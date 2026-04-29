The global markets are cautious in early trade as investor sentiments were weighed down by a mix of factors. The United Arab Emirates (UAE) has decided to leave the Organisation of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) after 60 years. There are also reports suggesting weakness in OpenAI. Following this, the GIFT Nifty is indicating a quiet start, up 5 points or 0.02% to trade at 24,105.

Earlier on Tuesday, the NSE Nifty 50 closed the session 97 points or 0.40% lower at 23,996, while the BSE Sensex fell 417 points or 0.54% to close at 76,887.

Key global and domestic cues to know on April 29, 2026

UAE quits OPEC

The UAE said it has decided to quit the OPEC and OPEC+, dealing a heavy blow to the oil-exporting nations. The move comes at a time when the conflict in Iran has triggered a historic energy crisis and disrupted the global economy.

The loss of the UAE, a long-time member of OPEC, may lead to chaos and weaken the strength of the group, which has typically aimed to present a united stance despite internal conflicts regarding various issues, including geopolitics and production quotas.

Asian Markets

The Asian indices on Wednesday morning opened on a cautious note as investors assessed the latest developments concerning OPEC, as well as a report that pointed to weakness in OpenAI. South Korea’s Kospi lost 0.39%, while the small-cap Kosdaq traded flat. Hong Kong’s Hang Seng index futures were at 25,762, compared with the index’s last close of 25,679.78. Japanese markets are shut for a holiday.

US markets

The US markets closed Tuesday’s trade on a lower note, weighed down by a report that pointed to weakness in OpenAI as well as a rise in oil prices. The broad market index fell 0.49% to close at 7,138.80, while the tech-heavy Nasdaq Composite shed 0.9% and ended at 24,663.80. The Dow Jones Industrial Average slid 25.86 points, or 0.05%, to settle at 49,141.93.

Crude oil

West Texas Intermediate (WTI) crude futures fell 0.57% to trade at $99.36 per barrel. Brent crude futures traded 0.33% lower at $110.90 this morning. On COMEX, crude prices increased 0.93% to trade at $97.27 a barrel.

Gold rate today

The rate for 24-carat gold today is Rs 1,49,986.8 per 10 grams. The price of gold has fallen by 1.24% from yesterday. The 24 kt gold rate today in Delhi is Rs 1,49,730 per 10 grams. The 18-carat gold price today in India is Rs 1,12,490.1. On COMEX, the precious metal was trading at a price of Rs 4,685 an ounce, falling 0.19%.

Silver rate today

In India, the silver rate fell 2.07% at Rs 2.37 lakh per kilogram. On COMEX, Silver prices fell 0.77% on Wednesday to trade at $74.44 per troy ounce. Silver had surged to record highs in January amid geopolitical tensions and economic uncertainty, with heavy speculative buying pushing prices higher, but soon faced volatility.

FII, DII data

Foreign institutional investors (FII) were the net sellers of shares worth Rs 1,835.26 crore. On the other hand, the Domestic institutional investors (DIIs) were the net buyers of shares worth Rs 1,591.85 crore on April 28, 2026, according to the provisional data available on the NSE.

US dollar

The US Dollar Index (DXY), which measures the dollar’s value against a basket of six foreign currencies, was down 0.02% at 98.60. The index evaluates the strength or weakness of the US dollar in comparison to major currencies. The basket contains currencies such as the British Pound, Euro, Swedish Krona, Japanese Yen, Swiss Franc, etc. The rupee depreciated 0.37% to close at 94.55 to the dollar on April 28.

Top sectors in Tuesday’s trade

The Beverages – Non-Alcoholic sector’s stocks rose the most in Tuesday’s trade, rising 5.8% in market capitalisation. Further, Metals – Non Ferrous stocks were followed by the Consumer Durables sector stocks, which were further followed by the Diagnostics stocks. However, the Small Finance sector stocks fell the most, declining 0.8%.

Best and worst performing business groups

The Future Group’s market cap rose the most in Tuesday’s session, rising 5.8%. It was followed by the Kirloskars Group. In the list of Future Group stocks, Praxis Home Retail’s share surged 10%. Apart from that, Shriram Group’s market capitalisation fell the most, falling 3.2%.