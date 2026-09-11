GIFT Nifty was trading down 107 points, or 0.46%, at 23,352.50 in early trade today, signalling a weak start for Indian equities. Asian markets also opened lower, with South Korea’s Kospi and Japan’s Nikkei 225 falling sharply, while crude oil prices remained elevated, with Brent crude above $108 a barrel and the US 10-year yield dangerously close to the 5% mark.

In the last trading session, the Nifty 50 rose 46.30 points, or 0.20%, to close at 23,477.80. The Sensex also gained 138.36 points, or 0.19%, ending at 74,902.59.

Key global and domestic cues for September 11, 2026

Asian Markets

Asian markets fell sharply in early trade on Friday. The Kospi dropped 2.7%, while Japan’s Nikkei 225 slipped 2.6%. Australia’s S&P/ASX 200 also declined 1%,

Crude oil

Crude oil prices were higher in early trade today. Brent crude rose 0.63% to $108.31 a barrel, while US crude gained 0.73% to $103.23 a barrel. Overnight crude prices surged almost 6% jumping from $101 levels seen yesterday to the current $108/bbl mark. The sharp surge in crude prices is on the back of supply concerns as a result of the continued tension across West Asia. 

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US 10-year yield moves higher 

The other big worry for our markets – the US Treasury yield continues to harden. It has now risen above 4.95%, dangerously close to the psychologically important 5% levels. It touched its highest level since October 2023. The move came as oil prices climbed, adding to concerns over inflation.

US markets

US markets ended lower in the last session, with the Dow Jones Industrial Average falling 316.56 points, or 0.6%, to 52,064.10. The S&P 500 declined 0.58% to 7,591.70, while the Nasdaq Composite slipped 0.65% to 26,081.72.

US Futures

US stock futures were largely flat in early trade, with S&P 500 futures edging higher and Nasdaq 100 futures gaining less than 0.1%. Futures tied to the Dow Jones Industrial Average were down 11 points, pointing to a subdued start for Wall Street.

US dollar

The US Dollar Index (DXY), which measures the dollar’s value against a basket of six foreign currencies, was trading at 99.05. The index evaluates the strength or weakness of the US dollar in comparison to major currencies.

The basket contains currencies such as the British Pound, Euro, Swedish Krona, Japanese Yen, Swiss Franc, etc. The Indian rupee weakened sharply on September 10, 2026, falling 38 paise to close at Rs  95.46 against the US dollar.

Gold rate today

In the latest trading session, COMEX gold fell 0.83% to 4,370. 

The rate for 24-carat gold today is Rs 1,55,200 per 10 grams. The 24 kt gold rate today in Delhi is Rs 1,55,670 per 10 grams. The 18-carat gold price today in India is Rs 1,16,640. The 24-carat gold rate in Dubai today is Rs 1,54,490.

Silver rate today

In the latest trading session, COMEX silver down 1.18% to 64.16.

Silver prices in India stood at Rs 249.90 per gram, while the price was Rs 2,49,900 per kilogram.

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FII, DII data

On September 10, foreign institutional investors (FIIs) turned net sellers in Indian equities, offloading Rs  438.24 crore, according to NSE data. In contrast, domestic institutional investors (DIIs) remained net buyers, purchasing equities worth Rs  1,025.85 crore during the session.

Top sectors in Thursday’s trade

In the last trading session, aquaculture stocks gained 1.6%, while the education sector rose 1.48%. The non-alcoholic beverages sector also moved higher, advancing 1.31%.

Group-wise gainers and losers in Thursday’s trade

In the last trading session, Manipal Group stocks rose 5.54%, followed by the Williamson Magor Group, which gained 3.75%, and the Arvind Mafatlal Group, which advanced 3.12%. On the other hand, Lakshmi Group Coimbatore stocks declined 2.86%, while the Jaipuria Group fell 3.06% and the Essel Group dropped 5.12%.