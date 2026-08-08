Here are the latest stock prices and performance trends of bank (private) companies. You can find the latest news and analysis on bank (private) stocks here.
Name
Price (Rs)
Change (Rs)
Change (%)
Trend
Volume (000s)
|Federal Bank
|358.80
|6.75
|1.92
|72.80
|City Union Bank
|212.40
|3.95
|1.89
|331.37
|Karnataka Bank
|310.00
|3.45
|1.13
|585.54
|Karur Vysya Bank
|336.30
|-0.10
|-0.03
|21.20
|Tamilnad Mercantile Bank
|872.25
|-0.65
|-0.07
|4.75
|Bandhan Bank
|175.30
|-0.20
|-0.11
|831.48
|IDFC First Bank
|84.51
|-0.33
|-0.39
|4290.28
|YES Bank
|22.70
|-0.10
|-0.44
|2969.66
|IDBI Bank
|84.11
|-0.40
|-0.47
|119.33
|RBL Bank
|387.10
|-1.90
|-0.49
|77.22
|Kotak Mahindra Bank
|392.00
|-2.00
|-0.51
|491.21
|Jammu & Kashmir Bank
|159.20
|-0.90
|-0.56
|146.86
|BSE Sensex
|78499.17
|-455.59
|-0.58
|0.00
|HDFC Bank
|732.00
|-5.00
|-0.68
|1528.31
|Equitas Small Finance Bank
|75.35
|-0.71
|-0.93
|19.49
|DCB Bank
|192.60
|-2.20
|-1.13
|882.82
|Axis Bank
|1238.00
|-15.00
|-1.20
|68.47
|CSB Bank
|316.70
|-6.60
|-2.04
|31.71
|Ujjivan Small Finance Bank
|70.05
|-1.89
|-2.63
|559.65
|Jana Small Finance Bank
|542.20
|-18.30
|-3.26
|10.30
|ICICI Bank
|1422.00
|-54.95
|-3.72
|1379.91
The top gainers among the Bank (Private) sector stocks today are Federal Bank (up 1.92%) and City Union Bank (up 1.89%). On the other hand, the top losers include ICICI Bank (down 3.72%) and Jana Small Finance Bank (down 3.26%).
Overall, the BSE Sensex is at 78499.17 (down 0.58%), while the Nifty 50 is trading at 24570.65 (down 0.27%).
Meanwhile, you can track all the latest news on the Bank (Private) sector here.
|Mutual Fund Name
|Weightage (%)
|Top Stock Holding
|1Y Return (%)
|Navi Nifty Bank Index Fund
|66.72
|HDFC Bank
|5.33
|ICICI Prudential Nifty Bank Index Fund
|66.65
|HDFC Bank
|5.42