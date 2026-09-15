GIFT Nifty was trading 80 points higher, or 0.34%, above 23,500 in early trade, signalling a positive start for Indian equities after 1-day holiday due to Ganesh Chaturthi. However, weak Asian markets, rising Brent crude prices and higher US Treasury yields will remain in focus.

In the last trading session, the Sensex declined 120.83 points, or 0.16%, to close at 74,781.76, while the Nifty 50 fell 79.70 points, or 0.34%, to end at 23,398.10.

Key global and domestic cues for September 15, 2026

Asian Markets

Asia-Pacific markets started Tuesday on a weak note, with major benchmarks trading in negative territory. Japan’s Nikkei 225 slipped 0.25%, while the Topix declined 0.24%. South Korea also saw selling pressure, with the Kospi falling 0.43% and the Kosdaq losing 0.33%. Australia’s S&P/ASX 200 was down 0.46% in early trade.

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Crude oil

Oil prices moved higher in early trade after Saudi Arabia shut a key pipeline that provides an alternative route to the Strait of Hormuz. Brent crude was trading at $106.98 a barrel, up 1.23%, while US crude was at $102.68 a barrel, gaining 1.27%.

US 10-year yield moves higher 

Rising US Treasury yields added to investor caution, with the benchmark 10-year Treasury yield briefly crossing the 5% mark on Monday. It touched its highest level since October 2023.

US markets

US markets ended lower in the previous trading session, with all three major indices closing in the red. The S&P 500 declined 0.48% to settle at 7,619.98, while the Nasdaq Composite fell 0.56% to 26,186.41. The Dow Jones Industrial Average also weakened, dropping 152.09 points, or 0.29%, to close at 52,421.20.

US Futures

US stock futures pointed to a mildly positive start on Tuesday, with gains across the major index futures. S&P 500 futures rose 0.05%, while Dow Jones Industrial Average futures added 21 points, or 0.04%. Nasdaq 100 futures also edged higher by 0.03%.

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US dollar

The US Dollar Index (DXY), which measures the dollar’s value against a basket of six foreign currencies, was trading at 99.54. The index evaluates the strength or weakness of the US dollar in comparison to major currencies.

The basket contains currencies such as the British Pound, Euro, Swedish Krona, Japanese Yen, Swiss Franc, etc. The Indian rupee ended Friday’s session at 95.55 against the US dollar, weakening by around 0.1%, or 11 paise, from the previous close.

Gold rate today

In the latest trading session, COMEX gold fell 0.43% to 4,334. 

The rate for 24-carat gold today is Rs 1,54,080 per 10 grams. The 24 kt gold rate today in Delhi is Rs 1,54,230 per 10 grams. The 18-carat gold price today in India is Rs 1,15,560. The 24-carat gold rate in Dubai today is Rs 1,51,650.

Silver rate today

In the latest trading session, COMEX silver down 1.28% to 63.63.

Silver prices in India stood at Rs 249.90 per gram, while the price was Rs 2,49,900 per kilogram.

FII, DII data

Foreign institutional investors (FIIs) continued to sell Indian equities on September 11, with net selling of Rs 930.90 crore, according to National Stock Exchange (NSE) data. In contrast, domestic institutional investors (DIIs) remained buyers, putting in a net Rs 1,968.17 crore into the Indian equity market.

Top sectors in Friday’s trade

In the last trading session, Aquaculture stocks rose 5.49%, while Beverages – Non-Alcoholic stocks gained 1.20%. Education stocks also moved higher, rising 1.01%.

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Group-wise gainers and losers in Friday’s trade

In the last trading session, Rane Group declined 2.71%, while Indiabulls Group fell 2.86%. Manipal Group also dropped 4.93%. On the other hand, Essar Group gained 7.25%, while HDFC Group rose 1.54% and CK Birla Group advanced 0.94%.