Raajmarg Infra Investment Trust Share Price

Sector
Finance

Raajmarg Infra Investment Trust has announced its Initial Public Offering (IPO) and is expected to be listed soon. The IPO opened on Mar 11, 2026 and will close on Mar 13, 2026. The price band has been set at 99.00-100.00.

Raajmarg Infra Investment Trust Price Performance

Raajmarg Infra Investment Trust Peer Comparision

Stock Performance
Ratio Performance
Name
1W(%)
1M(%)
3M(%)
6M(%)
1Y(%)
3Y(%)
5Y(%)
National Highways Infra Trust		0.331.055.149.6416.2910.758.68
Cube Highways Trust		-0.7101.786.0616.6711.876.96
IndiGrid Infrastructure Trust		-0.720.67-2.1-2.0917.998.655.29
Interise Trust		000-2.75-2.75-1.551.68
PowerGrid Infrastructure Investment Trust		-0.31-3.09-2.79-3.9320.61-8.22-2.41
IRB InvIT Fund		-1.35-2.75-0.58-4.6811.46-5.570.27
Indus Infra Trust		-2.92.394.487.0614.976.083.6
NDR InvIT Trust		7.6216.0314.6724.9131.3610.396.11
Vertis Infrastructure Trust		0.930.931.695.884.851.590.95
Shrem InvIT		-1.770.93-1.87-6.45-12.58-4.240.02
Sustainable Energy Infra Trust		05.0413.6415.7415.745.323.16
Nxt-Infra Trust		0-0.05-0.05-0.05-0.2-0.53-0.32
Anzen India Energy Yield Plus Trust		00.431.72-0.8312.324.843.2
TVS Infrastructure Trust		0.442.225.0211.1110.583.412.03
Anantam Highways Trust		0.07-0.77-1.26-2.55-2.55-0.86-0.52
Capital Infra Trust		-1.15-4.63-9.19-13.15-25.86-11.4-7
About Raajmarg Infra Investment Trust

Investment Trust

Management

  • Mr. NRVVMK Rajendra Kumar
    Non Independent Director
  • Mr. Giridhar Aramane
    Independent Director
  • Ms. Annie George Mathew
    Independent Director
  • Mr. Dip Kishore Sen
    Independent Director
  • Mr. Himanshu Gulliani
    Non Independent Director

