It’s likely to be another painful session for equity markets. Crude oil prices continue to soar as geopolitical tension across West Asia continues to deepen. Also, Iran has threatened that it will completely close the Hormuz Strait after Trump’s latest salvo. The GIFT Nifty is indicating a negative start in early trade, falling over 300 points or 1.40% to trade at 22,813. 

Earlier on Friday, the NSE Nifty 50 closed the session 112 points or 0.49% higher at 23,115, while the BSE Sensex surged 325 points or 0.44% to close at 74,533.

4 big triggers for the market at this hour

#1 Crude oil: Crude oil prices largely remained stable in the early trading hours on Monday morning. Brent crude lost 0.66% to $111.45 per barrel. The US West Texas Intermediate was down 0.08% at $98.16 per barrel.

#2 Rising Geopolitical tension: US President Donald Trump said that he would “obliterate” Iran’s power plants if Tehran failed to fully reopen the Strait of Hormuz within 48 hours. Iran pushed back, threatening to target energy infrastructure and desalination facilities in the Gulf if the US carries out its ultimatum.

#3 Asian markets: Asian-Pacific markets tumbled, with major indices in Japan and South Korea falling more than 5%, as the conflict in West Asia entered its fourth week.

#4 US markets: The US futures contracts are in the red, weighed by the latest US warning against Iran. Dow Jones Industrial Average futures traded around the flatline. S&P 500 futures shed 0.1%, and Nasdaq-100 futures pulled back by 0.2%.

Live Updates
08:04 (IST) 23 Mar 2026

Sensex today | Live updates today, March 23: Escalating geopolitical tension in West Asia

Early signs of global markets and GIFT Nifty indicate that the domestic equity markets will open on a negative note. The US President Donald Trump has given a deadline of 48 hours to Iran to open the Strait of Hormuz. In retaliation Iran said that it would strike the energy and water systems of its Gulf neighbours, if Trump follows through with a threat delivered a day earlier.

07:58 (IST) 23 Mar 2026

Share market today| Live updates: Key levels to watch

The Indian equity market may open sharply negative as global sentiment continues to deteriorate amid escalating geopolitical tensions around the Strait of Hormuz. With no signs of de-escalation overnight and the critical 48-hour deadline approaching, markets are clearly shifting into a risk-off environment.

Speaking on the outlook for the markets, Ponmudi R, CEO of Enrich Money, pointed out that "the situation is no longer seen as a short-term conflict; instead, it is evolving into a prolonged and complex global standoff, where uncertainty remains extremely high." 

07:45 (IST) 23 Mar 2026

Sensex today | Live updates today, March 23: Dollar index remain firm

The US Dollar Index (DXY), which measures the dollar's value against a basket of six foreign currencies, was down 0.01% at 99.64. The index evaluates the strength or weakness of the US dollar in comparison to major currencies. The basket contains currencies such as the British Pound, Euro, Swedish Krona, Japanese Yen, Swiss Franc, etc. The rupee depreciated 1.16% to close at 93.71 to the dollar on March 23.