Asian markets are trading mixed on Tuesday, while GIFT Nifty is down 0.07% at 23,809, pointing to a cautious start for Indian equities. Crude oil prices remain elevated, with Brent crude above $97 a barrel. Here are the top global and domestic cues investors need to watch today.

Indian equity benchmarks ended Monday on a weak note, with both indices falling 0.50%. The Sensex declined 382.62 points to 76,132.81, while the Nifty 50 slipped 118.55 points to 23,779.15.

Key global and domestic cues for September 8, 2026

Asian Markets

Asian markets were mixed in early Tuesday trade. South Korea’s Kospi rose 0.75%, while Japan’s Nikkei 225 fell 0.95%. Australia’s S&P/ASX 200 also declined, slipping 0.22%.

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US markets

US stock exchanges were shut on Monday for a public holiday, with trading set to resume on Tuesday. In the previous session, the Dow Jones Industrial Average fell 0.51% to 53,414.25, while the S&P 500 declined 0.38% to 7,718.60 and the Nasdaq Composite slipped 0.29% to 26,506.99.

US Futures

US Futures are under pressure in early Asian trade. The Dow Futures are down nearly 300 points as crude prices remain elevated. The S&P 500 futures slipped 0.2%. Nasdaq-100 futures bucked the trend, rising 0.1%.

Crude oil

Crude oil prices continued to remain elevated in early Tuesday trade. Brent crude slipped 0.05% to $97.11 a barrel, while US crude declined 0.15% to $92.39 a barrel.

Gold rate today

In the latest trading session, COMEX gold fell 0.14% to 4,470.20.

The rate for 24-carat gold today is Rs 1,54,140 per 10 grams. The 24 kt gold rate today in Delhi is Rs 1,54,290 per 10 grams. The 18-carat gold price today in India is Rs 1,15,600. The 24-carat gold rate in Dubai today is Rs 1,53,040.

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Silver rate today

In the latest trading session, COMEX silver up 1.04% to 67.44.

Silver prices in India stood at Rs 249.90 per gram, while the price was Rs 2,49,900 per kilogram.

FII, DII data

On September 7, Foreign Institutional Investors (FIIs) returned as net buyers, investing Rs 280.13 crore in Indian equities. Domestic Institutional Investors (DIIs) also remained buyers, with net purchases of Rs 566.76 crore, according to National Stock Exchange (NSE) data.

US dollar

The US Dollar Index (DXY), which measures the dollar’s value against a basket of six foreign currencies, was trading 0.10% lower at 98.83. The index evaluates the strength or weakness of the US dollar in comparison to major currencies.

The basket contains currencies such as the British Pound, Euro, Swedish Krona, Japanese Yen, Swiss Franc, etc. On September 7, the Indian rupee ended the session 7 paise lower at 94.50 against the US dollar, on a provisional basis.

Top sectors in Monday’s trade

In the last trading session, electronics stocks emerged as the biggest sectoral gainer, rising 6.01%, while sugar and aquaculture stocks both advanced 2.62%.

Group-wise gainers and losers in Monday’s trade

In the last trading session, Essar Group emerged as the biggest gainer among major business groups, rising 8.88%, followed by Rane Group, which gained 4.10%, and Pennar Group, up 3.70%. On the losing side, Essel Group fell 5.61%, while Nagarjuna Group declined 3.02% and Indiabulls Group slipped 2.83%.