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List of Bank (Private) Stocks in India

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Here are the latest stock prices and performance trends of bank (private) companies. You can find the latest news and analysis on bank (private) stocks here.

Bank (Private) Sector
Agriculture / Horticulture / Lives
  • Agriculture / Horticulture / Lives
  • Aluminium
  • Aquaculture
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Asset Management Companies (AMCs)
  • Auto Ancillaries
  • Automobiles
  • Aviation
  • Bank (PSU)
  • Bank (Private)
  • Banks
  • Battery Storage
  • Beverages - Alcoholic
  • Beverages - Non-Alcoholic
  • Cables
  • Capital Market
  • Cement
  • Chemicals
  • Commodities
  • Construction
  • Consumer Durables
  • Consumption
  • Data Center
  • Defence
  • Diagnostics
  • Digital
  • Drone
  • E-Commerce
  • EV Charging
  • Edible Fat
  • Education
  • Electric Equipment
  • Electric Vehicles
  • Electronics
  • Electronics Manufacturing (EMS)
  • Energy
  • Engineering
  • Equipments
  • Ethanol
  • FMCG
  • Fertilisers
  • Finance
  • Financial Services
  • Food Processing
  • Gems and Jewellery
  • Glass
  • Green Hydrogen
  • Holding Companies
  • Hospital
  • Hospitality
  • Hotel
  • Housing
  • Housing Finance
  • Information Technology
  • Infrastructure
  • Insurance
  • Internet & E-Commerce
  • Iron and Steel
  • Leather
  • Logistics
  • MNCs
  • Manufacturing
  • Metals - Non Ferrous
  • Mining
  • Mobility
  • NBFC
  • Nuclear Power
  • Office Equipments
  • Oil & Gas Exploration
  • Oil Marketing (OMC)
  • Packaging
  • Paints and Pigments
  • Paper
  • Personal Care
  • Petrochemicals
  • Petroleum
  • Pharmaceuticals and health care
  • Plastics
  • Power
  • Premium Consumption
  • Quick Service Restaurant (QSR)
  • REITS & InvITs
  • Railway PSU
  • Recycling
  • Renewable Energy
  • Restaurant
  • Retail
  • Rubber
  • Rural
  • SME
  • Semiconductor
  • Service
  • Shipbuilding
  • Shipping
  • Silver
  • Small Finance
  • Solar
  • Space
  • Speciality Chemicals
  • Sugar
  • Tea / Coffee
  • Telecommunications
  • Textiles
  • Tobacco
  • Tourism
  • Transport
  • Tyres
  • Waste Management
  • Water Management
  • Wood
Name
Price (Rs)
Change (Rs)
Change (%)
Trend
Volume (000s)
Federal Bank		358.806.751.9272.80
City Union Bank		212.403.951.89331.37
Karnataka Bank		310.003.451.13585.54
Karur Vysya Bank		336.30-0.10-0.0321.20
Tamilnad Mercantile Bank		872.25-0.65-0.074.75
Bandhan Bank		175.30-0.20-0.11831.48
IDFC First Bank		84.51-0.33-0.394290.28
YES Bank		22.70-0.10-0.442969.66
IDBI Bank		84.11-0.40-0.47119.33
RBL Bank		387.10-1.90-0.4977.22
Kotak Mahindra Bank		392.00-2.00-0.51491.21
Jammu & Kashmir Bank		159.20-0.90-0.56146.86
BSE Sensex		78499.17-455.59-0.580.00
HDFC Bank		732.00-5.00-0.681528.31
Equitas Small Finance Bank		75.35-0.71-0.9319.49
DCB Bank		192.60-2.20-1.13882.82
Axis Bank		1238.00-15.00-1.2068.47
CSB Bank		316.70-6.60-2.0431.71
Ujjivan Small Finance Bank		70.05-1.89-2.63559.65
Jana Small Finance Bank		542.20-18.30-3.2610.30
ICICI Bank		1422.00-54.95-3.721379.91
Aug 07, 2026, 04:01 PM IST
Nifty Smallcap 250
Nifty 50
Ethanol Stocks
Cement Stocks
Renewable Energy Stocks
Electronic Manufacturing Stocks

The top gainers among the Bank (Private) sector stocks today are Federal Bank (up 1.92%) and City Union Bank (up 1.89%). On the other hand, the top losers include ICICI Bank (down 3.72%) and Jana Small Finance Bank (down 3.26%).

Overall, the BSE Sensex is at 78499.17 (down 0.58%), while the Nifty 50 is trading at 24570.65 (down 0.27%).

Meanwhile, you can track all the latest news on the Bank (Private) sector here.

Best Mutual Funds Invested in the Bank (Private) Sector

Mutual Fund NameWeightage (%)Top Stock Holding1Y Return (%)
Navi Nifty Bank Index Fund66.72HDFC Bank5.33
ICICI Prudential Nifty Bank Index Fund66.65HDFC Bank5.42

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