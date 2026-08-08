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Adani Enterprises Ltd.
Adani Power Ltd.
Axis Bank Ltd.
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.
Asian Paints Ltd.
Avenue Supermarts Ltd.
Adani Green Energy Ltd.
Adani Energy Solutions Ltd.
ABB India Ltd.
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.
Aditya Birla Capital Ltd.
Ambuja Cements Ltd.
Ashok Leyland Ltd.
Aurobindo Pharma Ltd.
Au Small Finance Bank Ltd.
Adani Total Gas Ltd.
Alkem Laboratories Ltd.
Apar Industries Ltd.
Abbott India Ltd.
Ather Energy Ltd.
APL Apollo Tubes Ltd.
Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Aegis Logistics Ltd.
Anthem Biosciences Ltd.
AIA Engineering Ltd.
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Aster DM Quality Care Ltd.
Ajanta Pharma Ltd.
Aditya Infotech Ltd.
Astral Ltd.
Anand Rathi Wealth Ltd.
Aegis Vopak Terminals Ltd.
Aditya Birla Sun Life AMC Ltd.
Apollo Tyres Ltd.
Angel One Ltd.
Acutaas Chemicals Ltd.
ACME Solar Holdings Ltd.
Amber Enterprises India Ltd.
ACC Ltd.
AWL Agri Business Ltd.
Affle 3I Ltd.
Asahi India Glass Ltd.
Aadhar Housing Finance Ltd.
Anant Raj Ltd.
Aether Industries Ltd.
AstraZeneca Pharma India Ltd.
Atul Ltd.
Aarti Industries Ltd.
Astra Microwave Products Ltd.
Amara Raja Energy & Mobility Ltd.
Allied Blenders & Distillers Ltd.
Alembic Pharmaceuticals Ltd.
Alivus Life Sciences Ltd.
Aequs Ltd.
Azad Engineering Ltd.
Aditya Birla Real Estate Ltd.
Amagi Media Labs Ltd.
Apollo Micro Systems Ltd.
Arvind Ltd.
Anupam Rasayan India Ltd.
ASK Automotive Ltd.
Action Construction Equipment Ltd.
Aptus Value Housing Finance India Ltd.
Atlanta Electricals Ltd.
Avanti Feeds Ltd.
Avalon Technologies Ltd.
Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd.
Aavas Financiers Ltd.
Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd.
Afcons Infrastructure Ltd.
Alkyl Amines Chemicals Ltd.
Aditya Vision Ltd.
Aditya Birla Fashion and Retail Ltd.
ASM Technologies Ltd.
Ashapura Minechem Ltd.
AXISCADES Technologies Ltd.
Ajax Engineering Ltd.
Archean Chemical Industries Ltd.
Aarti Pharmalabs Ltd.
Arvind Fashions Ltd.
AvenuesAI Ltd.
Alok Industries Ltd.
Aeroflex Industries Ltd.
Ahluwalia Contracts (India) Ltd.
Artemis Medicare Services Ltd.
AGI Greenpac Ltd.
Avantel Ltd.
Aye Finance Ltd.
Aurionpro Solutions Ltd.
Afcom Holdings Ltd.
Ashiana Housing Ltd.
Aarti Drugs Ltd.
AGI Infra Ltd.
Advanced Enzyme Technologies Ltd.
Ashika Global Securities Ltd.
Aimtron Electronics Ltd.
Ashoka Buildcon Ltd.
Anand Rathi Share & Stock Brokers Ltd.
Apcotex Industries Ltd.
Antelopus Selan Energy Ltd.
ADF Foods Ltd.
Automotive Axles Ltd.
Arvind SmartSpaces Ltd.
Arkade Developers Ltd.
Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd.
Advait Energy Transitions Ltd.
Ador Welding Ltd.
Anzen India Energy Yield Plus Trust
Ajmera Realty & Infra India Ltd.
Apollo Pipes Ltd.
Anantam Highways Trust
Alembic Ltd.
Arman Financial Services Ltd.
Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) Ltd.
Axis Solutions Ltd.
Alpex Solar Ltd.
