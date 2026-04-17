Indian markets are likely to begin the session on a flat to negative note, as early trend indicate a negative opening. GIFT Nifty is trading down by around 0.05%, suggesting that the Nifty could open in the range of 24,100 to 24,200.

Global factors are expected to remain key for market direction through the day. Investors will keep an eye on developments in West Asia, along with movement in global stock markets, currencies, and commodity prices.

Previous session: Markets end lower

In the last trading session, the markets ended on a slightly weak note, with the Sensex closing at 77,988.68, down 122.56 points or 0.16%, while the Nifty settled at 24,196.75, slipping 34.55 points or 0.14%.

Key global and domestic cues to watch on April 17, 2026

Asian markets

Asia-Pacific markets started Friday on a weak note, with Japan’s Nikkei falling 0.7%, while the Topix slipped 0.6%. South Korea’s Kospi declined 0.4% and the Kosdaq dropped 0.3%, while Australia’s S&P/ASX 200 also edged lower by 0.3%.

US Markets

US markets closed with modest gains on Thursday, as the S&P 500 ended at 7,041.28, up 0.26%, while the Nasdaq settled at 24,102.70 after rising 0.36%. The Dow Jones Industrial Average also edged higher, gaining 115 points or 0.24% to finish at 48,578.72.

West Asia tension ease, talks back in focus

As per reports, Israel and Lebanon have agreed to a 10-day ceasefire starting. Iran has said halting Israeli strikes is key for any US-Iran talks.

According to reports, fresh discussions may take place next weekend. Trump said the conflict is close to ending, with the current US-Iran ceasefire set to expire on April 21.

Crude oil

Crude oil prices moved lower, with West Texas Intermediate (WTI) falling 1.4% to $93.27 per barrel, while Brent crude declined 1% to $98.3 per barrel.

US dollar

The US Dollar Index (DXY), which measures the dollar’s value against a basket of six foreign currencies, was trading 0.01% up at 98.21 on Friday morning. The index evaluates the strength or weakness of the US dollar in comparison to major currencies. The basket contains currencies such as the British Pound, Euro, Swedish Krona, Japanese Yen, Swiss Franc, etc. The rupee depreciated 0.20% to close at 93.20 to the dollar on April 15.

FII, DII data

On April 16, foreign investors bought shares worth Rs 382 crore in the Indian market. At the same time, domestic institutional investors sold shares worth Rs 3,428 crore.

Gold rate today

In the international market, gold was trading at $4,816 per ounce.

Gold prices in India remain in sharp focus. On the MCX, June 5, 2026, gold futures were trading at Rs 1,53,239 per 10 grams in the latest update.

Key sectoral gainers in last trading session

In the last trading session, the Electronics sector led the rally with a rise of 5.19%, followed by the Non-Alcoholic Beverages segment which gained 3.43%. The Education sector also moved higher, advancing 3%, while the Space sector saw a gain of 2.81%.

Best and worst performing business group in last trading session

In the last trading session, market action across business groups, the Avantha Group rose 5.1%, followed by the Jaypee Group which gained 4.25%, while the R P Goenka Group advanced 3.59% and the Adani Group moved up 3.1%.

On the other hand, some groups saw selling pressure. The Jaipuria Group declined 2.28%, Indiabulls Group slipped 2.84%, and the Ruchi Group also ended lower, falling 2.91%.