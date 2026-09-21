Sensex, Nifty before pre-open: GIFT Nifty was trading 23 points, or 0.10%, lower below the 23,400 mark in early trade, signalling a cautious start for Indian equities. Investors are likely to keep an eye on Asian markets, crude oil prices and US Treasury yields, along with foreign institutional investor (FII) and domestic institutional investor (DII) flows, as global cues set the tone for Monday’s session.

Indian benchmark indices ended Friday’s session on a mixed note. The Sensex closed at 74,294.96, down 19.63 points or 0.03%, while the Nifty gained 75.80 points to settle at 23,346.40.

Key global and domestic cues for September 21, 2026

Asian Markets

Asian markets opened mostly in green, with South Korea’s Kospi rising 0.85% and the Kosdaq gaining 0.43%. In Australia, the S&P/ASX 200 declined 0.49%, while Japanese markets remained shut for a holiday.

Crude oil

In early deals, Brent crude futures fell 2.10% to $101.69 a barrel, while US crude was down 1.93% at $98.36 a barrel.

US Treasury yields

The 10-year US Treasury yield is hovering near 5%, keeping pressure on global markets.

US markets

In the US markets on September 18, the Dow Jones Industrial Average declined 95.40 points, or 0.18%, to close at 51,682.64. Meanwhile, the S&P 500 edged up 0.17% to 7,650.50, while the Nasdaq Composite gained 0.39% to settle at 26,522.55.

US futures

US equity futures pointed to a mildly positive opening, with S&P 500 futures up 0.23%, Nasdaq-100 futures gaining 0.27% and Dow futures rising 0.25%.

US dollar

The US Dollar Index (DXY), which measures the dollar’s value against a basket of six foreign currencies, was trading at 100.24. The index evaluates the strength or weakness of the US dollar in comparison to major currencies.

The basket contains currencies such as the British Pound, Euro, Swedish Krona, Japanese Yen, Swiss Franc, etc. The rupee pared its initial gains to close unchanged at 95.89 against the US dollar on Friday (September 18).

Gold rate today

In the latest trading session, COMEX gold fell 0.47% to 4,404.

The rate for 24-carat gold today is Rs 1,55,830 per 10 grams. The 24 kt gold rate today in Delhi is Rs 1,55,980 per 10 grams. The 18-carat gold price today in India is Rs 1,16,870. The 24-carat gold rate in Dubai today is Rs 1,54,690.

Silver rate today

In the latest trading session, COMEX silver down 0.37% to 66.90.

Silver prices in India stood at Rs 249.90 per gram, while the price was Rs 2,49,900 per kilogram.

FII, DII data

On September 18, both foreign and domestic institutional investors remained net buyers, with FIIs/FPIs buying Rs 599.54 crore and DIIs purchasing Rs 1,019.69 crore in the cash market.

Top sectors in Friday’s trade

In the last trading session, the infrastructure sector gained 3.79%, followed by electronics at 3.44% and petrochemicals at 2.81%.

Group-wise gainers and losers in Friday’s trade

In the last trading session, the Wadia Group gained 5.82%, followed by the Essar Group at 4.5% and Poddar Group at 4.42%. Meanwhile, the Nagarjuna Group fell 2.25%, followed by the CK Birla Group at 2.06% and the Tata Group at 2.03%.