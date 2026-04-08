The markets across the globe advanced after the US President Donald Trump suspended attacking Iran for two more weeks, five minutes before the 8 PM deadline. Domestically, the GIFT Nifty jumped 771 points or 3.31% to trade at 23,903, indicating a gap-up opening. 

Earlier on Tuesday, the NSE Nifty 50 closed the session 155 points or 0.68% higher at 23,124, while the BSE Sensex surged 510 points or 0.69% to close at 74,616.

Here are key factors affecting markets today on April 08, 2025

US-Iran ceasefire: Trump suspended planned attacks on Iran for two weeks. The move was “subject to the Islamic Republic of Iran agreeing to the COMPLETE, IMMEDIATE, and SAFE OPENING of the Strait of Hormuz,” he wrote on Truth Social. On the other hand, Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi, in a post on social media platform X, on behalf of the country’s Supreme National Security Council, said Tehran’s armed forces will “cease their defensive operations.”

Asian Markets: The Asian indices on Wednesday morning opened on a higher note after Trump said he had agreed to suspend planned attacks on Iranian infrastructure for two weeks. Japan’s Nikkei 225 rose 1.79%, while the Topix gained 1.69%. South Korea’s Kospi surged 5.99%, while the small-cap Kosdaq was up almost 5%.

US markets: The futures tied to the US equity benchmarks surged on Wednesday morning. Dow Jones Industrial Average futures rose by 967 points, or 2.1%. S&P 500 futures added 2.1%, and Nasdaq 100 futures climbed 2.3%.

Crude oil: West Texas Intermediate crude futures tumbled 14% to trade at $97.49 per barrel, below the psychologically important level of $100. Brent crude futures fell 13% to $95.63 today morning. On COMEX, crude prices corrected 13.33% to trade at $97.890 a barrel.

07:03 (IST) 8 Apr 2026

Sensex Nifty Today | Stock Market Live Updates: FII and DII data

Foreign institutional investors (FII) were the net sellers of shares worth Rs 8,336.30 crore. On the other hand, the Domestic institutional investors (DII) were the net buyers of shares worth Rs 7,448.94 crore on April 07, 2025, according to the provisional data available on the NSE.

06:51 (IST) 8 Apr 2026

Sensex Nifty Today | Stock Market Live Updates: Gold rate today

The rate for 24-carat gold today is Rs 1,50,330 per 10 grams. The price of gold has risen by 0.24% from yesterday. The 24 kt gold rate today in Delhi is Rs 1,50,070 per 10 grams. The 18-carat gold price today in India is Rs 1,12,747.5. The 24-carat gold rate in Dubai today is Rs 1,49,590. On COMEX, the precious metal was trading at a price of Rs 4,849.10 an ounce, rising 3.51%.