AMIC Forging Ltd.
Awfis Space Solutions Ltd
Asian Energy Services Ltd.
Aayush Art and Bullion Ltd.
Algoquant Fintech Ltd.
Anondita Medicare Ltd.
Aurum Proptech Ltd.
Accelya Solutions India Ltd.
Asian Granito India Ltd.
Atul Auto Ltd.
Amrutanjan Health Care Ltd.
AYM Syntex Ltd.
Aeroflex Enterprises Ltd.
Allcargo Logistics Ltd.
Arfin India Ltd.
All Time Plastics Ltd.
Allcargo Global Ltd.
Associated Alcohols & Breweries Ltd.
Astec Lifesciences Ltd.
Andrew Yule & Company Ltd.
Asian Hotels (North) Ltd.
Avishkar Infra Realty Ltd.
Accent Microcell Ltd.
Alldigi Tech Ltd.
Antony Waste Handling Cell Ltd.
Alicon Castalloy Ltd.
Avadh Sugar & Energy Ltd.
Andhra Paper Ltd.
Andhra Sugars Ltd.
Apex Frozen Foods Ltd.
Arihant Superstructures Ltd.
Automobile Corporation Of Goa Ltd.
Arrow Greentech Ltd.
Arihant Foundations & Housing Ltd.
AK Capital Services Ltd.
AVT Natural Products Ltd.
Amines & Plasticizers Ltd.
Arisinfra Solutions Ltd.
Ambika Cotton Mills Ltd.
Abans Financial Services Ltd.
ADC India Communications Ltd.
Allcargo Gati Ltd.
Amal Ltd.
Asian Star Company Ltd.
Advit Jewels Ltd.
Arihant Capital Markets Ltd.
Advance Agrolife Ltd.
Automotive Stampings and Assemblies Ltd.
Anuh Pharma Ltd.
Apis India Ltd.
Advent Hotels International Ltd.
Agarwal Industrial Corporation Ltd.
Anlon Healthcare Ltd.
Aditya Birla Money Ltd.
Airfloa Rail Technology Ltd.
Aqylon Nexus Ltd.
Axtel Industries Ltd.
Aryaman Financial Services Ltd.
Allcargo Terminals Ltd.
Allied Digital Services Ltd.
Amanta Healthcare Ltd.
AB Infrabuild Ltd.
Axentra Corp Ltd.
Asian Hotels (West) Ltd.
Arvaya Healthcare Ltd.
Aptech Ltd.
Apsis Aerocom Ltd.
ABS Marine Services Ltd.
Artson Ltd.
Azad India Mobility Ltd.
Australian Premium Solar (India) Ltd.
Aerpace Industries Ltd.
ARSS Infrastructure Projects Ltd.
Aryaman Capital Markets Ltd.
Aptus Pharma Ltd.
Advani Hotels & Resorts (India) Ltd.
ANB Metal Cast Ltd.
Aarti Surfactants Ltd.
Aries Agro Ltd.
AB Cotspin India Ltd.
Andhra Cements Ltd.
Asahi Songwon Colors Ltd.
Atal Realtech Ltd.
Albert David Ltd.
Asarfi Hospital Ltd.
Autoline Industries Ltd.
Arham Technologies Ltd.
Akme Fintrade (India) Ltd.
Andhra Petrochemicals Ltd.
Atmastco Ltd.
ABM Knowledgeware Ltd.
AVG Logistics Ltd.
Anlon Technology Solutions Ltd.
Asgard Alcobev Ltd.
Aastha Spintex Ltd.
Akiko Global Services Ltd.
Artemis Electricals and Projects Ltd.
Apex Ecotech Ltd.
Avana Electrosystems Ltd.
Ashima Ltd.
ATVO Enterprises Ltd.
Astal Laboratories Ltd.
Alufluoride Ltd.
Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd.
Annapurna Swadisht Ltd.
Agribio Spirits Ltd.
Atlantaa Ltd
Apollo Sindoori Hotels Ltd.
Avonmore Capital & Management Services Ltd.
Anjani Portland Cement Ltd.
