The global markets are trading mostly on a mixed note as investors bet on chip-making stocks. Crude oil prices have inched higher and are trading near the $72 a barrel mark. Meanwhile, the GIFT Nifty is indicating a higher start for Indian markets, up 76 points or 0.31%.

Earlier on Monday, the Nifty 50 closed the session 95.15 points or 0.39% higher at 24,270.85, while the BSE Sensex surged 261.79 points or 0.34% to close at 77,763.91.

Key global and domestic cues to know on July 07, 2026

Asian Markets

Asia-Pacific markets opened Tuesday’s trade on a lower note, breaking ranks with Wall Street, with South Korea’s Kospi leading the decline, sliding 3.60%. Japan’s Nikkei 225 was down 0.48%, though the Topix added 0.27%. Futures for Hong Kong’s Hang Seng index last traded at 23,571, lower than the index’s close of 23,616.32.

US indices

US stock futures tied to benchmarks are trading lower on Tuesday after a strong trade overnight. Futures tied to the Dow Jones Industrial Average index added 34 points, or less than 0.1%. S&P 500 futures traded near the flatline, while Nasdaq-100 futures were down 0.40%.

On Monday, US markets closed on a higher note as investors bought shares in companies related to artificial intelligence that ‌are expected to drive a strong second-quarter earnings season. The Nasdaq 100 closed the session 368.66 points or 1.26% higher at 29,697.87. The Dow Jones ended 0.30% higher at 53,056.74. The S&P 500 settled 0.72% higher at 7,537.48.

Crude oil

West Texas Intermediate (WTI) crude futures were trading 0.38% higher at $68.81 per barrel. On the other hand, Brent crude futures with August delivery were trading at $72.27, below the psychologically important level of $75. On COMEX, crude prices surged 0.35% to trade at $68.79 a barrel.

Gold rate today

On COMEX, the precious metal was trading at $4,172.20 an ounce, up 0.11%.

The rate for 24-carat gold today is Rs 1,47,140 per 10 grams. The price of gold has fallen 0.3% from yesterday. The 24 kt gold rate today in Delhi is Rs 1,46,890 per 10 grams. The 18-carat gold price today in India is Rs 1,10,355. The 24-carat gold rate in Dubai today is Rs 1,49,590.

Silver rate today

On COMEX, Silver prices traded 0.06% higher at $4,172.20 per troy ounce.

In India, the silver rate fell 0.51%% to Rs 2.36 lakh per kilogram.

Silver had surged to record highs in January amid geopolitical tensions and economic uncertainty, with heavy speculative buying pushing prices higher, but soon faced volatility.

FII, DII data

Foreign institutional investors (FIIs) were net buyers of shares worth Rs 243.03 crore. On the other hand, the Domestic institutional investors (DIIs) were the net buyers of shares worth Rs 3,791.42 crore on July 06, 2026, according to the provisional data available on the NSE.

US dollar

The US Dollar Index (DXY), which measures the dollar’s value against a basket of six foreign currencies, was trading 0.01% higher at 100.89. The index evaluates the strength or weakness of the US dollar in comparison to major currencies. The basket contains currencies such as the British Pound, Euro, Swedish Krona, Japanese Yen, Swiss Franc, etc. The rupee depreciated 0.17% to close at 95.39 to the dollar on July 06.

Top sectors in Monday’s trade

The Beverages – Alcoholic sector’s stocks increased the most in Monday’s trade, rising 3.22% in market capitalisation. Further, Logistics stocks were followed by the Aluminium sector stocks, which were further followed by the Electric Equipment stocks. However, the Beverages – Non-Alcoholic sector stocks fell the most, declining 3.78%.