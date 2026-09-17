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SpectraA Technology Solutions Share Price

Sector
Engineering

SpectraA Technology Solutions has announced its Initial Public Offering (IPO) and is expected to be listed soon. The IPO opened on Sep 17, 2026 and will close on Sep 21, 2026. The price band has been set at 112.00-118.00.

Check the full list of upcoming and active IPOs.

Nifty Smallcap 250
Nifty 50
Ethanol Stocks
Cement Stocks
Renewable Energy Stocks
Electronic Manufacturing Stocks

SpectraA Technology Solutions Price Performance

Today's LowToday's High
₹0.00₹0.00
₹0.00
52 Weeks' Low52 Weeks' High
₹0.00₹0.00
₹0.00
Open Price
₹0.00
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₹0.00

Source: Dion Global

SpectraA Technology Solutions Peer Comparision

Stock Performance
Ratio Performance
Name
1W(%)
1M(%)
3M(%)
6M(%)
1Y(%)
3Y(%)
5Y(%)
Bharat Heavy Electricals		-5.33-5.816.8761.9776.8448.0847.81
Suzlon Energy		-7.26-13.98-27.232.78-28.5419.4247.84
Jyoti CNC Automation		-4.112.7938.0637.133.7930.6217.38
TD Power Systems		-7.83-10.1219.0375.13155.9178.485.16
LMW		-2.3-12.1211.5221.817.495.5516.64
Triveni Turbine		-4.29-9.55-18.3417.040.187.7231.31
Inox Wind		-3.73-4.65-17.94-4.97-50.7615.4323.59
Techno Electric & Engineering Company		-1.451.24-11.15-9.89-32.823.1627.91
Elecon Engineering Company		-2.87-7.05-26.798.44-34.773.0435.57
Standard Engineering Technology		-0.5136.88145.68267.5116.237.2920.95
Omnitech Engineering		0.92-4.429.93146.71163.2638.0821.36
Ajax Engineering		-1.99-0.121.2519.26-12.9-1.64-0.99
GMM Pfaudler		2.2726.3570.2754.3516.1-9.65-2.34
Praj Industries		-3.89-6-8.036.42-19.57-18.56-1.68
ISGEC Heavy Engineering		-3.251.63-17.69-14.46-22.570.99-1.11
Lohia Corp		-3.84-4.15.95.95.91.931.15
DEE Development Engineers		-5.94-2.44-12.34112.04111.6623.713.61
John Cockerill India		-3.22-6.43-15.1551.3651.3614.828.64
The Anup Engineering		-6.16-10.77-16.688.79-29.2215.4224.96

Source: Dion Global

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