It’s likely to be another painful session for equity markets. Crude oil prices continue to soar as geopolitical tension across West Asia continues to deepen. Also, Iran has threatened that it will completely close the Hormuz Strait after Trump’s latest salvo. The GIFT Nifty is indicating a negative start in early trade, falling over 300 points or 1.40% to trade at 22,813.

Earlier on Friday, the NSE Nifty 50 closed the session 112 points or 0.49% higher at 23,115, while the BSE Sensex surged 325 points or 0.44% to close at 74,533.

4 big triggers for the market at this hour

#1 Crude oil: Crude oil prices largely remained stable in the early trading hours on Monday morning. Brent crude lost 0.66% to $111.45 per barrel. The US West Texas Intermediate was down 0.08% at $98.16 per barrel.

#2 Rising Geopolitical tension: US President Donald Trump said that he would “obliterate” Iran’s power plants if Tehran failed to fully reopen the Strait of Hormuz within 48 hours. Iran pushed back, threatening to target energy infrastructure and desalination facilities in the Gulf if the US carries out its ultimatum.

#3 Asian markets: Asian-Pacific markets tumbled, with major indices in Japan and South Korea falling more than 5%, as the conflict in West Asia entered its fourth week.

#4 US markets: The US futures contracts are in the red, weighed by the latest US warning against Iran. Dow Jones Industrial Average futures traded around the flatline. S&P 500 futures shed 0.1%, and Nasdaq-100 futures pulled back by 0.2%.

Stay tuned for the latest share market update and Sensex, Nifty rates at this hour

Live Updates