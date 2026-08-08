Facebook Pixel Code
Google News Follow
Watchlist

Sector Wise Stocks List India

NSE
BSE

Explore sector-wise market performance with real-time updates on Market Cap, Percentage Change, and Advance/Decline trends

Sector Name
MarketCap (Rs in Cr)
Market Cap (% Chg)
Advance/Decline
90508.315.35
76854.554.6
860820.712.07
543498.462.02
324294.212
828941.821.71
384269.561.55
702.901.47
650818.541.46
3357612.301.36
325499.691.21
2871546.381.17
598860.691.12
196718.411.05
5117190.661.02
72167.240.95
238285.510.89
654896.250.87
4927480.760.79
2014263.160.75
1594288.850.69
1072348.380.68
1027736.740.6
2564572.820.6
6374566.410.58
3091709.460.56
1439828.010.51
427294.380.47
3576887.920.44
8741259.090.39
215793.900.37
150181.440.34
4017958.830.33
5545.610.32
164623.570.27
336310.160.25
36042.740.24
196248.640.22
67983.760.22
35156.690.2
2444065.640.19
61020.170.17
674673.920.16
6608960.630.15
1187853.970.14
525026.210.13
3363617.060.13
397050.350.1
1140046.450.07
499425.580.03
1461619.88-0.01
2956716.78-0.03
2393080.73-0.03
4517331.59-0.06
1291893.62-0.08
3305150.48-0.08
1322418.18-0.09
542120.98-0.09
12027874.48-0.11
402272.17-0.12
1653720.68-0.12
657325.85-0.12
1311076.44-0.12
2247765.41-0.14
3467596.38-0.18
185464.83-0.22
4416873.87-0.23
1293423.56-0.23
25395.88-0.24
389394.43-0.25
529225.67-0.27
81905.85-0.28
582142.21-0.28
1805305.02-0.3
1117670.78-0.34
1312959.48-0.37
1558127.96-0.4
63996.90-0.44
177891.85-0.46
214532.29-0.47
906337.68-0.51
134018.65-0.54
383980.31-0.56
952687.65-0.58
531510.20-0.61
5577314.84-0.68
248886.28-0.7
192926.03-0.7
31478.23-0.79
247291.88-0.83
333350.57-0.87
506397.39-0.88
379287.79-0.9
422945.27-1.04
256027.30-1.07
192416.36-1.12
58082.24-1.3
127317.09-1.34
116816.06-1.36
33903.89-1.4
65431.58-1.49
3471166.59-1.53
5495189.49-1.59
541611.57-1.79
6418731.02-1.8
73360.58-1.95
720894.96-2.5
2749700.14-2.74

Source: Dion Global


Note: Company data is consolidated; Exceptional items, minority interest excluded
Aug 07, 2026, 04:01 PM IST
Nifty Smallcap 250
Nifty 50
Ethanol Stocks
Cement Stocks
Renewable Energy Stocks
Electronic Manufacturing Stocks

Market News

More Market News
Market Pulse