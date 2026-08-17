The cues for Indian markets are a mixed bag this morning. The Asian markets are trading on a subdued note, while the US Futures are flat. Crude prices continue to trade near $90. The GIFT Nifty is indicating a negative start for Indian markets. It is down 24 points or 0.10%.

Earlier on Friday, the Nifty 50 closed the session 0.12% lower at 24,366, while the BSE Sensex closed 0.09% lower at 78,009.

Key global and domestic cues for August 17, 2026

Asian Markets

Asia-Pacific markets opened Monday’s trade on a mixed note. Japan’s Nikkei 225 added 0.4%, while the Topix declined 0.11%. Hong Kong’s Hang Seng index futures last traded at 25,247, above the benchmark’s close of 25,116.85. South Korean markets are closed for a holiday.

US market on Friday

On Friday, the US stock market closed on a lower note. The broad market index closed down 0.2% to end the day at 7,785.76, while the Nasdaq Composite shed 0.3% to 26,729.16. The Dow Jones Industrial Average slipped 107.58 points, or 0.2%, to 53,732.41.

Crude oil

West Texas Intermediate (WTI) crude futures fell 0.45% to trade at $82.04 per barrel. On the other hand, Brent crude futures were trading 0.14% lower at $88.40, below the psychologically important level of $90. On COMEX, crude prices traded 0.44% lower at $82.04 a barrel.

Gold rate today

On COMEX, the precious metal was trading at $4,454 an ounce, up 0.38%.

The rate for 24-carat gold today is Rs 1,54,580 per 10 grams. The price of gold has risen 0.68% from yesterday. The 24 kt gold rate today in Delhi is Rs 1,54,310 per 10 grams. The 18-carat gold price today in India is Rs 1,15,935. The 24-carat gold rate in Dubai today is Rs 1,49,590.

Silver rate today

On COMEX, Silver prices traded 0.56% higher at $65.47 per troy ounce.

In India, the silver rate climbed 0.2% higher to Rs 2.36 lakh per kilogram.

Silver had surged to record highs in January amid geopolitical tensions and economic uncertainty, with heavy speculative buying pushing prices higher, but soon faced volatility.

FII, DII data

Foreign institutional investors (FIIs) were net buyers of shares worth Rs 508.12 crore. On the other hand, the Domestic institutional investors (DIIs) were net buyers of shares worth Rs 356.40 crore on August 14, 2026, according to the provisional data available on the NSE.

US dollar

The US Dollar Index (DXY), which measures the dollar’s value against a basket of six foreign currencies, was trading 0.13% lower at 99.54. The index evaluates the strength or weakness of the US dollar in comparison to major currencies. The basket contains currencies such as the British Pound, Euro, Swedish Krona, Japanese Yen, Swiss Franc, etc. The rupee appreciated 0.02% to close at 95.43 to the dollar on August 14.

Top sectors in Friday’s trade

The Consumer Durables sector’s stocks surged the most in Friday’s trade, rising 2.42% in market capitalisation. Further, Glass stocks were followed by the Telecommunications sector stocks, which were further followed by the Restaurant stocks. However, the Metals – Non-Ferrous sector stocks fell the most, declining 2.46%.