The global markets are trading mixed as the geopolitical uncertainties are easing. Crude oil prices remained under the $75 a barrel mark. In fact, in June, crude posted its biggest monthly decline since March 2020. Following this, the GIFT Nifty is indicating a subdued start for Indian markets, down 12 points or 0.05%.

Earlier on Tuesday, the Nifty 50 closed the session 81 points or 0.34% lower at 23,865.75, while the Sensex declined 250 points or 0.33% to close at 76,478.67.

Key global and domestic cues to know on July 01, 2026

Asian Markets

Asia-Pacific markets opened Wednesday’s trade on a majorly on a higher note. Japan’s Nikkei 225 rose 1.79%, while the broader Topix gained 1.07%. South Korea’s Kospi advanced 1.52%, but the small-cap Kosdaq fell 0.42%. Futures for Hong Kong’s Hang Seng index stood at 22,990, higher than its last close of 22,881.02.

US indices

The future contracts tied to the US benchmarks were trading on a lower note. Futures tied to the Dow Jones Industrial Average fell 83 points, or 0.2%. S&P 500 futures and Nasdaq 100 futures were trading around the flatline.

On Tuesday, US markets closed higher as the geopolitical steam is cooling off. The Dow Jones added 136.46 points, or 0.26%. The S&P 500 gained 0.79%, while the technology-heavy Nasdaq Composite jumped 1.52%.

Crude oil

West Texas Intermediate (WTI) crude futures were trading 0.81% higher at $70.06 per barrel. On the other hand, Brent crude futures with August delivery were trading at $72.92, below the psychologically important level of $75. On COMEX, crude prices declined 0.79% to trade at $70.05 a barrel.

Gold rate today

On COMEX, the precious metal was trading at $4,010.90 an ounce, down 0.68%.

The rate for 24-carat gold today is Rs 1,42,700 per 10 grams. The price of gold has fallen 0.11% from yesterday. The 24 kt gold rate today in Delhi is Rs 1,42,450 per 10 grams. The 18-carat gold price today in India is Rs 1,07,025. The 24-carat gold rate in Dubai today is Rs 1,49,590.

Silver rate today

On COMEX, Silver prices traded 1.78% lower at $58.42 per troy ounce. This is after prices hit their 2026 lows in the previous session.

In India, the silver rate jumped 2.2%% to Rs 2.28 lakh per kilogram.

Silver had surged to record highs in January amid geopolitical tensions and economic uncertainty, with heavy speculative buying pushing prices higher, but soon faced volatility.

FII, DII data

Foreign institutional investors (FIIs) were net sellers of shares worth Rs 2,556.75 crore. On the other hand, the Domestic institutional investors (DIIs) were the net buyers of shares worth Rs 6,842.34 crore on June 30, 2026, according to the provisional data available on the NSE.

US dollar

The US Dollar Index (DXY), which measures the dollar’s value against a basket of six foreign currencies, was trading 0.14% higher at 101.30. The index evaluates the strength or weakness of the US dollar in comparison to major currencies. The basket contains currencies such as the British Pound, Euro, Swedish Krona, Japanese Yen, Swiss Franc, etc. The rupee depreciated 0.12% to close at 94.66 to the dollar on June 30.

Top sectors in Tuesday’s trade

The Gems and Jewellery sector’s stocks increased the most in Tuesday’s trade, rising 2.93% in market capitalisation. Further, Shipbuilding stocks were followed by the Sugar sector stocks, which were further followed by the Education stocks. However, the Tea/Coffee sector stocks fell the most, declining 2.5%.