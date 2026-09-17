SpectraA Technology Solutions has announced its Initial Public Offering (IPO) and is expected to be listed soon. The IPO opened on Sep 17, 2026 and will close on Sep 21, 2026. The price band has been set at ₹112.00-118.00.
Source: Dion Global
Name
1W(%)
1M(%)
3M(%)
6M(%)
1Y(%)
3Y(%)
5Y(%)
|Bharat Heavy Electricals
|-5.33
|-5.81
|6.87
|61.97
|76.84
|48.08
|47.81
|Suzlon Energy
|-7.26
|-13.98
|-27.23
|2.78
|-28.54
|19.42
|47.84
|Jyoti CNC Automation
|-4.1
|12.79
|38.06
|37.13
|3.79
|30.62
|17.38
|TD Power Systems
|-7.83
|-10.12
|19.03
|75.13
|155.91
|78.4
|85.16
|LMW
|-2.3
|-12.12
|11.52
|21.8
|17.49
|5.55
|16.64
|Triveni Turbine
|-4.29
|-9.55
|-18.34
|17.04
|0.18
|7.72
|31.31
|Inox Wind
|-3.73
|-4.65
|-17.94
|-4.97
|-50.76
|15.43
|23.59
|Techno Electric & Engineering Company
|-1.45
|1.24
|-11.15
|-9.89
|-32.8
|23.16
|27.91
|Elecon Engineering Company
|-2.87
|-7.05
|-26.79
|8.44
|-34.77
|3.04
|35.57
|Standard Engineering Technology
|-0.51
|36.88
|145.68
|267.5
|116.2
|37.29
|20.95
|Omnitech Engineering
|0.92
|-4.42
|9.93
|146.71
|163.26
|38.08
|21.36
|Ajax Engineering
|-1.99
|-0.12
|1.25
|19.26
|-12.9
|-1.64
|-0.99
|GMM Pfaudler
|2.27
|26.35
|70.27
|54.35
|16.1
|-9.65
|-2.34
|Praj Industries
|-3.89
|-6
|-8.03
|6.42
|-19.57
|-18.56
|-1.68
|ISGEC Heavy Engineering
|-3.25
|1.63
|-17.69
|-14.46
|-22.57
|0.99
|-1.11
|Lohia Corp
|-3.84
|-4.1
|5.9
|5.9
|5.9
|1.93
|1.15
|DEE Development Engineers
|-5.94
|-2.44
|-12.34
|112.04
|111.66
|23.7
|13.61
|John Cockerill India
|-3.22
|-6.43
|-15.15
|51.36
|51.36
|14.82
|8.64
|The Anup Engineering
|-6.16
|-10.77
|-16.68
|8.79
|-29.22
|15.42
|24.96
Source: Dion Global