Explore sector-wise market performance with real-time updates on Market Cap, Percentage Change, and Advance/Decline trends
Sector Name
MarketCap (Rs in Cr)
Market Cap (% Chg)
Advance/Decline
|90508.31
|5.35
|76854.55
|4.6
|860820.71
|2.07
|543498.46
|2.02
|324294.21
|2
|828941.82
|1.71
|384269.56
|1.55
|702.90
|1.47
|650818.54
|1.46
|3357612.30
|1.36
|325499.69
|1.21
|2871546.38
|1.17
|598860.69
|1.12
|196718.41
|1.05
|5117190.66
|1.02
|72167.24
|0.95
|238285.51
|0.89
|654896.25
|0.87
|4927480.76
|0.79
|2014263.16
|0.75
|1594288.85
|0.69
|1072348.38
|0.68
|1027736.74
|0.6
|2564572.82
|0.6
|6374566.41
|0.58
|3091709.46
|0.56
|1439828.01
|0.51
|427294.38
|0.47
|3576887.92
|0.44
|8741259.09
|0.39
|215793.90
|0.37
|150181.44
|0.34
|4017958.83
|0.33
|5545.61
|0.32
|164623.57
|0.27
|336310.16
|0.25
|36042.74
|0.24
|196248.64
|0.22
|67983.76
|0.22
|35156.69
|0.2
|2444065.64
|0.19
|61020.17
|0.17
|674673.92
|0.16
|6608960.63
|0.15
|1187853.97
|0.14
|525026.21
|0.13
|3363617.06
|0.13
|397050.35
|0.1
|1140046.45
|0.07
|499425.58
|0.03
|1461619.88
|-0.01
|2956716.78
|-0.03
|2393080.73
|-0.03
|4517331.59
|-0.06
|1291893.62
|-0.08
|3305150.48
|-0.08
|1322418.18
|-0.09
|542120.98
|-0.09
|12027874.48
|-0.11
|402272.17
|-0.12
|1653720.68
|-0.12
|657325.85
|-0.12
|1311076.44
|-0.12
|2247765.41
|-0.14
|3467596.38
|-0.18
|185464.83
|-0.22
|4416873.87
|-0.23
|1293423.56
|-0.23
|25395.88
|-0.24
|389394.43
|-0.25
|529225.67
|-0.27
|81905.85
|-0.28
|582142.21
|-0.28
|1805305.02
|-0.3
|1117670.78
|-0.34
|1312959.48
|-0.37
|1558127.96
|-0.4
|63996.90
|-0.44
|177891.85
|-0.46
|214532.29
|-0.47
|906337.68
|-0.51
|134018.65
|-0.54
|383980.31
|-0.56
|952687.65
|-0.58
|531510.20
|-0.61
|5577314.84
|-0.68
|248886.28
|-0.7
|192926.03
|-0.7
|31478.23
|-0.79
|247291.88
|-0.83
|333350.57
|-0.87
|506397.39
|-0.88
|379287.79
|-0.9
|422945.27
|-1.04
|256027.30
|-1.07
|192416.36
|-1.12
|58082.24
|-1.3
|127317.09
|-1.34
|116816.06
|-1.36
|33903.89
|-1.4
|65431.58
|-1.49
|3471166.59
|-1.53
|5495189.49
|-1.59
|541611.57
|-1.79
|6418731.02
|-1.8
|73360.58
|-1.95
|720894.96
|-2.5
|2749700.14
|-2.74
Source: Dion Global