Ascom Leasing & Investments Ltd.
Alacrity Securities Ltd.
A2Z Infra Engineering Ltd.
Aelea Commodities Ltd.
Agarwal Toughened Glass India Ltd.
Arihant Academy Ltd.
Adisoft Technologies Ltd.
Ashwini Container Movers Ltd.
Astonea Labs Ltd.
AION-TECH Solutions Ltd.
ACS Technologies Ltd.
Aaron Industries Ltd.
Axita Cotton Ltd.
Aprameya Engineering Ltd.
Aveer Foods Ltd.
All e Technologies Ltd.
Asian Hotels (East) Ltd.
Admach Systems Ltd.
Active Infrastructures Ltd.
ACE Software Exports Ltd.
Alpine Texworld Ltd.
Alphalogic Techsys Ltd.
Almondz Global Securities Ltd.
Artificial Electronics Intelligent Material Ltd.
Alpine Housing Development Corporation Ltd.
Ahmedabad Steelcraft Ltd.
Ace Alpha Tech Ltd.
Alfred Herbert (India) Ltd.
Aarey Drugs & Pharmaceuticals Ltd.
Aarvi Encon Ltd.
ASI Industries Ltd.
Acetech E-Commerce Ltd.
Avio Smart Market Stack Ltd.
AksharChem (India) Ltd.
Accretion Nutraveda Ltd.
Alankit Ltd.
Aeroflex Neu Ltd.
Akanksha Power and Infrastructure Ltd.
A-1 Ltd.
Affordable Robotic & Automation Ltd.
Alan Scott Enterprises Ltd.
AVATAR Industries Ltd.
Accretion Pharmaceuticals Ltd.
Amrapali Industries Ltd.
Adcounty Media India Ltd.
Adon Agro Commodities Ltd.
Ausom Enterprise Ltd.
Aviva Industries Ltd.
Aspinwall and Company Ltd.
Airan Ltd.
Amba Auto Sales and Services Ltd.
Abans Enterprises Ltd.
Anya Polytech & Fertilizers Ltd.
Ajanta Soya Ltd.
ARCL Organics Ltd.
Avance Technologies Ltd.
Atishay Ltd.
Active Clothing Co Ltd.
Arvee Laboratories (India) Ltd.
Apollo Techno Industries Ltd.
Achyut Healthcare Ltd.
AVI Polymers Ltd.
Aashka Hospitals Ltd.
AMPL Capital Ltd.
Archidply Industries Ltd.
AVP Infracon Ltd.
AMJ Land Holdings Ltd.
Ameenji Rubber Ltd.
Abate As Industries Ltd.
Alphalogic Industries Ltd.
Alphageo (India) Ltd.
Aartech Solonics Ltd.
Apollo Ingredients Ltd.
Avi Ansh Textile Ltd.
Alpa Laboratories Ltd.
Auro Laboratories Ltd.
Ace Men Engg Works Ltd.
Amba Enterprises Ltd.
ATV Projects India Ltd.
Available Finance Ltd.
Airo Lam Ltd.
Avience Biomedicals Ltd.
Accord Transformer & Switchgear Ltd.
Atharva Poly-Plast Ltd.
Ashapuri Gold Ornament Ltd.
Aeron Composite Ltd.
Aarnav Fashions Ltd.
Aztec Fluids & Machinery Ltd.
Aesthetik Engineers Ltd.
Apollo Finvest (India) Ltd.
Akar Auto Industries Ltd.
Ambar Protein Industries Ltd.
Aluwind Infra-Tech Ltd.
Archit Organosys Ltd.
Avro India Ltd.
AAA Technologies Ltd.
Anik Industries Ltd.
AG Ventures Ltd.
Autoriders International Ltd.
AI Champdany Industries Ltd.
Assam Entrade Ltd.
Aayush Wellness Ltd.
Amarjothi Spinning Mills Ltd.
Aspira Pathlab & Diagnostics Ltd.
Aban Offshore Ltd.
Anka India Ltd.
APM Industries Ltd.
Aksh Optifibre Ltd.
