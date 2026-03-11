Raajmarg Infra Investment Trust has announced its Initial Public Offering (IPO) and is expected to be listed soon. The IPO opened on Mar 11, 2026 and will close on Mar 13, 2026. The price band has been set at ₹99.00-100.00.
Name
1W(%)
1M(%)
3M(%)
6M(%)
1Y(%)
3Y(%)
5Y(%)
|National Highways Infra Trust
|0.33
|1.05
|5.14
|9.64
|16.29
|10.75
|8.68
|Cube Highways Trust
|-0.71
|0
|1.78
|6.06
|16.67
|11.87
|6.96
|IndiGrid Infrastructure Trust
|-0.72
|0.67
|-2.1
|-2.09
|17.99
|8.65
|5.29
|Interise Trust
|0
|0
|0
|-2.75
|-2.75
|-1.55
|1.68
|PowerGrid Infrastructure Investment Trust
|-0.31
|-3.09
|-2.79
|-3.93
|20.61
|-8.22
|-2.41
|IRB InvIT Fund
|-1.35
|-2.75
|-0.58
|-4.68
|11.46
|-5.57
|0.27
|Indus Infra Trust
|-2.9
|2.39
|4.48
|7.06
|14.97
|6.08
|3.6
|NDR InvIT Trust
|7.62
|16.03
|14.67
|24.91
|31.36
|10.39
|6.11
|Vertis Infrastructure Trust
|0.93
|0.93
|1.69
|5.88
|4.85
|1.59
|0.95
|Shrem InvIT
|-1.77
|0.93
|-1.87
|-6.45
|-12.58
|-4.24
|0.02
|Sustainable Energy Infra Trust
|0
|5.04
|13.64
|15.74
|15.74
|5.32
|3.16
|Nxt-Infra Trust
|0
|-0.05
|-0.05
|-0.05
|-0.2
|-0.53
|-0.32
|Anzen India Energy Yield Plus Trust
|0
|0.43
|1.72
|-0.83
|12.32
|4.84
|3.2
|TVS Infrastructure Trust
|0.44
|2.22
|5.02
|11.11
|10.58
|3.41
|2.03
|Anantam Highways Trust
|0.07
|-0.77
|-1.26
|-2.55
|-2.55
|-0.86
|-0.52
|Capital Infra Trust
|-1.15
|-4.63
|-9.19
|-13.15
|-25.86
|-11.4
|-7
