The Asian peers are trading on a quiet note in morning trade, while the US Futures are flat. However, crude prices near $90 continued to dampen Indian investor sentiment. The GIFT Nifty is indicating a negative start for Indian markets. It is down 50 points or 0.20%.

Earlier on Wednesday, the Nifty 50 closed the session 0.15% lower at 24,435.95, while the BSE Sensex closed 0.24% lower at 77,966.

Key global and domestic cues for August 13, 2026

Asian Markets

Asia-Pacific markets opened Thursday’s trade on a higher note. Japan’s Nikkei 225 added 1.5%, and the Topix advanced 0.99%. South Korea’s Kospi rose 4%, while the small-cap Kosdaq added 0.92%. Hong Kong’s Hang Seng index futures last traded at 25,320, below the benchmark’s close of 25,440.17.

US Futures on Thursday

On Thursday, the US futures were trading on a subdued note. The futures tied to Dow Jones Industrial Average traded just over the flatline. S&P 500 futures fell marginally, while Nasdaq-100 futures slipped 0.1%.

US market on Wednesday

On Wednesday, the US stock market surged on the back of a tame US inflation report. The S&P 500 index climbed 0.26% to end at 7,748.50, while the Nasdaq Composite added 0.54% to close at 26,588.49. The Dow Jones Industrial Average settled at 53,770.27, slipping 0.04%, or 21.58 points, on the day.

Crude oil

West Texas Intermediate (WTI) crude futures fell 1.12% to trade at $82.31 per barrel. On the other hand, Brent crude futures were trading 1% lower at $88.06, near the psychologically important level of $90. On COMEX, crude prices traded 1.45% lower at $82.06 a barrel.

Gold rate today

On COMEX, the precious metal was trading at $4,487.60 an ounce, up 0.45%.

The rate for 24-carat gold today is Rs 1,41,918.3 per 10 grams. The price of gold has risen 0.81% from yesterday. The 24 kt gold rate today in Delhi is Rs 1,54,550 per 10 grams. The 18-carat gold price today in India is Rs 1,16,115. The 24-carat gold rate in Dubai today is Rs 1,49,590.

Silver rate today

On COMEX, Silver prices traded 0.43% higher at $65.98 per troy ounce.

In India, the silver rate surged 1.09% to Rs 2.38 lakh per kilogram.

Silver had surged to record highs in January amid geopolitical tensions and economic uncertainty, with heavy speculative buying pushing prices higher, but soon faced volatility.

FII, DII data

Foreign institutional investors (FIIs) were net sellers of shares worth Rs 1,002.50 crore. On the other hand, the Domestic institutional investors (DIIs) were net buyers of shares worth Rs 5,841.66 crore on August 12, 2026, according to the provisional data available on the NSE.

US dollar

The US Dollar Index (DXY), which measures the dollar’s value against a basket of six foreign currencies, was trading 0.03% lower at 99.94. The index evaluates the strength or weakness of the US dollar in comparison to major currencies. The basket contains currencies such as the British Pound, Euro, Swedish Krona, Japanese Yen, Swiss Franc, etc. The rupee appreciated 0.13% to close at 95.33 to the dollar on August 12.

Top sectors in Wednesday’s trade

The Shipbuilding sector’s stocks surged the most in Wednesday’s trade, rising 5.65% in market capitalisation. Further, Space stocks were followed by the Shipping sector stocks, which were further followed by the Defence stocks. However, the Glass sector stocks fell the most, declining 1.7%.