindal Exports Ltd.
Blue Chip India Ltd.
Beryl Drugs Ltd.
Burnpur Cement Ltd.
Brandbucket Media & Technology Ltd.
BNR Udyog Ltd.
Broach Lifecare Hospital Ltd.
BCL Enterprises Ltd.
BGIL Films & Technologies Ltd.
Bhagawati Oxygen Ltd.
BFL Asset Finvest Ltd.
Billwin Industries Ltd.
Bright Solar Ltd.
Brijlaxmi Leasing & Finance Ltd.
Brawn Biotech Ltd.
B P Capital Ltd.
Bharatiya Global Infomedia Ltd.
Bloom Dekor Ltd.
BMB Music & Magnetics Ltd.
Beeyu Overseas Ltd.
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