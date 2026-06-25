The global markets are trading on a higher note as markets recover from the 2-day tech rout, helped by a stabilising geopolitical scenario. Crude oil prices continued to decline and are now trading below the $75 a barrel mark. Following this, the GIFT Nifty is indicating a positive start for Indian markets, up 66 points or 0.27%.

Earlier on Wednesday, the Nifty 50 closed the session 198 points or 0.83% higher at 24,021.65, while the BSE Sensex surged 790.54 points or 1.04% to close at 76,991.

Key global and domestic cues to know on June 25, 2026

Asian Markets

Asia-Pacific markets opened on a higher note on the back of stabilising sentiment and falling crude prices. Japan’s Nikkei 225 added 1.28% while the Topix rose 0.76%. South Korea’s Kospi advanced more than 5% at the open, initiating a five-minute cooling-off period. South Korea triggered the Sidecar market-stabilisation mechanism due to the moves. The small-cap Kosdaq gained 1.32%. Hong Kong’s Hang Seng index futures were at 23,322, lower than the index’s last close of 23,412.18.

US Futures

The future contracts tied to the US equity benchmarks rose on Thursday as traders looked ahead to the release of a key inflation reading for May. S&P 500 futures and Nasdaq 100 futures climbed 0.5% and 1.9%, respectively. Futures tied to the Dow Jones Industrial Average gained 29 points, or less than 0.1%.

On Wednesday, US markets closed on a mixed note. The tech-heavy Nasdaq index slipped 0.43% to end at 25,476.64, while the S&P 500 declined 0.10% to 7,358.22. The Dow Jones Industrial Average added 182.06 points, or 0.35%, to end at 51,848.90.

Crude oil

West Texas Intermediate (WTI) crude futures were trading 0.30% lower at $70.13 per barrel. On the other hand, Brent crude futures with August delivery were trading 0.43% lower at $73.42, below the psychologically important level of $75. On COMEX, crude prices dropped 0.41% to trade at $70.05 a barrel.

In the earlier session, both WTI and Brent crude dropped 3.92% and 4.33%, respectively.

Gold rate today

On COMEX, the precious metal was trading at $4,019.40 an ounce, up 0.26%.

The rate for 24-carat gold today is Rs 4,019.40 per 10 grams. The price of gold has fallen 3.64% from yesterday. The 24 kt gold rate today in Delhi is Rs 1,40,940 per 10 grams. The 18-carat gold price today in India is Rs 1,05,885. The 24-carat gold rate in Dubai today is Rs 1,49,590.

Silver rate today

On COMEX, Silver prices traded 0.62% lower at $57.72 per troy ounce. This is after prices hit their 2026 lows in the previous session.

In India, the silver rate dropped 5.57% to Rs 2.13 lakh per kilogram.

Silver had surged to record highs in January amid geopolitical tensions and economic uncertainty, with heavy speculative buying pushing prices higher, but soon faced volatility.

FII, DII data

Foreign institutional investors (FIIs) were net buyers of shares worth Rs 3,637.26 crore. On the other hand, the Domestic institutional investors (DIIs) were the net buyers of shares worth Rs 3,637.26 crore on June 24, 2026, according to the provisional data available on the NSE.

US dollar

The US Dollar Index (DXY), which measures the dollar’s value against a basket of six foreign currencies, was trading 0.05% higher at 101.64. The index evaluates the strength or weakness of the US dollar in comparison to major currencies. The basket contains currencies such as the British Pound, Euro, Swedish Krona, Japanese Yen, Swiss Franc, etc. The rupee appreciated 0.08% to close at 94.66 to the dollar on June 24.

Top sectors in Wednesday’s trade

The Transport sector’s stocks increased the most in Wednesday’s trade, rising 4.48% in market capitalisation. Further, Textiles stocks were followed by the Aviation sector stocks, which were further followed by the Small Finance sector stocks. However, the Space sector stocks fell the most, declining 2.74%.