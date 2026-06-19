Shaily Engineering Plastics’ promoter has sold 10.43 lakh shares of the company. The promoter offloaded the stake via two bulk deals.

On June 18, Vanita L Nagda sold 10.43 lakh shares of Shailly Engineering in two bulk transactions. The company sold 4 lakh shares on the BSE, while 6.43 lakh shares on the NSE. The shares were liquidated in two bulk trades at Rs 2,635.05 and Rs 2,646.51 per share.

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Shaily Engineering share price performance

The share price of Shaily Engineering has fallen 7.8% in the last five trading days. The stock has given a return of 3.3% in the last one month and 15% in the past six months. However, Shaily Engineering’s stock price raised investors’ wealth by more than 58% over the previous 12 months.

Shaily Engineering Q4FY26

Shaily Engineering reported a jump of 40.5% YoY in its Q4FY26 consolidated net profit to Rs 40.2 crore. Its revenue improved by 9% YoY to Rs 237 crore in Q4FY26.

For the whole of FY26, the company’s consolidated net profit surged by 83% year-over-year to Rs 169.9 crore, compared with Rs 93.1 crore a year back. Revenue from operations for FY26 increased by 26% YoY to Rs 990.7 crore, up from Rs 786.8 crore in FY25.

About Shaily Engineering

Shaily Engineering Plastics is India’s largest exporter of plastic components. Headquartered in Gujarat, the company specialises in high-precision injection moulding and manufacturing for global Fortune 100 brands in the healthcare, personal care, consumer goods, and automotive industries.

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The company operates 7 manufacturing facilities in Gujarat, housing over 200 injection moulding machines and ISO Class 8 clean rooms for medical device production.