Alliance Integrated Metaliks Ltd.
ART Nirman Ltd.
Aaradhya Disposal Industries Ltd.
Aplab Ltd.
Arabian Petroleum Ltd.
Alstone Textiles (India) Ltd.
Ashnisha Industries Ltd.
Arunjyoti Bio Ventures Ltd.
Acknit Industries Ltd.
Asit C Mehta Financial Services Ltd.
Aakash Exploration Services Ltd.
Aakaar Medical Technologies Ltd.
Addi Industries Ltd.
Anand Rayons Ltd.
AMD Industries Ltd.
Athena Global Technologies Ltd.
Amwill Health Care Ltd.
Autofurnish Ltd.
Ascensive Educare Ltd.
Ameya Precision Engineers Ltd.
Ambani Orgochem Ltd.
Ashapura Logistics Ltd.
Accord Synergy Ltd.
Advik Capital Ltd.
Amrapali Capital & Finance Services Ltd.
Abhinav Capital Services Ltd.
Acme Resources Ltd.
Aristo Bio-Tech and Lifescience Ltd.
Atam Valves Ltd.
Apt Packaging Ltd.
ACCEL Ltd.
Accuracy Shipping Ltd.
Asston Pharmaceuticals Ltd.
AJC Jewel Manufacturers Ltd.
Alcokraft Distilleries Ltd.
Advance Technoforge Ltd.
Alkali Metals Ltd.
Ampvolts Ltd.
ANI Integrated Services Ltd.
Ajooni Biotech Ltd.
Ashnoor Textile Mills Ltd.
Alkosign Ltd.
Agri-Tech (India) Ltd.
Auto Pins (India) Ltd.
Adtech Systems Ltd.
AVSL Industries Ltd.
Atlas Cycles (Haryana) Ltd.
Aditya Ultra Steel Ltd
Arman Holdings Ltd.
Artemis ADR Marketplace Ltd.
Addictive Learning Technology Ltd.
Aris International Ltd.
Apoorva Leasing Finance & Investment Co. Ltd.
Agro Phos India Ltd.
Anmol India Ltd.
Ansal Properties & Infrastructure Ltd.
Anubhav Plast Ltd.
Adroit Infotech Ltd.
AeonX Digital Technology Ltd.
Arvind Port and Infra Ltd.
Anjani Foods Ltd.
Aastamangalam Finance Ltd.
Ansal Buildwell Ltd.
ATC Energies System Ltd.
Acrow India Ltd.
Anirit Ventures Ltd.
Axel Polymers Ltd.
Arex Industries Ltd.
Austin Engineering Company Ltd.
Amrapali Fincap Ltd.
Aimco Pesticides Ltd.
Archies Ltd.
Ahlada Engineers Ltd.
Abha Power and Steel Ltd.
Aki India Ltd.
Aditya Consumer Marketing Ltd.
Austere Systems Ltd.
ARC Finance Ltd.
Aureate Tradde Ltd.
Aatmaj Healthcare Ltd.
Akash Infra-Projects Ltd.
Ambica Agarbathies & Aroma Industries Ltd.
Alfavision Overseas (India) Ltd.
ANG Lifesciences India Ltd.
Ad-Manum Finance Ltd.
Amkay Products Ltd.
Auri Grow India Ltd.
Avax Apparels and Ornaments Ltd.
Amalgamated Electricity Company Ltd.
Aro Granite Industries Ltd.
Archidply Decor Ltd.
Ansal Housing Ltd.
ARC Insulation & Insulators Ltd.
ABM International Ltd.
Alfa Transformers Ltd.
Artefact Projects Ltd.
Anjani Synthetics Ltd.
Anupam Finserv Ltd.
Ajcon Global Services Ltd.
ABC India Ltd.
Ashoka Metcast Ltd.
Associated Ceramics Ltd.
Akshar Spintex Ltd.
AccelerateBS India Ltd.
Agni Green Power Ltd.
Armour Security (India) Ltd.
A G Universal Ltd.
Arnold Holdings Ltd.
Accedere Ltd.
