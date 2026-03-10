Crude oil prices in international markets dropped heavily, following which global indices across the board saw a surge. The GIFT Nifty is also indicating a rise in early trade. G7 countries have come forward to release oil reserves to stabilise prices.

Earlier on Monday, the NSE Nifty 50 closed the session 422 points or 1.73% lower at 24,028, while the BSE Sensex surged 1,353 points or 1.71% to close at 77,566.

Key global and domestic cues to know on March 10, 2025

Crude oil

The crude oil prices traded on a lower note on Tuesday morning as G7 countries led by the US stepped in to release emergency oil reserves to stabilise prices that surged past $100 a barrel. WTI crude prices were trading at $86.18, falling 9.07%, while Brent crude prices were trading at $89.73, a fall of 9.43%. On COMEX, crude prices dropped 9.22% to $86.030 a barrel.

Asian Markets

The Asian indices on Tuesday morning opened on a higher note, tracking the fall in crude oil prices. The gains were led by South Korea’s Kospi, surging over 5% at the open. The small-cap Kosdaq added over 4%. Japan’s Nikkei 225 jumped 1.66%, while the Topix gained 1.3%. Hong Kong Hang Seng index futures were at 25,370, compared with the index’s last close of 25,408.46.

US markets

The US equity markets closed on a higher note as the US President Donald Trump indicated that the Iran war could be reaching its end. The S&P 500 index rose 0.83% to close at 6,795.99, while the Dow Jones Industrial Average added 239.25 points, or 0.5%, and ended at 47,740.80. The Nasdaq Composite jumped 1.38% and settled at 22,695.95.

Gold rate today

The rate for 24-carat gold today is Rs 1,60,710 per 10 grams. The price of gold has fallen by almost 0.79% from yesterday. The 24 kt gold rate today in Delhi is Rs 1,60,430 per 10 grams. The 18-carat gold price today in India is Rs 1,20,532.5. The 24-carat gold rate in Dubai today is Rs 1,49,590. On COMEX, the precious metal was trading at a price of Rs 5,142.90 an ounce, rising 0.77%.

Silver rate today

In India, the silver rate declined 0.35% at Rs 2.67 lakh per kilogram. On COMEX, Silver prices surged 3% on Tuesday to trade at $87.035 per troy ounce. Silver had surged to record highs in January as well amid geopolitical tensions, economic uncertainty, and concerns over the Federal Reserve’s independence, with heavy speculative buying—especially from China—pushing prices higher.

FII, DII data

Foreign institutional investors (FII) were the net sellers of shares worth Rs 6,345.57 crore. On the other hand, the Domestic institutional investors (DII) were the net buyers of shares worth Rs 9,013.80 crore on March 09, 2025, according to the provisional data available on the NSE.

US dollar

The US Dollar Index (DXY), which measures the dollar’s value against a basket of six foreign currencies, was up 0.01% at 98.76. The index evaluates the strength or weakness of the US dollar in comparison to major currencies. The basket contains currencies such as the British Pound, Euro, Swedish Krona, Japanese Yen, Swiss Franc, etc. The rupee depreciated 0.63% to close at 92.34 to the dollar on March 09.

Top sectors in Monday’s trade

The PSU Bank sector’s stocks fell the most in Monday’s trade, delining 4.2% in the market capitalisation. Further, cement stocks were followed by the automobile sector stocks, which were further followed by the plastic stocks. However, the sugar sector stocks rose the most, rising 0.51%.