The global markets are cautious after fresh tension erupts across the Strait of Hormuz. The US and Iran blame each other for breaking the peace deal first. Following this, the GIFT Nifty is indicating a lower start, down 106 points or 0.43% to trade at 24,292.

Earlier on Thursday, the NSE Nifty 50 closed the session 4 points or 0.02% lower at 24,327, while the BSE Sensex fell 114 points or 0.15% to close at 77,845.

Key global and domestic cues to know on May 08, 2026

Asian Markets

The Asian indices opened lower, as concerns grew over renewed hostilities between Iran and the U.S. amid a fragile ceasefire. South Korea’s Kospi dropped 1.88% while the small-cap Kosdaq was 0.56% higher. Japan’s Nikkei 225 slipped 0.62% amid some profit-taking after hitting a record high on Thursday. Hong Kong Hang Seng index futures were at 26,285, lower than the index’s last close of 26,626.28.

US markets

The US markets closed Thursday’s trade on a lower note, as oil prices recovered from sizable losses, with traders eyeing more developments between the US and Iran. The S&P 500 index fell 0.38% to close at 7,337.11. The Nasdaq Composite slid 0.13% and ended at 25,806.20. The Dow Jones Industrial Average shed 313.62 points, or 0.63%, settling at 49,596.97.

Crude oil

West Texas Intermediate (WTI) crude futures rose 2.06% to trade at $96.76 per barrel. Brent crude futures traded 2.27% higher at $102.33 this morning. On COMEX, crude prices surged 2.13% to trade at $96.83 a barrel.

Gold rate today

The rate for 24-carat gold today is Rs 1,52,710 per 10 grams. The price of gold has risen by 0.17% from yesterday. The 24 kt gold rate today in Delhi is Rs 1,52,450 per 10 grams. The 18-carat gold price today in India is Rs 1,14,532.5. The 24-carat gold rate in Dubai today is Rs 1,49,590. On COMEX, the precious metal was trading at a price of Rs 4,709.20 an ounce, down 0.04%.

Silver rate today

In India, the silver rate rose 2.35% at Rs 2.60 lakh per kilogram. On COMEX, Silver prices fell 0.91% on Friday to trade at $79.45 per troy ounce. Silver had surged to record highs in January amid geopolitical tensions and economic uncertainty, with heavy speculative buying pushing prices higher, but soon faced volatility.

FII, DII data

Foreign institutional investors (FII) were the net sellers of shares worth Rs 340.89 crore. On the other hand, the Domestic institutional investors (DIIs) were the net buyers of shares worth Rs 441.07 crore on May 07, 2026, according to the provisional data available on the NSE.

US dollar

The US Dollar Index (DXY), which measures the dollar’s value against a basket of six foreign currencies, was flat at 98.24. The index evaluates the strength or weakness of the US dollar in comparison to major currencies. The basket contains currencies such as the British Pound, Euro, Swedish Krona, Japanese Yen, Swiss Franc, etc. The rupee appreciated 0.39% to close at 94.25 to the dollar on May 07.

Top sectors in Thursday’s trade

The Transport sector’s stocks rose the most in Thursday’s trade, rising 6.34% in market capitalisation. Further, Aviation stocks were followed by the Packaging sector stocks, which were further followed by the Tourism stocks. However, the Electric Equipment sector stocks fell the most, dropping 1.56%.

Best and worst performing business groups

The Indiabulls Group’s market cap rose the most in Thursday’s session, rising 5.94%. It was followed by the Hindujas Group. In the list of Hindujas Group stocks, Ashok Leyland’s share surged 4.74%. Apart from that, Ambani Group’s market capitalisation fell the most, falling 1.5%.