Alfa Ica (India) Ltd.
Auro Impex & Chemicals Ltd.
Arigato Universe Ltd.
Amit Securities Ltd.
Advance Metering Technology Ltd.
AA Plus Tradelink Ltd.
Aanchal Ispat Ltd.
Ashirwad Steels & Industries Ltd.
Adarsh Plant Protect Ltd.
Asia Capital Ltd.
Amco India Ltd.
Abril Paper Tech Ltd.
Arunaya Organics Ltd.
AKG Exim Ltd.
Ajwa Fun World & Resorts Ltd.
Aritas Vinyl Ltd.
Aditya Spinners Ltd.
Annvrridhhi Ventures Ltd.
Agarwal Float Glass India Ltd.
AGS Transact Technologies Ltd.
Aruna Hotels Ltd.
Arshiya Ltd.
Ahasolar Technologies Ltd.
Ashirwad Capital Ltd.
Abhishek Finlease Ltd.
Asian Tea Exports Ltd.
Asian Petroproducts & Exports Ltd.
Adeshwar Meditex Ltd.
AMS Polymers Ltd.
Abhishek Integrations Ltd.
Angel Fibers Ltd.
Aspire & Innovative Advertising Ltd.
Abram Food Ltd.
Ambo Agritec Ltd.
Ankit Metal & Power Ltd.
Aten Papers & Foam Ltd.
AIK Pipes And Polymers Ltd.
Add-Shop E-Retail Ltd.
Ace Integrated Solutions Ltd.
Advance Lifestyles Ltd.
Abirami Financial Services (India) Ltd.
ACI Infocom Ltd.
Astron Paper & Board Mill Ltd.
Adhbhut Infrastructure Ltd.
AVI Products India Ltd.
Alchemist Corporation Ltd.
Adcon Capital Services Ltd.
Amin Tannery Ltd.
Ashtasidhhi Industries Ltd.
Adinath Textiles Ltd.
Asia Pack Ltd.
Astron Multigrain Ltd.
Advance Petrochemicals Ltd.
Associated Coaters Ltd.
Ashiana Ispat Ltd.
Ahimsa Industries Ltd.
Alps Industries Ltd.
Arrowhead Seperation Engineering Ltd.
Anuroop Packaging Ltd.
Amiable Logistic (India) Ltd.
Asian Warehousing Ltd.
Antarctica Ltd.
Adhata Global Ltd.
ANS Industries Ltd.
Ashish Polyplast Ltd.
ACE Engitech Ltd.
Anna Infrastructures Ltd.
Arihants Securities Ltd.
Anjani Finance Ltd.
Aarcon Facilities Ltd.
Adline Chem Lab Ltd.
Aadi Industries Ltd.
AFLOAT Enterprises Ltd.
Arcee Industries Ltd.
Amforge Industries Ltd.
Ambassador Intra Holdings Ltd.
Ajel Ltd.
Agarwal Fortune India Ltd.
Alexander Stamps and Coin Ltd.
Atharv Enterprises Ltd.
Amanaya Ventures Ltd.
Ambitious Plastomac Company Ltd.
Amraworld Agrico Ltd.
Amerise Biosciences Ltd.
Aravali Securities & Finance Ltd.
Advance Syntex Ltd.
Ashram Online.com Ltd.
Agio Paper & Industries Ltd.
Aryan Shares & Stock Brokers Ltd.
Ashiana Agro Industries Ltd.
Abhinav Leasing & Finance Ltd.
Adjia Technologies Ltd.
Ashoka Refineries Ltd.
Amit International Ltd.
AUDROC Ltd.
Amarnath Securities Ltd.
Aditya Ispat Ltd.
Aananda Lakshmi Spinning Mills Ltd.
Abhishek Infraventures Ltd.
ACE Edutrend Ltd.
Aar Shyam India Investment Company Ltd.
Automobile Products of India Ltd.
A F Enterprises Ltd.
Athena Constructions Ltd.
Anand Projects Ltd.
Aurique Ltd.
Antariksh Industries Ltd.
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Bajaj Auto
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